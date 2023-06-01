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  • «Играет Белгород – и мы будем»: директор «Севастополя» не боится за безопасность матчей в Крыму

«Играет Белгород – и мы будем»: директор «Севастополя» не боится за безопасность матчей в Крыму

1 июня 2023, 15:25

Гендиректор «Севастополя» Валерий Чалый высказался о безопасности матчей в Крыму.

  • «Севастополь» сможет принять участие во Второй лиге в сезоне-2023/24.
  • Крымский клуб получил аттестат ФНЛ. Он сыграет в дивизионе «Б».

«По вопросу безопасности, мы все живем в тех условиях, в которых живем. Приграничные регионы играют же в футбол. Играет Белгород, и мы будем играть. Играет Курск, Брянск, Липецк, и мы будем играть.

Мы под защитой нашего государства, никого не боимся. Будем играть в футбол для людей, для зрителей, которые заждались хорошего футбола, спортивного принципа, когда мы можем выходить в другие лиги в случае победы.

Вхождение в ФНЛ является прогрессом не только для ФК «Севастополь», но и для всего юношеского футбола. Они будут следить за нашим клубом, а мы будем внимательно смотреть за юными футболистами.

Они будут участвовать во всех соревнованиях, которые включены в календарь Минспорта России», – сказал Чалый.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Вторая лига. Группа 2
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