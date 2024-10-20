Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Торпедо Вл - Тверь
Торпедо Вл - Тверь: обзор матча 20 октября 2024
Торпедо Вл
20.10.2024, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
4 : 1
Завершен
Тверь
6'
М. Земсков (П)
54'
Д. Хохлов
66'
Д. Хохлов
87'
И. Жаров
63'
М. Шавель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо Вл - Тверь
Замена
В. Кострюков
️️️️
М. Земсков
90'
+1
Замена
Д. Перфилов
️️️️
Н. Глойдман
90'
+1
ГОЛ! 4:1!
И. Жаров
Пас отдал
Н. Глойдман
87'
82'
Желтая карточка
И. Беганский
75'
Замена
М. Пилипенко
️️️️
И. Грицак
Замена
А. Гарибян
️️️️
В. Аляпин
75'
Замена
М. Красилин
️️️️
В. Ермилов
75'
70'
Замена
А. Мирошин
️️️️
С. Тормашев
ГОЛ! 3:1!
Д. Хохлов
Пас отдал
И. Жаров
66'
63'
ГОЛ! 2:1!
М. Шавель
Пас отдал
А. Вязников
Замена
И. Жаров
️️️️
Е. Могилев
62'
ГОЛ! 2:0!
Д. Хохлов
Пас отдал
Н. Глойдман
54'
Желтая карточка
Н. Глойдман
52'
Желтая карточка
В. Ермилов
24'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Земсков
6'
5'
Желтая карточка
К. Перекальский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
35
Виталий Сычев
ВР
5
Вильдан Ермилов
ЛЗ
26
Руслан Габараев
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ОП
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
28
Егор Могилев
ЦП
10
Семен Радостев
АП
3
Иван Осадчий
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
29
Владислав Аляпин
ЦФ
Главный тренер
Денис Евсиков
Тверь
30
Клим Перекальский
ВР
74
Александр Вязников
ЛЗ
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
2
Сергей Тормашев
ПЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
5
Владислав Корнеев
ОП
96
Матвей Шавель
ЦП
71
Илья Беганский
ЦП
91
Никита Чугунов
АП
7
Илья Грицак
ПВ
10
Никита Хлынов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Тернавский
Торпедо Вл
1
Илья Сухорученко
ВР
4
Денис Перфилов
ЦЗ
17
Данил Глинский
ЦЗ
18
Михаил Красилин
ЦЗ
20
Владислав Кострюков
ЦЗ
11
Илья Жаров
ЛП
79
Аркадий Гарибян
ЦП
Тверь
1
Михаил Яшин
ВР
85
Денис Давыдов
ВР
6
Арсений Мирошин
ЦЗ
15
Виктор Горюнов
ЦЗ
14
Анушервон Джебов
АП
25
Михаил Пилипенко
АП
9
Александр Корбан
ЛФ
3-1-2-2-2
35
Сычев
5
Ермилов
33
Глойдман
26
Габараев
38
Зинович
25
Хохлов
28
Могилев
10
Радостев
3
Осадчий
29
Аляпин
8
Земсков
3-1-2-3-1
30
Перекальский
2
Тормашев
29
Фролов
74
Вязников
5
Корнеев
96
Шавель
71
Беганский
7
Грицак
91
Чугунов
11
Соловьёв
10
Хлынов
33
Глойдман
4
Перфилов
4
Перфилов
33
Глойдман
5
Ермилов
18
Красилин
18
Красилин
5
Ермилов
29
Аляпин
79
Гарибян
79
Гарибян
29
Аляпин
8
Земсков
20
Кострюков
20
Кострюков
8
Земсков
28
Могилев
11
Жаров
11
Жаров
28
Могилев
2
Тормашев
6
Мирошин
6
Мирошин
2
Тормашев
7
Грицак
25
Пилипенко
25
Пилипенко
7
Грицак
Остались в запасе
Торпедо Вл
Тверь
1
Илья Сухорученко
ВР
17
Данил Глинский
ЦЗ
Главный тренер
Денис Евсиков
1
Михаил Яшин
ВР
85
Денис Давыдов
ВР
15
Виктор Горюнов
ЦЗ
14
Анушервон Джебов
АП
9
Александр Корбан
ЛФ
Главный тренер
Владислав Тернавский
Остались в запасе
1
Илья Сухорученко
ВР
17
Данил Глинский
ЦЗ
Остались в запасе
1
Михаил Яшин
ВР
85
Денис Давыдов
ВР
15
Виктор Горюнов
ЦЗ
14
Анушервон Джебов
АП
9
Александр Корбан
ЛФ
Главный тренер
Денис Евсиков
Главный тренер
Владислав Тернавский
Статистика матча Торпедо Вл - Тверь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Тверь
1 : 1
25.10.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Тверь
2 : 0
27.09.2026
Торпедо Вл
Новости команд
Все
Торпедо Вл
Тверь
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
25 ноября
6
Еще один клуб Второй лиги может закрыться, если не найдет спонсоров
28 октября
«Тверь» – «Торпедо Владимир»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Еще два клуба Второй лиги могут прекратить существование
9 сентября
8
Тренер «Спартака», игравший за сборную России на ЧМ-2018, возобновил карьеру в 39 лет
26 августа
2
«Тверь» – «Торпедо Владимир»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Тренер «Спартака», игравший за сборную России на ЧМ-2018, возобновил карьеру в 39 лет
26 августа
2
Лучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
3
«Торпедо Владимир» – «Красное Знамя»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
25 ноября
6
Еще один клуб Второй лиги может закрыться, если не найдет спонсоров
28 октября
«Тверь» – «Торпедо Владимир»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Еще два клуба Второй лиги могут прекратить существование
9 сентября
8
«Динамо Вологда» – «Тверь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+