«Играет Белгород – и мы будем»: директор «Севастополя» не боится за безопасность матчей в Крыму

Гендиректор «Севастополя» Валерий Чалый высказался о безопасности матчей в Крыму.

«Севастополь» сможет принять участие во Второй лиге в сезоне-2023/24.

Крымский клуб получил аттестат ФНЛ. Он сыграет в дивизионе «Б».

«По вопросу безопасности, мы все живем в тех условиях, в которых живем. Приграничные регионы играют же в футбол. Играет Белгород, и мы будем играть. Играет Курск, Брянск, Липецк, и мы будем играть.

Мы под защитой нашего государства, никого не боимся. Будем играть в футбол для людей, для зрителей, которые заждались хорошего футбола, спортивного принципа, когда мы можем выходить в другие лиги в случае победы.

Вхождение в ФНЛ является прогрессом не только для ФК «Севастополь», но и для всего юношеского футбола. Они будут следить за нашим клубом, а мы будем внимательно смотреть за юными футболистами.

Они будут участвовать во всех соревнованиях, которые включены в календарь Минспорта России», – сказал Чалый.