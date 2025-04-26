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«Тверь» – «Коломна»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

26 апреля 2025 10:19
Тверь - Коломна
27 апр. 2025, воскресенье 14:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
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1.85
Победа «Твери» – коэффициент 1.85 
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27 апреля на стадионе в Твери состоится матч Вторая лига Б между одноименной командой и «Коломной». «Тверь», несмотря на неудачные последние матчи, будет стремиться вернуться на победный путь, а «Коломна», наоборот, ищет способы улучшить свою игру.

«Тверь»

После 4 туров «Тверь» набирает 3 очка и занимает 11-е место в турнире. Команда переживает сложный отрезок, проигрывая в трех последних играх. Проблемы в защите и слабая результативность сказываются на общей картине игры. «Тверь» забивает в среднем 1.00 гола за матч, но пропускает 1.40, что делает еe уязвимой, особенно в матчах с более сильными соперниками. Несмотря на это, команда будет стремиться исправить ситуацию, тем более что матч проходит на родном стадионе.

«Коломна»

«Коломна» на данный момент набирает 4 очка и занимает 9-е место в таблице. Команда в последние игры не побеждает, не выиграв в 5 последних матчах. Проблемы с результативностью остаются одной из главных причин. В последних пяти играх команда забивает в среднем 0.40 гола за матч и пропускает 0.40 гола. С учетом слабой результативности в атаке и сдержанной игры в обороне, «Коломна» вероятно столкнется с трудностями на выезде против «Твери».

Факты о командах

«Тверь»

  • 11-е место в турнирной таблице с 3 очками после 4 туров.
  • Забивает 1.00 гола в среднем за игру, пропускает 1.40 гола.
  • Проигрывает в 3 последних матчах.
  • Пропускает в 3 последних матчах.

«Коломна»

  • 9-е место в турнирной таблице с 4 очками после 4 туров.
  • Забивает 0.40 гола в среднем за игру, пропускает 0.40 гола.
  • Не побеждает в 5 последних матчах.
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей.

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
5
Забитых мячей
2
2.5
В среднем за матч
1
4:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. ПФЛ. Группа 2, 28 тур
Тверь
4 : 1
04.06.2021
Коломна
Россия. ПФЛ. Группа 2, 13 тур
Коломна
1 : 1
25.10.2020
Тверь

Прогноз на матч «Тверь» – «Коломна»

В этой встрече «Тверь» выглядит фаворитом, несмотря на еe текущие неудачи. Команда будет играть на домашнем стадионе и будет стремиться к победе. «Коломна» же страдает от недостаточной результативности, что затруднит их шансы на победу. Однако из-за нестабильной обороны «Твери» матч может быть достаточно напряжeнным.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Твери» – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Твери» больше 1.5 – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

1.85
Победа «Твери» – коэффициент 1.85 
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Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Коломна Тверь
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