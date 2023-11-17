Cезон:
Команда:
Тур/Стадия:
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023, 17 тур
|12 ноября, воскресенье
|15:00
|Енисей-М
|0:1
|Иркутск
|12 ноября, воскресенье
|14:00
|Родина-М
|1:1
|Динамо Вг
|12 ноября, воскресенье
|13:00
|Знамя Труда
|0:0
|Луки-Энергия
|12 ноября, воскресенье
|13:00
|Электрон
|3:2
|Торпедо Вл
|12 ноября, воскресенье
|13:00
|Тверь
|1:0
|Балтика-БФУ
|12 ноября, воскресенье
|13:00
|Динамо Киров
|1:0
|Динамо СПб
|12 ноября, воскресенье
|13:00
|Звезда
|2:3
|Химик
|12 ноября, воскресенье
|13:00
|Динамо-2
|0:1
|Зенит-2
|12 ноября, воскресенье
|13:00
|Торпедо-2
|0:1
|Зоркий
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023, 16 тур
|6 ноября, понедельник
|16:00
|Луки-Энергия
|1:0
|Электрон
|5 ноября, воскресенье
|15:00
|Балтика-БФУ
|4:1
|Торпедо-2
|5 ноября, воскресенье
|14:00
|Зенит-2
|2:2
|Знамя Труда
|5 ноября, воскресенье
|14:00
|Торпедо Вл
|3:2
|Тверь
|5 ноября, воскресенье
|14:00
|Динамо СПб
|2:3
|Химик
|5 ноября, воскресенье
|13:00
|Динамо Вг
|3:2
|Динамо Киров
|5 ноября, воскресенье
|10:00
|Енисей-М
|3:4
|Звезда
|5 ноября, воскресенье
|10:00
|Иркутск
|1:0
|Динамо-2
|4 ноября, суббота
|14:00
|Зоркий
|1:4
|Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023, 15 тур
|30 октября, понедельник
|14:00
|Тверь
|1:3
|Луки-Энергия
|29 октября, воскресенье
|14:00
|Знамя Труда
|0:1
|Иркутск
|29 октября, воскресенье
|14:00
|Торпедо-2
|0:1
|Торпедо Вл
|29 октября, воскресенье
|14:00
|Родина-М
|1:0
|Балтика-БФУ
|29 октября, воскресенье
|14:00
|Химик
|1:1
|Динамо Вг
|29 октября, воскресенье
|14:00
|Динамо СПб
|0:1
|Звезда
|29 октября, воскресенье
|14:00
|Динамо-2
|3:0
|Енисей-М
|29 октября, воскресенье
|13:00
|Электрон
|0:4
|Зенит-2
|29 октября, воскресенье
|13:00
|Динамо Киров
|1:0
|Зоркий
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023, 7 тур
|25 октября, среда
|13:00
|Динамо Киров
|3:1
|Знамя Труда
|3 сентября, воскресенье
|16:00
|Динамо Вг
|0:1
|Иркутск
|3 сентября, воскресенье
|16:00
|Торпедо Вл
|1:4
|Звезда
|3 сентября, воскресенье
|16:00
|Родина-М
|0:2
|Электрон
|3 сентября, воскресенье
|15:00
|Балтика-БФУ
|0:0
|Луки-Энергия
|3 сентября, воскресенье
|15:00
|Динамо СПб
|1:0
|Енисей-М
|3 сентября, воскресенье
|15:00
|Химик
|1:0
|Динамо-2
|3 сентября, воскресенье
|14:00
|Зоркий
|0:1
|Зенит-2
|3 сентября, воскресенье
|14:00
|Торпедо-2
|0:4
|Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023, 14 тур
|22 октября, воскресенье
|17:00
|Балтика-БФУ
|0:0
|Динамо Киров
|22 октября, воскресенье
|15:00
|Торпедо Вл
|0:1
|Родина-М
|22 октября, воскресенье
|15:00
|Енисей-М
|2:2
|Знамя Труда
|22 октября, воскресенье
|14:30
|Звезда
|1:2
|Динамо-2
|22 октября, воскресенье
|14:00
|Зенит-2
|2:0
|Тверь
|22 октября, воскресенье
|14:00
|Луки-Энергия
|1:1
|Торпедо-2
|22 октября, воскресенье
|14:00
|Динамо Вг
|0:2
|Динамо СПб
|22 октября, воскресенье
|10:00
|Иркутск
|5:0
|Электрон
|21 октября, суббота
|14:00
|Зоркий
|1:2
|Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023, 13 тур
|15 октября, воскресенье
|16:00
|Знамя Труда
|1:2
|Динамо-2
|15 октября, воскресенье
|15:00
|Родина-М
|1:0
|Луки-Энергия
|15 октября, воскресенье
|15:00
|Химик
|3:2
|Балтика-БФУ
|15 октября, воскресенье
|14:00
|Тверь
|0:2
|Иркутск
|15 октября, воскресенье
|14:00
|Динамо Киров
|3:1
|Торпедо Вл
|15 октября, воскресенье
|14:00
|Динамо Вг
|4:1
|Звезда
|15 октября, воскресенье
|14:00
|Динамо СПб
|0:1
|Зоркий
|15 октября, воскресенье
|13:00
|Торпедо-2
|0:0
|Зенит-2
|15 октября, воскресенье
|13:00
|Электрон
|3:1
|Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023, 12 тур
|8 октября, воскресенье
|17:00
|Зенит-2
|1:3
|Родина-М
|8 октября, воскресенье
|16:00
|Торпедо Вл
|1:2
|Химик
|8 октября, воскресенье
|16:00
|Балтика-БФУ
|2:1
|Динамо СПб
|8 октября, воскресенье
|15:00
|Луки-Энергия
|2:0
|Динамо Киров
|8 октября, воскресенье
|14:30
|Звезда
|5:1
|Знамя Труда
|8 октября, воскресенье
|14:00
|Иркутск
|0:0
|Торпедо-2
|8 октября, воскресенье
|13:00
|Динамо-2
|4:1
|Электрон
|8 октября, воскресенье
|10:00
|Енисей-М
|1:1
|Тверь
|7 октября, суббота
|14:00
|Зоркий
|1:0
|Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023, 11 тур
|2 октября, понедельник
|13:00
|Электрон
|1:0
|Знамя Труда
|1 октября, воскресенье
|15:00
|Химик
|2:1
|Луки-Энергия
|1 октября, воскресенье
|15:00
|Динамо СПб
|0:2
|Торпедо Вл
|1 октября, воскресенье
|14:00
|Родина-М
|1:1
|Иркутск
|1 октября, воскресенье
|14:00
|Динамо Киров
|1:1
|Зенит-2
|1 октября, воскресенье
|14:00
|Динамо Вг
|0:1
|Балтика-БФУ
|1 октября, воскресенье
|14:00
|Зоркий
|1:1
|Звезда
|1 октября, воскресенье
|14:00
|Тверь
|1:1
|Динамо-2
|30 сентября, суббота
|14:00
|Торпедо-2
|1:2
|Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023, 10 тур
|24 сентября, воскресенье
|15:00
|Балтика-БФУ
|0:1
|Зоркий
|24 сентября, воскресенье
|11:00
|Енисей-М
|2:2
|Родина-М
|23 сентября, суббота
|18:00
|Знамя Труда
|2:1
|Тверь
|23 сентября, суббота
|16:00
|Торпедо Вл
|1:1
|Динамо Вг
|23 сентября, суббота
|15:00
|Луки-Энергия
|0:2
|Динамо СПб
|23 сентября, суббота
|15:00
|Динамо-2
|2:1
|Торпедо-2
|23 сентября, суббота
|14:15
|Звезда
|7:0
|Электрон
|23 сентября, суббота
|14:00
|Иркутск
|2:0
|Динамо Киров
|23 сентября, суббота
|14:00
|Зенит-2
|1:0
|Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023, 9 тур
|17 сентября, воскресенье
|17:00
|Балтика-БФУ
|0:5
|Звезда
|17 сентября, воскресенье
|16:00
|Родина-М
|2:3
|Динамо-2
|17 сентября, воскресенье
|15:00
|Химик
|2:0
|Иркутск
|17 сентября, воскресенье
|15:00
|Динамо СПб
|1:0
|Зенит-2
|17 сентября, воскресенье
|15:00
|Динамо Вг
|2:1
|Луки-Энергия
|17 сентября, воскресенье
|15:00
|Динамо Киров
|2:3
|Енисей-М
|17 сентября, воскресенье
|14:00
|Тверь
|2:0
|Электрон
|17 сентября, воскресенье
|14:00
|Зоркий
|1:1
|Торпедо Вл
|17 сентября, воскресенье
|13:00
|Торпедо-2
|0:2
|Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023, 8 тур
|9 сентября, суббота
|18:00
|Торпедо Вл
|1:3
|Балтика-БФУ
|9 сентября, суббота
|15:00
|Луки-Энергия
|2:3
|Зоркий
|9 сентября, суббота
|14:15
|Звезда
|0:1
|Тверь
|9 сентября, суббота
|14:00
|Иркутск
|2:1
|Динамо СПб
|9 сентября, суббота
|14:00
|Зенит-2
|2:0
|Динамо Вг
|9 сентября, суббота
|14:00
|Динамо-2
|2:1
|Динамо Киров
|9 сентября, суббота
|14:00
|Электрон
|0:3
|Торпедо-2
|9 сентября, суббота
|10:00
|Енисей-М
|2:4
|Химик
|7 сентября, четверг
|18:00
|Знамя Труда
|4:1
|Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023, 6 тур
|28 августа, понедельник
|18:00
|Зенит-2
|2:1
|Балтика-БФУ
|27 августа, воскресенье
|19:00
|Электрон
|0:1
|Динамо Киров
|27 августа, воскресенье
|17:00
|Динамо-2
|2:2
|Динамо СПб
|27 августа, воскресенье
|16:00
|Знамя Труда
|0:4
|Химик
|27 августа, воскресенье
|15:00
|Луки-Энергия
|3:2
|Торпедо Вл
|27 августа, воскресенье
|14:00
|Иркутск
|1:0
|Зоркий
|27 августа, воскресенье
|14:00
|Тверь
|0:1
|Родина-М
|27 августа, воскресенье
|09:00
|Енисей-М
|1:0
|Динамо Вг
|26 августа, суббота
|14:15
|Звезда
|1:1
|Торпедо-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023, 5 тур
|20 августа, воскресенье
|16:00
|Родина-М
|1:0
|Торпедо-2
|19 августа, суббота
|19:00
|Балтика-БФУ
|1:0
|Иркутск
|19 августа, суббота
|18:00
|Зоркий
|1:1
|Енисей-М
|19 августа, суббота
|16:00
|Торпедо Вл
|0:3
|Зенит-2
|19 августа, суббота
|16:00
|Динамо Вг
|1:2
|Динамо-2
|19 августа, суббота
|16:00
|Химик
|1:0
|Электрон
|19 августа, суббота
|16:00
|Динамо Киров
|2:0
|Тверь
|19 августа, суббота
|14:00
|Динамо СПб
|1:0
|Знамя Труда
|18 августа, пятница
|14:30
|Луки-Энергия
|2:1
|Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023, 4 тур
|13 августа, воскресенье
|18:00
|Динамо-2
|1:3
|Зоркий
|13 августа, воскресенье
|17:00
|Знамя Труда
|0:0
|Динамо Вг
|13 августа, воскресенье
|16:00
|Тверь
|0:1
|Химик
|13 августа, воскресенье
|14:15
|Звезда
|2:3
|Родина-М
|13 августа, воскресенье
|14:00
|Иркутск
|2:1
|Торпедо Вл
|13 августа, воскресенье
|14:00
|Электрон
|1:4
|Динамо СПб
|13 августа, воскресенье
|14:00
|Торпедо-2
|0:4
|Динамо Киров
|13 августа, воскресенье
|13:00
|Зенит-2
|2:0
|Луки-Энергия
|13 августа, воскресенье
|09:00
|Енисей-М
|1:3
|Балтика-БФУ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023, 3 тур
|6 августа, воскресенье
|18:00
|Зоркий
|0:2
|Знамя Труда
|6 августа, воскресенье
|16:00
|Торпедо Вл
|1:1
|Енисей-М
|6 августа, воскресенье
|16:00
|Динамо Вг
|1:0
|Электрон
|6 августа, воскресенье
|16:00
|Динамо Киров
|2:0
|Родина-М
|6 августа, воскресенье
|15:00
|Луки-Энергия
|1:1
|Иркутск
|6 августа, воскресенье
|15:00
|Динамо СПб
|1:1
|Тверь
|6 августа, воскресенье
|15:00
|Химик
|1:1
|Торпедо-2
|6 августа, воскресенье
|14:00
|Зенит-2
|3:2
|Звезда
|5 августа, суббота
|17:00
|Балтика-БФУ
|2:2
|Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023, 2 тур
|29 июля, суббота
|19:30
|Динамо-2
|1:2
|Торпедо Вл
|29 июля, суббота
|17:00
|Знамя Труда
|1:1
|Балтика-БФУ
|29 июля, суббота
|14:15
|Звезда
|2:3
|Динамо Киров
|29 июля, суббота
|14:00
|Иркутск
|0:0
|Зенит-2
|29 июля, суббота
|14:00
|Электрон
|0:0
|Зоркий
|29 июля, суббота
|14:00
|Тверь
|0:2
|Динамо Вг
|29 июля, суббота
|14:00
|Торпедо-2
|2:0
|Динамо СПб
|29 июля, суббота
|12:00
|Енисей-М
|1:1
|Луки-Энергия
|29 июля, суббота
|12:00
|Родина-М
|0:1
|Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023, 1 тур
|23 июля, воскресенье
|15:00
|Динамо СПб
|1:0
|Родина-М
|22 июля, суббота
|18:00
|Зоркий
|1:0
|Тверь
|22 июля, суббота
|17:00
|Балтика-БФУ
|2:0
|Электрон
|22 июля, суббота
|17:00
|Зенит-2
|7:0
|Енисей-М
|22 июля, суббота
|16:00
|Торпедо Вл
|1:2
|Знамя Труда
|22 июля, суббота
|16:00
|Химик
|2:1
|Динамо Киров
|22 июля, суббота
|15:00
|Луки-Энергия
|0:2
|Динамо-2
|22 июля, суббота
|14:00
|Динамо Вг
|1:0
|Торпедо-2
|22 июля, суббота
|13:00
|Звезда
|2:3
|Иркутск
Нет завершенных матчей