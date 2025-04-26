27 апреля на стадионе в Твери состоится матч Вторая лига Б между одноименной командой и «Коломной». «Тверь», несмотря на неудачные последние матчи, будет стремиться вернуться на победный путь, а «Коломна», наоборот, ищет способы улучшить свою игру.

«Тверь»

После 4 туров «Тверь» набирает 3 очка и занимает 11-е место в турнире. Команда переживает сложный отрезок, проигрывая в трех последних играх. Проблемы в защите и слабая результативность сказываются на общей картине игры. «Тверь» забивает в среднем 1.00 гола за матч, но пропускает 1.40, что делает еe уязвимой, особенно в матчах с более сильными соперниками. Несмотря на это, команда будет стремиться исправить ситуацию, тем более что матч проходит на родном стадионе.

«Коломна»

«Коломна» на данный момент набирает 4 очка и занимает 9-е место в таблице. Команда в последние игры не побеждает, не выиграв в 5 последних матчах. Проблемы с результативностью остаются одной из главных причин. В последних пяти играх команда забивает в среднем 0.40 гола за матч и пропускает 0.40 гола. С учетом слабой результативности в атаке и сдержанной игры в обороне, «Коломна» вероятно столкнется с трудностями на выезде против «Твери».

Факты о командах

«Тверь»

11-е место в турнирной таблице с 3 очками после 4 туров.

Забивает 1.00 гола в среднем за игру, пропускает 1.40 гола.

Проигрывает в 3 последних матчах.

Пропускает в 3 последних матчах.

«Коломна»

9-е место в турнирной таблице с 4 очками после 4 туров.

Забивает 0.40 гола в среднем за игру, пропускает 0.40 гола.

Не побеждает в 5 последних матчах.

Пропускает в 6 из 8 последних матчей.

Личные встречи 50% (1) 50% (1) 0% (0) 5 Забитых мячей 2 2.5 В среднем за матч 1 4:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. ПФЛ. Группа 2, 28 тур Тверь 4 : 1 Коломна Россия. ПФЛ. Группа 2, 13 тур Коломна 1 : 1 Тверь

Прогноз на матч «Тверь» – «Коломна»

В этой встрече «Тверь» выглядит фаворитом, несмотря на еe текущие неудачи. Команда будет играть на домашнем стадионе и будет стремиться к победе. «Коломна» же страдает от недостаточной результативности, что затруднит их шансы на победу. Однако из-за нестабильной обороны «Твери» матч может быть достаточно напряжeнным.

Рекомендации для ставок: