Селюк: «Смерть Самохвалова на совести Кикнадзе. Ему придeтся жить с тем, что человек практически погиб по его вине»

Футбольный агент Дмитрий Селюк ответил генеральному директору «Локомотива» Василию Кикнадзе.

Накануне Кикнадзе обвинил Селюка и еще двух персон в неподобающей интерпретации ситуации со смертью воспитанника клуба Иннокентия Самохвалова.

22-летнему игроку стало плохо в понедельник во время пробежки.

Медики диагностировали смерть спортсмена от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

В четверг его похоронили на Востряковском кладбище в Москве.

«Я реально удивлeн реакцией Кикнадзе. Мне как раз стыдиться нечего. Я хочу заострить внимание на этой проблеме, чтобы подобное не случилось с другими ребятами. Он говорит, что я преследую какие-то свои корыстные цели. Какие? Самохвалов не мой футболист. Я не собирался ловить хайп на такой трагедии.

Когда начинают говорить, что Кикнадзе не имеет отношения к Ломакину, а он по собственному желанию выпил и замeрз, то я хочу сказать, что за любого футболиста, подписавшего контракт, несeт ответственность сам клуб. И когда говорят, что Самохвалов взял ответственность на себя, – это детский лепет. Ни одно уголовное дело этого не пропустит. Руководители реально знали о проблемах с сердцем.

В своe время я в ЦСКА привeз одного футболиста, высокого, здорового. Его проверили и нашли проблемы с сердцем. Ровно через 15 минут он уже уехал из ЦСКА, тем более сердце у игрока не было больным, просто у африканцев оно другое. Однозначно, для врача это тюрьма, для Кикнадзе – или уголовная ответственность, или служебное несоответствие. Думаю, всем понятно, что Кикнадзе знал об этих проблемах.

Надо говорить не «Позор Селюку», а наоборот – «Спасибо, что вы подняли эту проблему». Во всех футбольных клубах нужно сделать проверку, чтобы такого никогда не было. В отличие от Кикнадзе, который должен был инициировать расследование, я прошу провести расследование. Мне говорили, что такие вещи были в Европе, Астори умер. И сейчас уголовное дело до сих пор идeт, думаю, врач там сядет в тюрьму.

Я бы предложил пригласить на телевидение кардиолога, юриста, следователя и провести круглый стол на эту тему. Руководители такого уровня, как Кикнадзе, несут ответственность и должны сами в этой ситуации подать в отставку. Смерть этого парня на его совести. Кикнадзе придeтся до конца своей жизни жить с тем, что человек практически погиб по его вине», – сказал Селюк.