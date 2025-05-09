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Прогноз на точный счет матча «Тверь» – «Торпедо Владимир»: Вторая лига Б, 10 мая 2025

09 мая 2025 11:26
Тверь - Торпедо Вл
10 мая 2025, суббота 14:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
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6.3
Точный счёт 2:1 в пользу «Твери»
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10 мая Тверь примет на своeм поле «Торпедо Владимир» в рамках 7-го тура Второй лиги Б. Обе команды сейчас переживают трудные времена: хозяева проиграли три матча подряд, гости – четыре. Обе команды расположились в нижней части таблицы и будут стремиться прервать свои неудачные серии. Ожидается упорная борьба с возможностью обмена голами, где психологическое состояние соперников сыграет ключевую роль.

«Тверь»

«Тверь» занимает 12-е место с 4 очками после 5 туров. Команда находится в затяжной серии поражений, уступив в последних трeх матчах подряд. При этом защита не выдерживает давления – 7 пропущенных мячей за последние 5 игр. Однако атакующая линия способна создавать моменты: 5 забитых голов за тот же период подтверждают наличие потенциала. В среднем команда забивает 1 гол за игру и пропускает 1.40, что демонстрирует нестабильность в оборонительных действиях.

«Торпедо Владимир»

«Торпедо Владимир» ещe глубже погряз в кризисе, находясь на 13-м месте с 2 очками после 6 туров. Команда проиграла четыре матча подряд и имеет большие проблемы в обороне – 11 пропущенных голов за последние 5 игр. Особенно бросается в глаза серия из 13 матчей подряд с пропущенными мячами. В атаке «Торпедо» выглядит слабо: всего 3 гола за последние 5 встреч (в среднем 0.60 за игру). Основные проблемы команды связаны с отсутствием баланса между атакой и защитой.

Факты о командах:

«Тверь»

  • Проигрывает в 3 последних матчах.
  • Пропускает в 3 последних матчах.
  • В среднем 1.00 гола за матч в атаке, 1.40 – пропущенных (последние 5 игр).

«Торпедо Владимир»

  • Проигрывает в 4 последних матчах.
  • Пропускает в 13 матчах подряд.
  • В среднем 0.60 гола за матч в атаке, 2.20 – пропущенных (последние 5 игр).

Личные встречи
25% (2)
13% (1)
63% (5)
9
Забитых мячей
13
1.13
В среднем за матч
1.63
2:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Тверь
2 : 1
10.05.2025
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
4 : 1
20.10.2024
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
0 : 0
01.07.2024
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Торпедо Вл
3 : 2
05.11.2023
Тверь
Россия. Вторая лига. Группа 2, 8 тур
Тверь
1 : 2
24.10.2022
Торпедо Вл
Россия. Вторая лига. Группа 2, 18 тур
Торпедо Вл
1 : 0
27.08.2022
Тверь
Россия. ПФЛ. Группа 2, 17 тур
Торпедо Вл
0 : 2
01.04.2021
Тверь
Россия. ПФЛ. Группа 2, 12 тур
Тверь
1 : 2
18.10.2020
Торпедо Вл
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Прогноз на матч «Тверь» – «Торпедо Владимир»

Матч обещает быть нервным, поскольку обе команды находятся под большим давлением. «Тверь» выглядит немного стабильнее и показывает лучшую результативность по сравнению с «Торпедо Владимир». Гости регулярно допускают ошибки в защите и показывают слабые атакующие показатели, что даeт хозяевам шанс на первую победу после серии поражений. Учитывая статистику и текущую форму, наиболее вероятным исходом видится минимальная победа «Твери» при голах с обеих сторон.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Тверь».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Твери» – коэффициент 6.30
  • Победа «Тверь» – коэффициент 2.05
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

6.3
Точный счёт 2:1 в пользу «Твери»
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Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Торпедо Вл Тверь
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