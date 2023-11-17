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2-я лига Лига Б. Группа 2:
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    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023, 17 тур
    12 ноября, воскресенье 15:00 Енисей-М 0:1 Иркутск
    12 ноября, воскресенье 14:00 Родина-М 1:1 Динамо Вг
    12 ноября, воскресенье 13:00 Знамя Труда 0:0 Луки-Энергия
    12 ноября, воскресенье 13:00 Электрон 3:2 Торпедо Вл
    12 ноября, воскресенье 13:00 Тверь 1:0 Балтика-БФУ
    12 ноября, воскресенье 13:00 Динамо Киров 1:0 Динамо СПб
    12 ноября, воскресенье 13:00 Звезда 2:3 Химик
    12 ноября, воскресенье 13:00 Динамо-2 0:1 Зенит-2
    12 ноября, воскресенье 13:00 Торпедо-2 0:1 Зоркий
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023, 16 тур
    6 ноября, понедельник 16:00 Луки-Энергия 1:0 Электрон
    5 ноября, воскресенье 15:00 Балтика-БФУ 4:1 Торпедо-2
    5 ноября, воскресенье 14:00 Зенит-2 2:2 Знамя Труда
    5 ноября, воскресенье 14:00 Торпедо Вл 3:2 Тверь
    5 ноября, воскресенье 14:00 Динамо СПб 2:3 Химик
    5 ноября, воскресенье 13:00 Динамо Вг 3:2 Динамо Киров
    5 ноября, воскресенье 10:00 Енисей-М 3:4 Звезда
    5 ноября, воскресенье 10:00 Иркутск 1:0 Динамо-2
    4 ноября, суббота 14:00 Зоркий 1:4 Родина-М
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023, 15 тур
    30 октября, понедельник 14:00 Тверь 1:3 Луки-Энергия
    29 октября, воскресенье 14:00 Знамя Труда 0:1 Иркутск
    29 октября, воскресенье 14:00 Торпедо-2 0:1 Торпедо Вл
    29 октября, воскресенье 14:00 Родина-М 1:0 Балтика-БФУ
    29 октября, воскресенье 14:00 Химик 1:1 Динамо Вг
    29 октября, воскресенье 14:00 Динамо СПб 0:1 Звезда
    29 октября, воскресенье 14:00 Динамо-2 3:0 Енисей-М
    29 октября, воскресенье 13:00 Электрон 0:4 Зенит-2
    29 октября, воскресенье 13:00 Динамо Киров 1:0 Зоркий
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023, 7 тур
    25 октября, среда 13:00 Динамо Киров 3:1 Знамя Труда
    3 сентября, воскресенье 16:00 Динамо Вг 0:1 Иркутск
    3 сентября, воскресенье 16:00 Торпедо Вл 1:4 Звезда
    3 сентября, воскресенье 16:00 Родина-М 0:2 Электрон
    3 сентября, воскресенье 15:00 Балтика-БФУ 0:0 Луки-Энергия
    3 сентября, воскресенье 15:00 Динамо СПб 1:0 Енисей-М
    3 сентября, воскресенье 15:00 Химик 1:0 Динамо-2
    3 сентября, воскресенье 14:00 Зоркий 0:1 Зенит-2
    3 сентября, воскресенье 14:00 Торпедо-2 0:4 Тверь
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023, 14 тур
    22 октября, воскресенье 17:00 Балтика-БФУ 0:0 Динамо Киров
    22 октября, воскресенье 15:00 Торпедо Вл 0:1 Родина-М
    22 октября, воскресенье 15:00 Енисей-М 2:2 Знамя Труда
    22 октября, воскресенье 14:30 Звезда 1:2 Динамо-2
    22 октября, воскресенье 14:00 Зенит-2 2:0 Тверь
    22 октября, воскресенье 14:00 Луки-Энергия 1:1 Торпедо-2
    22 октября, воскресенье 14:00 Динамо Вг 0:2 Динамо СПб
    22 октября, воскресенье 10:00 Иркутск 5:0 Электрон
    21 октября, суббота 14:00 Зоркий 1:2 Химик
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023, 13 тур
    15 октября, воскресенье 16:00 Знамя Труда 1:2 Динамо-2
    15 октября, воскресенье 15:00 Родина-М 1:0 Луки-Энергия
    15 октября, воскресенье 15:00 Химик 3:2 Балтика-БФУ
    15 октября, воскресенье 14:00 Тверь 0:2 Иркутск
    15 октября, воскресенье 14:00 Динамо Киров 3:1 Торпедо Вл
    15 октября, воскресенье 14:00 Динамо Вг 4:1 Звезда
    15 октября, воскресенье 14:00 Динамо СПб 0:1 Зоркий
    15 октября, воскресенье 13:00 Торпедо-2 0:0 Зенит-2
    15 октября, воскресенье 13:00 Электрон 3:1 Енисей-М
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023, 12 тур
    8 октября, воскресенье 17:00 Зенит-2 1:3 Родина-М
    8 октября, воскресенье 16:00 Торпедо Вл 1:2 Химик
    8 октября, воскресенье 16:00 Балтика-БФУ 2:1 Динамо СПб
    8 октября, воскресенье 15:00 Луки-Энергия 2:0 Динамо Киров
    8 октября, воскресенье 14:30 Звезда 5:1 Знамя Труда
    8 октября, воскресенье 14:00 Иркутск 0:0 Торпедо-2
    8 октября, воскресенье 13:00 Динамо-2 4:1 Электрон
    8 октября, воскресенье 10:00 Енисей-М 1:1 Тверь
    7 октября, суббота 14:00 Зоркий 1:0 Динамо Вг
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023, 11 тур
    2 октября, понедельник 13:00 Электрон 1:0 Знамя Труда
    1 октября, воскресенье 15:00 Химик 2:1 Луки-Энергия
    1 октября, воскресенье 15:00 Динамо СПб 0:2 Торпедо Вл
    1 октября, воскресенье 14:00 Родина-М 1:1 Иркутск
    1 октября, воскресенье 14:00 Динамо Киров 1:1 Зенит-2
    1 октября, воскресенье 14:00 Динамо Вг 0:1 Балтика-БФУ
    1 октября, воскресенье 14:00 Зоркий 1:1 Звезда
    1 октября, воскресенье 14:00 Тверь 1:1 Динамо-2
    30 сентября, суббота 14:00 Торпедо-2 1:2 Енисей-М
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023, 10 тур
    24 сентября, воскресенье 15:00 Балтика-БФУ 0:1 Зоркий
    24 сентября, воскресенье 11:00 Енисей-М 2:2 Родина-М
    23 сентября, суббота 18:00 Знамя Труда 2:1 Тверь
    23 сентября, суббота 16:00 Торпедо Вл 1:1 Динамо Вг
    23 сентября, суббота 15:00 Луки-Энергия 0:2 Динамо СПб
    23 сентября, суббота 15:00 Динамо-2 2:1 Торпедо-2
    23 сентября, суббота 14:15 Звезда 7:0 Электрон
    23 сентября, суббота 14:00 Иркутск 2:0 Динамо Киров
    23 сентября, суббота 14:00 Зенит-2 1:0 Химик
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023, 9 тур
    17 сентября, воскресенье 17:00 Балтика-БФУ 0:5 Звезда
    17 сентября, воскресенье 16:00 Родина-М 2:3 Динамо-2
    17 сентября, воскресенье 15:00 Химик 2:0 Иркутск
    17 сентября, воскресенье 15:00 Динамо СПб 1:0 Зенит-2
    17 сентября, воскресенье 15:00 Динамо Вг 2:1 Луки-Энергия
    17 сентября, воскресенье 15:00 Динамо Киров 2:3 Енисей-М
    17 сентября, воскресенье 14:00 Тверь 2:0 Электрон
    17 сентября, воскресенье 14:00 Зоркий 1:1 Торпедо Вл
    17 сентября, воскресенье 13:00 Торпедо-2 0:2 Знамя Труда
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023, 8 тур
    9 сентября, суббота 18:00 Торпедо Вл 1:3 Балтика-БФУ
    9 сентября, суббота 15:00 Луки-Энергия 2:3 Зоркий
    9 сентября, суббота 14:15 Звезда 0:1 Тверь
    9 сентября, суббота 14:00 Иркутск 2:1 Динамо СПб
    9 сентября, суббота 14:00 Зенит-2 2:0 Динамо Вг
    9 сентября, суббота 14:00 Динамо-2 2:1 Динамо Киров
    9 сентября, суббота 14:00 Электрон 0:3 Торпедо-2
    9 сентября, суббота 10:00 Енисей-М 2:4 Химик
    7 сентября, четверг 18:00 Знамя Труда 4:1 Родина-М
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023, 6 тур
    28 августа, понедельник 18:00 Зенит-2 2:1 Балтика-БФУ
    27 августа, воскресенье 19:00 Электрон 0:1 Динамо Киров
    27 августа, воскресенье 17:00 Динамо-2 2:2 Динамо СПб
    27 августа, воскресенье 16:00 Знамя Труда 0:4 Химик
    27 августа, воскресенье 15:00 Луки-Энергия 3:2 Торпедо Вл
    27 августа, воскресенье 14:00 Иркутск 1:0 Зоркий
    27 августа, воскресенье 14:00 Тверь 0:1 Родина-М
    27 августа, воскресенье 09:00 Енисей-М 1:0 Динамо Вг
    26 августа, суббота 14:15 Звезда 1:1 Торпедо-2
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023, 5 тур
    20 августа, воскресенье 16:00 Родина-М 1:0 Торпедо-2
    19 августа, суббота 19:00 Балтика-БФУ 1:0 Иркутск
    19 августа, суббота 18:00 Зоркий 1:1 Енисей-М
    19 августа, суббота 16:00 Торпедо Вл 0:3 Зенит-2
    19 августа, суббота 16:00 Динамо Вг 1:2 Динамо-2
    19 августа, суббота 16:00 Химик 1:0 Электрон
    19 августа, суббота 16:00 Динамо Киров 2:0 Тверь
    19 августа, суббота 14:00 Динамо СПб 1:0 Знамя Труда
    18 августа, пятница 14:30 Луки-Энергия 2:1 Звезда
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023, 4 тур
    13 августа, воскресенье 18:00 Динамо-2 1:3 Зоркий
    13 августа, воскресенье 17:00 Знамя Труда 0:0 Динамо Вг
    13 августа, воскресенье 16:00 Тверь 0:1 Химик
    13 августа, воскресенье 14:15 Звезда 2:3 Родина-М
    13 августа, воскресенье 14:00 Иркутск 2:1 Торпедо Вл
    13 августа, воскресенье 14:00 Электрон 1:4 Динамо СПб
    13 августа, воскресенье 14:00 Торпедо-2 0:4 Динамо Киров
    13 августа, воскресенье 13:00 Зенит-2 2:0 Луки-Энергия
    13 августа, воскресенье 09:00 Енисей-М 1:3 Балтика-БФУ
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023, 3 тур
    6 августа, воскресенье 18:00 Зоркий 0:2 Знамя Труда
    6 августа, воскресенье 16:00 Торпедо Вл 1:1 Енисей-М
    6 августа, воскресенье 16:00 Динамо Вг 1:0 Электрон
    6 августа, воскресенье 16:00 Динамо Киров 2:0 Родина-М
    6 августа, воскресенье 15:00 Луки-Энергия 1:1 Иркутск
    6 августа, воскресенье 15:00 Динамо СПб 1:1 Тверь
    6 августа, воскресенье 15:00 Химик 1:1 Торпедо-2
    6 августа, воскресенье 14:00 Зенит-2 3:2 Звезда
    5 августа, суббота 17:00 Балтика-БФУ 2:2 Динамо-2
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023, 2 тур
    29 июля, суббота 19:30 Динамо-2 1:2 Торпедо Вл
    29 июля, суббота 17:00 Знамя Труда 1:1 Балтика-БФУ
    29 июля, суббота 14:15 Звезда 2:3 Динамо Киров
    29 июля, суббота 14:00 Иркутск 0:0 Зенит-2
    29 июля, суббота 14:00 Электрон 0:0 Зоркий
    29 июля, суббота 14:00 Тверь 0:2 Динамо Вг
    29 июля, суббота 14:00 Торпедо-2 2:0 Динамо СПб
    29 июля, суббота 12:00 Енисей-М 1:1 Луки-Энергия
    29 июля, суббота 12:00 Родина-М 0:1 Химик
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2023, 1 тур
    23 июля, воскресенье 15:00 Динамо СПб 1:0 Родина-М
    22 июля, суббота 18:00 Зоркий 1:0 Тверь
    22 июля, суббота 17:00 Балтика-БФУ 2:0 Электрон
    22 июля, суббота 17:00 Зенит-2 7:0 Енисей-М
    22 июля, суббота 16:00 Торпедо Вл 1:2 Знамя Труда
    22 июля, суббота 16:00 Химик 2:1 Динамо Киров
    22 июля, суббота 15:00 Луки-Энергия 0:2 Динамо-2
    22 июля, суббота 14:00 Динамо Вг 1:0 Торпедо-2
    22 июля, суббота 13:00 Звезда 2:3 Иркутск
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