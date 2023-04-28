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    • Еще один матч Второй лиги попал под подозрение как договорной

    Еще один матч Второй лиги попал под подозрение как договорной

    ФНЛ проводит проверку матча Второй лиги «Тверь» – «Электрон» (4:0) на предмет честности характера игры.

    Матч состоялся 24 апреля в Твери. На последних минутах футболисты «Электрона» разыгрывали мяч в своей штрафной площади и постоянно теряли его. «Тверь» воспользовалась этим и забила четвертый гол.

    В составе «Электрона» играл полузащитник Джоси Дзауров, которого 26 апреля пожизненно отстранили от футбола за организацию договорного матча «Салют» – «СКА-Хабаровск-2».

    «ФНЛ проводит проверку по этому матчу», – сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.

    • Ранее РФС признала договорным матч «Салют» – «СКА-Хабаровск-2» (2:1). Его организовали игроки «Ессентуков».
    • Они приехали на матч и передавали игрокам «СКА-Хабаровска» сигналы.
    • Игроки планировали выручить деньги на ставках через азиатские конторы.
    • Четыре футболиста получили пожизненную дисквалификацию за договорной матч.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 07:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1129

      кaстрюлька 2 часа назад

      Зачем мучать вторую лигу, надо хряков трусить

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