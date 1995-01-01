Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

    Селюк: «Смерть Самохвалова на совести Кикнадзе. Ему придeтся жить с тем, что человек практически погиб по его вине»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк ответил генеральному директору «Локомотива» Василию Кикнадзе.

    Накануне Кикнадзе обвинил Селюка и еще двух персон в неподобающей интерпретации ситуации со смертью воспитанника клуба Иннокентия Самохвалова.

    • 22-летнему игроку стало плохо в понедельник во время пробежки.
    • Медики диагностировали смерть спортсмена от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
    • В четверг его похоронили на Востряковском кладбище в Москве.

    «Я реально удивлeн реакцией Кикнадзе. Мне как раз стыдиться нечего. Я хочу заострить внимание на этой проблеме, чтобы подобное не случилось с другими ребятами. Он говорит, что я преследую какие-то свои корыстные цели. Какие? Самохвалов не мой футболист. Я не собирался ловить хайп на такой трагедии.

    Когда начинают говорить, что Кикнадзе не имеет отношения к Ломакину, а он по собственному желанию выпил и замeрз, то я хочу сказать, что за любого футболиста, подписавшего контракт, несeт ответственность сам клуб. И когда говорят, что Самохвалов взял ответственность на себя, – это детский лепет. Ни одно уголовное дело этого не пропустит. Руководители реально знали о проблемах с сердцем.

    В своe время я в ЦСКА привeз одного футболиста, высокого, здорового. Его проверили и нашли проблемы с сердцем. Ровно через 15 минут он уже уехал из ЦСКА, тем более сердце у игрока не было больным, просто у африканцев оно другое. Однозначно, для врача это тюрьма, для Кикнадзе – или уголовная ответственность, или служебное несоответствие. Думаю, всем понятно, что Кикнадзе знал об этих проблемах.

    Надо говорить не «Позор Селюку», а наоборот – «Спасибо, что вы подняли эту проблему». Во всех футбольных клубах нужно сделать проверку, чтобы такого никогда не было. В отличие от Кикнадзе, который должен был инициировать расследование, я прошу провести расследование. Мне говорили, что такие вещи были в Европе, Астори умер. И сейчас уголовное дело до сих пор идeт, думаю, врач там сядет в тюрьму.

    Я бы предложил пригласить на телевидение кардиолога, юриста, следователя и провести круглый стол на эту тему. Руководители такого уровня, как Кикнадзе, несут ответственность и должны сами в этой ситуации подать в отставку. Смерть этого парня на его совести. Кикнадзе придeтся до конца своей жизни жить с тем, что человек практически погиб по его вине», – сказал Селюк.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:31
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76287
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru