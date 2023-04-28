Еще один матч Второй лиги попал под подозрение как договорной

ФНЛ проводит проверку матча Второй лиги «Тверь» – «Электрон» (4:0) на предмет честности характера игры.

Матч состоялся 24 апреля в Твери. На последних минутах футболисты «Электрона» разыгрывали мяч в своей штрафной площади и постоянно теряли его. «Тверь» воспользовалась этим и забила четвертый гол.

В составе «Электрона» играл полузащитник Джоси Дзауров, которого 26 апреля пожизненно отстранили от футбола за организацию договорного матча «Салют» – «СКА-Хабаровск-2».

«ФНЛ проводит проверку по этому матчу», – сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.