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Еще один матч Второй лиги попал под подозрение как договорной

28 апреля 2023, 07:59

ФНЛ проводит проверку матча Второй лиги «Тверь» – «Электрон» (4:0) на предмет честности характера игры.

Матч состоялся 24 апреля в Твери. На последних минутах футболисты «Электрона» разыгрывали мяч в своей штрафной площади и постоянно теряли его. «Тверь» воспользовалась этим и забила четвертый гол.

В составе «Электрона» играл полузащитник Джоси Дзауров, которого 26 апреля пожизненно отстранили от футбола за организацию договорного матча «Салют» – «СКА-Хабаровск-2».

«ФНЛ проводит проверку по этому матчу», – сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.

  • Ранее РФС признала договорным матч «Салют» – «СКА-Хабаровск-2» (2:1). Его организовали игроки «Ессентуков».
  • Они приехали на матч и передавали игрокам «СКА-Хабаровска» сигналы.
  • Игроки планировали выручить деньги на ставках через азиатские конторы.
  • Четыре футболиста получили пожизненную дисквалификацию за договорной матч.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Вторая лига. Группа 2 Тверь Электрон Дзауров Джоси
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