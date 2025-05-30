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Прогноз на точный счет матча «Звезда» – «Тверь»: Вторая лига Б, 31 мая 2025

30 мая 2025 13:58
Звезда - Тверь
31 мая 2025, суббота 14:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
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6.80
Точный счёт 1:1
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31 мая на стадионе в Санкт-Петербурге пройдет матч 12 тура Второй лиги Б, где местная «Звезда» встретится с «Тверью». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но демонстрируют явное стремление набрать форму. Матч может стать важным моментом в борьбе за стабильность и турнирный подъем во второй части сезона.

«Звезда»

«Звезда» располагается на 9-й строчке таблицы, имея в активе 11 очков после 9 туров. Команда показывает нестабильные результаты, но регулярно забивает: 6 мячей в последних 5 матчах. При этом оборона далека от надeжной – 7 пропущенных за этот же отрезок.Команда отличается агрессивным стилем дома, но допускает ошибки при переходах в оборону. Слабость в защите остаeтся основной проблемой – в 16 из 18 последних матчей клуб неизменно пропускает. Однако с атакой дела обстоят лучше: «Звезда» забивает в 6 из 8 последних матчей, и именно домашний фактор может сыграть решающую роль в этой встрече.

«Тверь»

Гости после мощной победы над «Енисеем-2» (4:0) подошли к туру с 10 очками и 10-й позицией. Команда Астемира Хашкулова, лучшего бомбардира коллектива (3 гола за 7 матчей), стремится выйти из тени, но испытывает проблемы в выездных матчах – поражения в 6 последних играх на чужом поле.«Тверь» в атаке результативна, но при этом много позволяет у своих ворот – 8 пропущенных в 5 последних матчах. Статистика указывает на способность забивать – команда отличалась в каждом из последних матчей против «Звезды». Сохранение этой тенденции вполне возможно и в предстоящем матче.

Факты о командах

«Звезда»

  • В последних 5 матчах: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения
  • Пропускает в 16 из 18 последних матчей
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • Средняя результативность: 1.20 гола за матч, 1.40 – пропущенных

«Тверь»

  • Победа в последнем туре со счетом 4:0
  • Проигрывает в 6 последних матчах на выезде
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за матч
  • Забивает в среднем 1.20 гола за матч

Личные встречи
13% (1)
25% (2)
63% (5)
4
Забитых мячей
9
0.5
В среднем за матч
1.13
1:0
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  2:4
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Тверь
1 : 0
29.09.2024
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Звезда
2 : 4
13.06.2024
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Звезда
0 : 1
09.09.2023
Тверь
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 19 тур
Тверь
1 : 0
31.10.2021
Звезда
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Звезда
1 : 2
10.09.2021
Тверь
Россия. Кубок, 1/128 финала
Звезда
1 : 0
28.07.2021
Тверь
Россия. ПФЛ. Группа 2, 21 тур
Звезда
0 : 0
24.04.2021
Тверь
Россия. ПФЛ. Группа 2, 8 тур
Тверь
0 : 0
27.09.2020
Звезда
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Прогноз на матч «Звезда» – «Тверь»

Соперники подходят к матчу с близкими показателями в атаке, но разной стабильностью. «Звезда» сильнее играет дома, а «Тверь» стабильно слаба в гостях, несмотря на потенциально грозную атаку. Вероятность обмена голами высока, как и сценарий с минимальным перевесом одной из сторон. Однако учитывая сложность защиты обеих команд, наиболее вероятный счeт – ничейный 1:1.

Прогноз на точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.10

6.80
Точный счёт 1:1
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Тверь Звезда
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7.00
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