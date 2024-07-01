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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Тверь - Торпедо Вл
Тверь - Торпедо Вл: обзор матча 01 июля 2024
Тверь
01.07.2024, понедельник, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
0 : 0
Завершен
Торпедо Вл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тверь - Торпедо Вл
Желтая карточка
В. Фролов
90'
+1
Замена
А. Соловьёв
️️️️
Ф. Галочкин
85'
83'
Замена
Н. Смирнов
️️️️
Д. Глинский
Желтая карточка
Ф. Галочкин
79'
76'
Замена
Е. Титов
️️️️
Д. Зинович
Замена
С. Тормашев
️️️️
Б. Цыганков
69'
Замена
А. Джебов
️️️️
Н. Хлынов
58'
46'
Замена
М. Нестеров
️️️️
В. Кострюков
31'
Желтая карточка
И. Жаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тверь
54
Никита Матюнин
ВР
23
Владимир Шолох
ЦЗ
29
Вячеслав Фролов
ЦЗ
37
Юрий Кудреватый
ПЗ
25
Фёдор Галочкин
ПЗ
5
Владислав Корнеев
ОП
8
Борис Цыганков
ОП
91
Никита Чугунов
АП
25
Михаил Пилипенко
АП
7
Илья Грицак
ПВ
10
Никита Хлынов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Тернавский
Торпедо Вл
1
Илья Сухорученко
ВР
5
Вильдан Ермилов
ЛЗ
40
Никита Бекетов
ЦЗ
4
Денис Перфилов
ЦЗ
17
Данил Глинский
ЦЗ
18
Михаил Красилин
ЦЗ
20
Владислав Кострюков
ЦЗ
11
Илья Жаров
ЛП
38
Дмитрий Зинович
ОП
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
88
Никита Сатаров
АП
Главный тренер
Денис Евсиков
Тверь
65
Александр Касьяненко
ВР
2
Сергей Тормашев
ПЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
14
Анушервон Джебов
АП
Торпедо Вл
30
Дмитрий Вялов
ВР
24
Назар Смирнов
ЛЗ
5
Егор Потапов
ЦЗ
19
Егор Титов
ЦП
8
Артем Боровицкий
ЦП
44
Максим Нестеров
ЦФ
21
Степан Фролов
ЦФ
4-2-3-1
54
Матюнин
37
Кудреватый
23
Шолох
29
Фролов
25
Галочкин
5
Корнеев
8
Цыганков
91
Чугунов
25
Пилипенко
7
Грицак
10
Хлынов
3-3-2-1
1
Сухорученко
17
Глинский
18
Красилин
20
Кострюков
4
Перфилов
38
Зинович
5
Ермилов
25
Хохлов
11
Жаров
88
Сатаров
10
Хлынов
14
Джебов
14
Джебов
10
Хлынов
25
Галочкин
11
Соловьёв
11
Соловьёв
25
Галочкин
8
Цыганков
2
Тормашев
2
Тормашев
8
Цыганков
20
Кострюков
44
Нестеров
44
Нестеров
20
Кострюков
17
Глинский
24
Смирнов
24
Смирнов
17
Глинский
38
Зинович
19
Титов
19
Титов
38
Зинович
Остались в запасе
Тверь
Торпедо Вл
65
Александр Касьяненко
ВР
Главный тренер
Владислав Тернавский
30
Дмитрий Вялов
ВР
5
Егор Потапов
ЦЗ
8
Артем Боровицкий
ЦП
21
Степан Фролов
ЦФ
Главный тренер
Денис Евсиков
Остались в запасе
65
Александр Касьяненко
ВР
Остались в запасе
30
Дмитрий Вялов
ВР
5
Егор Потапов
ЦЗ
8
Артем Боровицкий
ЦП
21
Степан Фролов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Тернавский
Главный тренер
Денис Евсиков
Статистика матча Тверь - Торпедо Вл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Тверь
1 : 1
25.10.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Тверь
2 : 0
27.09.2026
Торпедо Вл
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
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