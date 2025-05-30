31 мая на стадионе в Санкт-Петербурге пройдет матч 12 тура Второй лиги Б, где местная «Звезда» встретится с «Тверью». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но демонстрируют явное стремление набрать форму. Матч может стать важным моментом в борьбе за стабильность и турнирный подъем во второй части сезона.
«Звезда»
«Звезда» располагается на 9-й строчке таблицы, имея в активе 11 очков после 9 туров. Команда показывает нестабильные результаты, но регулярно забивает: 6 мячей в последних 5 матчах. При этом оборона далека от надeжной – 7 пропущенных за этот же отрезок.Команда отличается агрессивным стилем дома, но допускает ошибки при переходах в оборону. Слабость в защите остаeтся основной проблемой – в 16 из 18 последних матчей клуб неизменно пропускает. Однако с атакой дела обстоят лучше: «Звезда» забивает в 6 из 8 последних матчей, и именно домашний фактор может сыграть решающую роль в этой встрече.
«Тверь»
Гости после мощной победы над «Енисеем-2» (4:0) подошли к туру с 10 очками и 10-й позицией. Команда Астемира Хашкулова, лучшего бомбардира коллектива (3 гола за 7 матчей), стремится выйти из тени, но испытывает проблемы в выездных матчах – поражения в 6 последних играх на чужом поле.«Тверь» в атаке результативна, но при этом много позволяет у своих ворот – 8 пропущенных в 5 последних матчах. Статистика указывает на способность забивать – команда отличалась в каждом из последних матчей против «Звезды». Сохранение этой тенденции вполне возможно и в предстоящем матче.
Факты о командах
«Звезда»
- В последних 5 матчах: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения
- Пропускает в 16 из 18 последних матчей
- Забивает в 6 из 8 последних матчей
- Средняя результативность: 1.20 гола за матч, 1.40 – пропущенных
«Тверь»
- Победа в последнем туре со счетом 4:0
- Проигрывает в 6 последних матчах на выезде
- Пропускает в среднем 1.60 гола за матч
- Забивает в среднем 1.20 гола за матч
Прогноз на матч «Звезда» – «Тверь»
Соперники подходят к матчу с близкими показателями в атаке, но разной стабильностью. «Звезда» сильнее играет дома, а «Тверь» стабильно слаба в гостях, несмотря на потенциально грозную атаку. Вероятность обмена голами высока, как и сценарий с минимальным перевесом одной из сторон. Однако учитывая сложность защиты обеих команд, наиболее вероятный счeт – ничейный 1:1.
Прогноз на точный счeт: 1:1
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.10