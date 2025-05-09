10 мая Тверь примет на своeм поле «Торпедо Владимир» в рамках 7-го тура Второй лиги Б. Обе команды сейчас переживают трудные времена: хозяева проиграли три матча подряд, гости – четыре. Обе команды расположились в нижней части таблицы и будут стремиться прервать свои неудачные серии. Ожидается упорная борьба с возможностью обмена голами, где психологическое состояние соперников сыграет ключевую роль.

«Тверь»

«Тверь» занимает 12-е место с 4 очками после 5 туров. Команда находится в затяжной серии поражений, уступив в последних трeх матчах подряд. При этом защита не выдерживает давления – 7 пропущенных мячей за последние 5 игр. Однако атакующая линия способна создавать моменты: 5 забитых голов за тот же период подтверждают наличие потенциала. В среднем команда забивает 1 гол за игру и пропускает 1.40, что демонстрирует нестабильность в оборонительных действиях.

«Торпедо Владимир»

«Торпедо Владимир» ещe глубже погряз в кризисе, находясь на 13-м месте с 2 очками после 6 туров. Команда проиграла четыре матча подряд и имеет большие проблемы в обороне – 11 пропущенных голов за последние 5 игр. Особенно бросается в глаза серия из 13 матчей подряд с пропущенными мячами. В атаке «Торпедо» выглядит слабо: всего 3 гола за последние 5 встреч (в среднем 0.60 за игру). Основные проблемы команды связаны с отсутствием баланса между атакой и защитой.

Факты о командах:

«Тверь»

Проигрывает в 3 последних матчах.

Пропускает в 3 последних матчах.

В среднем 1.00 гола за матч в атаке, 1.40 – пропущенных (последние 5 игр).

«Торпедо Владимир»

Проигрывает в 4 последних матчах.

Пропускает в 13 матчах подряд.

В среднем 0.60 гола за матч в атаке, 2.20 – пропущенных (последние 5 игр).

Личные встречи 25% (2) 13% (1) 63% (5) 9 Забитых мячей 13 1.13 В среднем за матч 1.63 2:0 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 4:1 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур Тверь 2 : 1 Торпедо Вл Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур Торпедо Вл 4 : 1 Тверь Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур Тверь 0 : 0 Торпедо Вл Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур Торпедо Вл 3 : 2 Тверь Россия. Вторая лига. Группа 2, 8 тур Тверь 1 : 2 Торпедо Вл Россия. Вторая лига. Группа 2, 18 тур Торпедо Вл 1 : 0 Тверь Россия. ПФЛ. Группа 2, 17 тур Торпедо Вл 0 : 2 Тверь Россия. ПФЛ. Группа 2, 12 тур Тверь 1 : 2 Торпедо Вл

Прогноз на матч «Тверь» – «Торпедо Владимир»

Матч обещает быть нервным, поскольку обе команды находятся под большим давлением. «Тверь» выглядит немного стабильнее и показывает лучшую результативность по сравнению с «Торпедо Владимир». Гости регулярно допускают ошибки в защите и показывают слабые атакующие показатели, что даeт хозяевам шанс на первую победу после серии поражений. Учитывая статистику и текущую форму, наиболее вероятным исходом видится минимальная победа «Твери» при голах с обеих сторон.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Тверь».

Рекомендованные ставки: