Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Череповец - Тверь: обзор матча 12 апреля 2026

Череповец
12.04.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
3 : 0
Завершен
Тверь
16' Е. Снегирев 22' И. Анциферов 26' Е. Снегирев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Череповец - Тверь
Завершен
ГОЛ! 3:0! Елисей Снегирев
26'
ГОЛ! 2:0! Илья Анциферов
22'
ГОЛ! 1:0! Елисей Снегирев
16'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Череповец
1
Андрей Пыркин
ВР
27
Даниял Гаджиев
ЛЗ
8
Олег Кринкин
ЛЗ
3
Валерий Ганус
ЛЗ
7
Мирон Беляев
ПЗ
36
Роман Ткачев
ПЗ
77
Эльнур Халыгов
ПЗ
5
Никита Пичугин
ЛП
47
Дмитрий Серебряков
ЦП
20
Елисей Снегирев
ПП
9
Илья Анциферов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Галкин
Тверь
87
Никита Лютиков
ВР
5
Владислав Корнеев
ЛЗ
15
Даниил Соколов
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ЛЗ
71
Кирилл Кудрявцев
ПЗ
4
Марат Байрамов
ПЗ
18
Николай Абдулкин
ПЗ
17
Егор Пономарев
ЛП
42
Антон Хомяков
ЦП
23
Иван Пугачевский
ПП
57
Роман Копылов
ЦФ
Главный тренер
Александр Аверьянов
Череповец
30
Алексей Усанов
ЦЗ
14
Денис Ковалевский
ЦЗ
13
Михаил Зыков
ЦЗ
2
Михаил Карамышев
ЦЗ
10
Антон Балашов
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ЦЗ
9
Леон Айба
ЦЗ
Тверь
7
Андрей Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Банщиков
ЦЗ
20
Георгий Емцев
ЦЗ
8
Ислам Зангиев
ЦЗ
2
Сергей Тормашев
ЦЗ
1
Вячеслав Шатаев
ЦЗ
88
Кирилл Захаров
ЦЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
3-2-3-1
1
Пыркин
36
Ткачев
27
Гаджиев
8
Кринкин
3
Ганус
77
Халыгов
5
Пичугин
47
Серебряков
20
Снегирев
9
Анциферов
3-2-3-1
87
Лютиков
4
Байрамов
5
Корнеев
15
Соколов
18
Абдулкин
34
Дудкин
23
Пугачевский
42
Хомяков
17
Пономарев
57
Копылов
Остались в запасе
Череповец
Тверь
30
Алексей Усанов
ЦЗ
14
Денис Ковалевский
ЦЗ
13
Михаил Зыков
ЦЗ
2
Михаил Карамышев
ЦЗ
10
Антон Балашов
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ЦЗ
9
Леон Айба
ЦЗ
Главный тренер
Владислав Галкин
7
Андрей Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Банщиков
ЦЗ
20
Георгий Емцев
ЦЗ
8
Ислам Зангиев
ЦЗ
2
Сергей Тормашев
ЦЗ
1
Вячеслав Шатаев
ЦЗ
88
Кирилл Захаров
ЦЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
Главный тренер
Александр Аверьянов
Остались в запасе
30
Алексей Усанов
ЦЗ
14
Денис Ковалевский
ЦЗ
13
Михаил Зыков
ЦЗ
2
Михаил Карамышев
ЦЗ
10
Антон Балашов
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ЦЗ
9
Леон Айба
ЦЗ
Остались в запасе
7
Андрей Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Банщиков
ЦЗ
20
Георгий Емцев
ЦЗ
8
Ислам Зангиев
ЦЗ
2
Сергей Тормашев
ЦЗ
1
Вячеслав Шатаев
ЦЗ
88
Кирилл Захаров
ЦЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
Главный тренер
Владислав Галкин
Главный тренер
Александр Аверьянов
Статистика матча Череповец - Тверь
1
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
7
Нарушения
15
8
Офсайды
1
2
Удары мимо ворот
3
9
Информация о матче
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Череповец
Тверь
Фанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Тверь» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.9
13 июня
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Череповец» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.8
30 мая
Еще один российский клуб на грани закрытия
2025.12.17 14:35
2
Фанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Тверь» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.9
13 июня
«Тверь» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.07
30 мая
«Спартак-2» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.42
20 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Череповец
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Динамо Вг
2 : 2
07.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Луки-Энергия
2 : 1
21.06.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Тверь
1 : 2
14.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Торпедо Вл
2 : 0
07.06.2026
Тверь
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+