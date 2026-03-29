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Вторая Лига Б группа 2
Спартак-2 - Искра
Спартак-2 - Искра: обзор матча 29 марта 2026
Спартак-2
29.03.2026, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
1 : 1
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