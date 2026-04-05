Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тверь - Спартак-2: обзор матча 05 апреля 2026

Тверь
05.04.2026, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
4 : 3
Завершен
Спартак-2
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тверь
1
Вячеслав Шатаев
ВР
17
Егор Пономарев
ЛЗ
18
Николай Абдулкин
ЛЗ
5
Владислав Корнеев
ЛЗ
8
Ислам Зангиев
ЦЗ
23
Иван Пугачевский
ПЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
15
Даниил Соколов
ПЗ
42
Антон Хомяков
ЦП
57
Роман Копылов
ЦФ
71
Кирилл Кудрявцев
ЦФ
Главный тренер
Александр Аверьянов
Спартак-2
32
Руслан Пичиенко
ВР
58
Матвей Кузнецов
ЛЗ
60
Денис Богомолов
ЛЗ
92
Карим Бикбулатов
ЛЗ
76
Никита Кочанов
ПЗ
71
Александр Добродицкий
ПЗ
70
Макар Высоченко
ЛП
89
Виктор Солопов
ЦП
75
Арсений Кондояниди
ПП
96
Захар Чушкин
ЦФ
Главный тренер
Павел Фигон
Тверь
4
Марат Байрамов
ЦЗ
51
Никита Олейник
ЦЗ
77
Павел Банщиков
ЦЗ
87
Никита Лютиков
ЦЗ
30
Клим Перекальский
ЦЗ
2
Сергей Тормашев
ЦЗ
Спартак-2
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
8
Вадим Цыганков
ЦЗ
54
Даниил Лукин
ЦЗ
67
Никита Ромась
ЦЗ
19
Александр Конкин
ЦЗ
79
Даниил Житников
ЦЗ
3-2-1-2
1
Шатаев
17
Пономарев
18
Абдулкин
8
Зангиев
5
Корнеев
15
Соколов
42
Хомяков
71
Кудрявцев
57
Копылов
3-2-3-1
32
Пичиенко
76
Кочанов
58
Кузнецов
60
Богомолов
71
Добродицкий
92
Бикбулатов
75
Кондояниди
89
Солопов
70
Высоченко
96
Чушкин
Остались в запасе
Тверь
Спартак-2
4
Марат Байрамов
ЦЗ
51
Никита Олейник
ЦЗ
77
Павел Банщиков
ЦЗ
87
Никита Лютиков
ЦЗ
30
Клим Перекальский
ЦЗ
2
Сергей Тормашев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Аверьянов
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
8
Вадим Цыганков
ЦЗ
54
Даниил Лукин
ЦЗ
67
Никита Ромась
ЦЗ
19
Александр Конкин
ЦЗ
79
Даниил Житников
ЦЗ
Главный тренер
Павел Фигон
Остались в запасе
4
Марат Байрамов
ЦЗ
51
Никита Олейник
ЦЗ
77
Павел Банщиков
ЦЗ
87
Никита Лютиков
ЦЗ
30
Клим Перекальский
ЦЗ
2
Сергей Тормашев
ЦЗ
Остались в запасе
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
8
Вадим Цыганков
ЦЗ
54
Даниил Лукин
ЦЗ
67
Никита Ромась
ЦЗ
19
Александр Конкин
ЦЗ
79
Даниил Житников
ЦЗ
Главный тренер
Александр Аверьянов
Главный тренер
Павел Фигон
Статистика матча Тверь - Спартак-2
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
7
9
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
10
Нарушения
10
17
Офсайды
2
1
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
0
2
Информация о матче
Главный судья:
D. Logvinov
Стадион:
Юность
Новости команд
Все
Тверь
Спартак-2
Фанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Спартак» возьмет на летний сбор трех футболистов из дубля
17 июня
6
«Тверь» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.9
13 июня
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
Фанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Тверь» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.9
13 июня
«Тверь» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.07
30 мая
«Спартак-2» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.42
20 мая
«Спартак» возьмет на летний сбор трех футболистов из дубля
17 июня
6
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Спартак-2» – «Динамо» Вологда: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.12
30 мая
«Спартак-2» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.42
20 мая
16-летний футболист «Спартака» забил гол в стиле Месси, накрутив полкоманды
15 мая
11
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Тверь
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Звезда
2 : 3
23.06.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Луки-Энергия
2 : 1
21.06.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Тверь
1 : 2
14.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Торпедо Вл
2 : 0
07.06.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Звезда
2 : 3
23.06.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Спартак-2
0 : 1
14.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Спартак-2
1 : 2
31.05.2026
Динамо Вг
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+