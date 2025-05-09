10 мая Тверь примет на своeм поле «Торпедо Владимир» в рамках 7-го тура Второй лиги Б. Обе команды сейчас переживают трудные времена: хозяева проиграли три матча подряд, гости – четыре. Обе команды расположились в нижней части таблицы и будут стремиться прервать свои неудачные серии. Ожидается упорная борьба с возможностью обмена голами, где психологическое состояние соперников сыграет ключевую роль.
«Тверь»
«Тверь» занимает 12-е место с 4 очками после 5 туров. Команда находится в затяжной серии поражений, уступив в последних трeх матчах подряд. При этом защита не выдерживает давления – 7 пропущенных мячей за последние 5 игр. Однако атакующая линия способна создавать моменты: 5 забитых голов за тот же период подтверждают наличие потенциала. В среднем команда забивает 1 гол за игру и пропускает 1.40, что демонстрирует нестабильность в оборонительных действиях.
«Торпедо Владимир»
«Торпедо Владимир» ещe глубже погряз в кризисе, находясь на 13-м месте с 2 очками после 6 туров. Команда проиграла четыре матча подряд и имеет большие проблемы в обороне – 11 пропущенных голов за последние 5 игр. Особенно бросается в глаза серия из 13 матчей подряд с пропущенными мячами. В атаке «Торпедо» выглядит слабо: всего 3 гола за последние 5 встреч (в среднем 0.60 за игру). Основные проблемы команды связаны с отсутствием баланса между атакой и защитой.
Факты о командах:
«Тверь»
- Проигрывает в 3 последних матчах.
- Пропускает в 3 последних матчах.
- В среднем 1.00 гола за матч в атаке, 1.40 – пропущенных (последние 5 игр).
«Торпедо Владимир»
- Проигрывает в 4 последних матчах.
- Пропускает в 13 матчах подряд.
- В среднем 0.60 гола за матч в атаке, 2.20 – пропущенных (последние 5 игр).
Прогноз на матч «Тверь» – «Торпедо Владимир»
Матч обещает быть нервным, поскольку обе команды находятся под большим давлением. «Тверь» выглядит немного стабильнее и показывает лучшую результативность по сравнению с «Торпедо Владимир». Гости регулярно допускают ошибки в защите и показывают слабые атакующие показатели, что даeт хозяевам шанс на первую победу после серии поражений. Учитывая статистику и текущую форму, наиболее вероятным исходом видится минимальная победа «Твери» при голах с обеих сторон.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Тверь».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Твери» – коэффициент 6.30
- Победа «Тверь» – коэффициент 2.05
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85