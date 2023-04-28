Еще один матч Второй лиги попал под подозрение как договорной

ФНЛ проводит проверку матча Второй лиги «Тверь» – «Электрон» (4:0) на предмет честности характера игры.
Матч состоялся 24 апреля в Твери. На последних минутах футболисты «Электрона» разыгрывали мяч в своей штрафной площади и постоянно теряли его. «Тверь» воспользовалась этим и забила четвертый гол.
В составе «Электрона» играл полузащитник Джоси Дзауров, которого 26 апреля пожизненно отстранили от футбола за организацию договорного матча «Салют» – «СКА-Хабаровск-2».
«ФНЛ проводит проверку по этому матчу», – сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.
- Ранее РФС признала договорным матч «Салют» – «СКА-Хабаровск-2» (2:1). Его организовали игроки «Ессентуков».
- Они приехали на матч и передавали игрокам «СКА-Хабаровска» сигналы.
- Игроки планировали выручить деньги на ставках через азиатские конторы.
- Четыре футболиста получили пожизненную дисквалификацию за договорной матч.
Источник: «Матч ТВ»