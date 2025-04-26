27 апреля на стадионе в Твери состоится матч Вторая лига Б между одноименной командой и «Коломной». «Тверь», несмотря на неудачные последние матчи, будет стремиться вернуться на победный путь, а «Коломна», наоборот, ищет способы улучшить свою игру.
«Тверь»
После 4 туров «Тверь» набирает 3 очка и занимает 11-е место в турнире. Команда переживает сложный отрезок, проигрывая в трех последних играх. Проблемы в защите и слабая результативность сказываются на общей картине игры. «Тверь» забивает в среднем 1.00 гола за матч, но пропускает 1.40, что делает еe уязвимой, особенно в матчах с более сильными соперниками. Несмотря на это, команда будет стремиться исправить ситуацию, тем более что матч проходит на родном стадионе.
«Коломна»
«Коломна» на данный момент набирает 4 очка и занимает 9-е место в таблице. Команда в последние игры не побеждает, не выиграв в 5 последних матчах. Проблемы с результативностью остаются одной из главных причин. В последних пяти играх команда забивает в среднем 0.40 гола за матч и пропускает 0.40 гола. С учетом слабой результативности в атаке и сдержанной игры в обороне, «Коломна» вероятно столкнется с трудностями на выезде против «Твери».
Факты о командах
«Тверь»
- 11-е место в турнирной таблице с 3 очками после 4 туров.
- Забивает 1.00 гола в среднем за игру, пропускает 1.40 гола.
- Проигрывает в 3 последних матчах.
- Пропускает в 3 последних матчах.
«Коломна»
- 9-е место в турнирной таблице с 4 очками после 4 туров.
- Забивает 0.40 гола в среднем за игру, пропускает 0.40 гола.
- Не побеждает в 5 последних матчах.
- Пропускает в 6 из 8 последних матчей.
Прогноз на матч «Тверь» – «Коломна»
В этой встрече «Тверь» выглядит фаворитом, несмотря на еe текущие неудачи. Команда будет играть на домашнем стадионе и будет стремиться к победе. «Коломна» же страдает от недостаточной результативности, что затруднит их шансы на победу. Однако из-за нестабильной обороны «Твери» матч может быть достаточно напряжeнным.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Твери» – коэффициент 1.85
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Индивидуальный тотал «Твери» больше 1.5 – коэффициент 2.00
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80