Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Искра - Енисей-М: обзор матча 02 мая 2026

Искра
02.05.2026, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
2 : 0
Завершен
Енисей-М
40' Д. Коновалов 63' С. Шунелев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Искра - Енисей-М
Завершен
Желтая карточка
Иван Игнатьев
90'
Желтая карточка
Егор Шаповалов
88'
Замена
Станислав Козырев ️️️️➡️️ Даниил Коновалов
84'
Замена
Кирилл Сечкин ️️️️➡️️ Дмитрий Кондрашов
83'
Желтая карточка
Матвей Смирнов
76'
75'
Замена
Егор Шупяков ️️️️➡️️ Богдан Руппель
75'
Замена
Владислав Кравцов ️️️️➡️️ Иван Лапицкий
Замена
Егор Шаповалов ️️️️➡️️ Николай Веретенников
73'
Замена
Кирилл Коржаков ️️️️➡️️ Руслан Сабиров
66'
Замена
Дмитрий Ли-Са ️️️️➡️️ Иван Анисимов
66'
63'
Замена
Артем Колесов ️️️️➡️️ Иван Обороча
ГОЛ! 2:0! Станислав Шунелев
Пас отдал Матвей Смирнов
63'
61'
Замена
Денис Борзенков ️️️️➡️️ Захар Терпугов
59'
Желтая карточка
Альберт Покровский
53'
Замена
Александр Губанов ️️️️➡️️ Назар Терпугов
ГОЛ! 1:0! Даниил Коновалов
40'
19'
Желтая карточка
Назар Терпугов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Искра
35
Никита Туркин
ВР
23
Дмитрий Кондрашов
ЛЗ
18
Иван Игнатьев
ЛЗ
27
Александр Радзевский
ПЗ
3
Матвей Смирнов
ПЗ
11
Станислав Шунелев
ЛП
7
Михаил Васильев
ЛП
11
Руслан Сабиров
ЦП
99
Николай Веретенников
ПП
5
Иван Анисимов
ПП
14
Даниил Коновалов
ЦФ
Главный тренер
Иван Зенкин
Енисей-М
30
Владимир Шавкунов
ВР
46
Богдан Руппель
ЛЗ
58
Альберт Покровский
ЛЗ
97
Владислав Скавыш
ЛЗ
66
Захар Терпугов
ПЗ
83
Данил Амбросенок
ПЗ
88
Александр Егоров
ПЗ
71
Назар Терпугов
ЛП
78
Дмитрий Ташов
ПП
69
Иван Лапицкий
ЦФ
95
Иван Обороча
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Искра
8
Егор Шаповалов
ЦЗ
21
Михаил Коробков
ЦЗ
17
Станислав Козырев
ЦЗ
8
Григорий Степанов
ЦЗ
9
Никита Дутышев
ЦЗ
22
Кирилл Коржаков
ЦЗ
62
Кирилл Сечкин
ЦЗ
30
Дмитрий Ли-Са
ЦЗ
1
Антон Муравченков
ЦЗ
Енисей-М
77
Игорь Епифанцев
ЦЗ
67
Денис Борзенков
ЦЗ
57
Егор Шупяков
ЦЗ
92
Александр Губанов
ЦЗ
65
Артем Колесов
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ЦЗ
4-5-1
35
Туркин
18
Игнатьев
27
Радзевский
23
Кондрашов
3
Смирнов
7
Васильев
99
Веретенников
11
Шунелев
11
Сабиров
5
Анисимов
14
Коновалов
3-2-2-2
30
Шавкунов
83
Амбросенок
46
Руппель
58
Покровский
88
Егоров
97
Скавыш
78
Ташов
71
Терпугов
95
Обороча
69
Лапицкий
99
Веретенников
8
Шаповалов
8
Шаповалов
99
Веретенников
14
Коновалов
17
Козырев
17
Козырев
14
Коновалов
11
Сабиров
22
Коржаков
22
Коржаков
11
Сабиров
23
Кондрашов
62
Сечкин
62
Сечкин
23
Кондрашов
5
Анисимов
30
Ли-Са
30
Ли-Са
5
Анисимов
66
Терпугов
67
Борзенков
67
Борзенков
66
Терпугов
46
Руппель
57
Шупяков
57
Шупяков
46
Руппель
71
Терпугов
92
Губанов
92
Губанов
71
Терпугов
95
Обороча
65
Колесов
65
Колесов
95
Обороча
69
Лапицкий
62
Кравцов
62
Кравцов
69
Лапицкий
Остались в запасе
Искра
Енисей-М
21
Михаил Коробков
ЦЗ
8
Григорий Степанов
ЦЗ
9
Никита Дутышев
ЦЗ
1
Антон Муравченков
ЦЗ
Главный тренер
Иван Зенкин
77
Игорь Епифанцев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Остались в запасе
21
Михаил Коробков
ЦЗ
8
Григорий Степанов
ЦЗ
9
Никита Дутышев
ЦЗ
1
Антон Муравченков
ЦЗ
Остались в запасе
77
Игорь Епифанцев
ЦЗ
Главный тренер
Иван Зенкин
Главный тренер
Александр Кишиневский
Статистика матча Искра - Енисей-М
3
2
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
11
17
Офсайды
2
1
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
3
1
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Искра
Енисей-М
Фанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Муром» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.87
20 июня
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Звезда» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 3.6
5 июня
«Искра» – «Торпедо» Владимир: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.8
29 мая
Фанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Муром» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.87
20 июня
«Звезда» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 3.6
5 июня
«Искра» – «Торпедо» Владимир: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.8
29 мая
Директор «Спартака» приехал на матч на «Москвиче»
29 марта
16
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
Сын экс-вратаря «Зенита» и сборной России Малафеева дебютировал в профессиональном футболе
2025.06.22 17:54
Прогноз на точный счет матча «Балтика-2» – «Енисей-2»: Вторая лига, 7 июня
2025.06.07 12:48
Прогноз на точный счeт матча «Тверь» – «Енисей-2»: Вторая лига Б, 25 мая 2025
2025.05.24 11:59
Прогноз на точный счeт матча «Енисей-М» – «Коломна»: Вторая лига Б, 19 мая 2025
2025.05.18 10:11
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Искра
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Чертаново
3 : 1
14.06.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Искра
1 : 1
13.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Звезда
1 : 1
06.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Искра
0 : 1
30.05.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Чертаново
3 : 1
14.06.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Енисей-М
1 : 2
07.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Динамо СПб
2 : 0
30.05.2026
Енисей-М
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+