31 мая на стадионе в Санкт-Петербурге пройдет матч 12 тура Второй лиги Б, где местная «Звезда» встретится с «Тверью». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но демонстрируют явное стремление набрать форму. Матч может стать важным моментом в борьбе за стабильность и турнирный подъем во второй части сезона.

«Звезда»

«Звезда» располагается на 9-й строчке таблицы, имея в активе 11 очков после 9 туров. Команда показывает нестабильные результаты, но регулярно забивает: 6 мячей в последних 5 матчах. При этом оборона далека от надeжной – 7 пропущенных за этот же отрезок.Команда отличается агрессивным стилем дома, но допускает ошибки при переходах в оборону. Слабость в защите остаeтся основной проблемой – в 16 из 18 последних матчей клуб неизменно пропускает. Однако с атакой дела обстоят лучше: «Звезда» забивает в 6 из 8 последних матчей, и именно домашний фактор может сыграть решающую роль в этой встрече.

«Тверь»

Гости после мощной победы над «Енисеем-2» (4:0) подошли к туру с 10 очками и 10-й позицией. Команда Астемира Хашкулова, лучшего бомбардира коллектива (3 гола за 7 матчей), стремится выйти из тени, но испытывает проблемы в выездных матчах – поражения в 6 последних играх на чужом поле.«Тверь» в атаке результативна, но при этом много позволяет у своих ворот – 8 пропущенных в 5 последних матчах. Статистика указывает на способность забивать – команда отличалась в каждом из последних матчей против «Звезды». Сохранение этой тенденции вполне возможно и в предстоящем матче.

Факты о командах

«Звезда»

В последних 5 матчах: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения

Пропускает в 16 из 18 последних матчей

Забивает в 6 из 8 последних матчей

Средняя результативность: 1.20 гола за матч, 1.40 – пропущенных

«Тверь»

Победа в последнем туре со счетом 4:0

Проигрывает в 6 последних матчах на выезде

Пропускает в среднем 1.60 гола за матч

Забивает в среднем 1.20 гола за матч

Личные встречи 13% (1) 25% (2) 63% (5) 4 Забитых мячей 9 0.5 В среднем за матч 1.13 1:0 Крупнейшая победа 4:2 Самый результативный матч: 2:4 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур Тверь 1 : 0 Звезда Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур Звезда 2 : 4 Тверь Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур Звезда 0 : 1 Тверь Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 19 тур Тверь 1 : 0 Звезда Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур Звезда 1 : 2 Тверь Россия. Кубок, 1/128 финала Звезда 1 : 0 Тверь Россия. ПФЛ. Группа 2, 21 тур Звезда 0 : 0 Тверь Россия. ПФЛ. Группа 2, 8 тур Тверь 0 : 0 Звезда

Прогноз на матч «Звезда» – «Тверь»

Соперники подходят к матчу с близкими показателями в атаке, но разной стабильностью. «Звезда» сильнее играет дома, а «Тверь» стабильно слаба в гостях, несмотря на потенциально грозную атаку. Вероятность обмена голами высока, как и сценарий с минимальным перевесом одной из сторон. Однако учитывая сложность защиты обеих команд, наиболее вероятный счeт – ничейный 1:1.

Прогноз на точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки: