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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Звезда - Тверь
Звезда - Тверь: обзор матча 13 июня 2024
Звезда
13.06.2024, четверг, 17:30
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
2 : 4
Завершен
Тверь
26'
А. Филев
39'
Е. Шевелев
13'
Н. Чугунов
51'
И. Грицак
75'
А. Джебов
86'
А. Джебов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Звезда - Тверь
90'
+4
Замена
А. Соловьёв
️️️️
Н. Хлынов
Желтая карточка
М. Агапов
90'
+1
86'
ГОЛ! 2:4!
А. Джебов
Пас отдал
И. Грицак
81'
Замена
Н. Стадников
️️️️
М. Пилипенко
Замена
К. Макаров
️️️️
М. Хачатрян
80'
Замена
В. Каспарян
️️️️
А. Выскребенцев
80'
75'
ГОЛ! 2:3!
А. Джебов
Пас отдал
Н. Хлынов
73'
Желтая карточка
В. Шолох
Замена
Д. Соболев
️️️️
Г. Комбаров
66'
63'
Замена
С. Тормашев
️️️️
Ф. Галочкин
63'
Замена
А. Джебов
️️️️
Б. Цыганков
Желтая карточка
Г. Комбаров
60'
51'
ГОЛ! 2:2!
И. Грицак
Пас отдал
А. Якушин
46'
Замена
И. Грицак
️️️️
Н. Дорофеев
ГОЛ! 2:1!
Е. Шевелев
Пас отдал
А. Филев
39'
ГОЛ! 1:1!
А. Филев
Пас отдал
Е. Шевелев
26'
13'
ГОЛ! 0:1!
Н. Чугунов
Пас отдал
Н. Дорофеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Звезда
30
Данил Пшеничников
ВР
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
18
Владимир Прозоров
ЦЗ
72
Максим Агапов
ПЗ
24
Кирилл Сечкин
ПЗ
19
Глеб Комбаров
ПЗ
58
Максим Хачатрян
ОП
8
Андрей Выскребенцев
ЦП
17
Егор Шевелев
ПВ
99
Никита Хлусов
ЦФ
87
Арсений Филев
ЦФ
Главный тренер
Геннадий Орбу
Тверь
54
Никита Матюнин
ВР
23
Владимир Шолох
ЦЗ
25
Фёдор Галочкин
ПЗ
37
Юрий Кудреватый
ПЗ
8
Борис Цыганков
ОП
5
Владислав Корнеев
ОП
21
Андрей Якушин
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
25
Михаил Пилипенко
АП
91
Никита Чугунов
АП
10
Никита Хлынов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Тернавский
Звезда
34
Александр Прохоров
ВР
59
Андрей Зенюк
ЛЗ
62
Валерий Мурзаков
ЦЗ
21
Степан Евсютин
ЛВ
75
Кирилл Макаров
ЦП
77
Максим Сергеев
ЦП
42
Данил Соболев
АП
20
Владимир Каспарян
АП
69
Михаил Козин
ПВ
43
Андрей Трофимов
ПВ
Тверь
65
Александр Касьяненко
ВР
2
Сергей Тормашев
ПЗ
81
Никита Стадников
ЛВ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
14
Анушервон Джебов
АП
7
Илья Грицак
ПВ
3-3-1-1-2
30
Пшеничников
72
Агапов
61
Рожков
18
Прозоров
24
Сечкин
58
Хачатрян
19
Комбаров
8
Выскребенцев
17
Шевелев
87
Филев
99
Хлусов
3-2-1-3-1
54
Матюнин
37
Кудреватый
23
Шолох
25
Галочкин
8
Цыганков
5
Корнеев
21
Якушин
25
Пилипенко
91
Чугунов
89
Дорофеев
10
Хлынов
19
Комбаров
42
Соболев
42
Соболев
19
Комбаров
8
Выскребенцев
20
Каспарян
20
Каспарян
8
Выскребенцев
58
Хачатрян
75
Макаров
75
Макаров
58
Хачатрян
25
Галочкин
2
Тормашев
2
Тормашев
25
Галочкин
25
Пилипенко
81
Стадников
81
Стадников
25
Пилипенко
10
Хлынов
11
Соловьёв
11
Соловьёв
10
Хлынов
8
Цыганков
14
Джебов
14
Джебов
8
Цыганков
89
Дорофеев
7
Грицак
7
Грицак
89
Дорофеев
Остались в запасе
Звезда
Тверь
69
Михаил Козин
ПВ
21
Степан Евсютин
ЛВ
43
Андрей Трофимов
ПВ
59
Андрей Зенюк
ЛЗ
62
Валерий Мурзаков
ЦЗ
34
Александр Прохоров
ВР
77
Максим Сергеев
ЦП
Главный тренер
Геннадий Орбу
65
Александр Касьяненко
ВР
Главный тренер
Владислав Тернавский
Остались в запасе
69
Михаил Козин
ПВ
21
Степан Евсютин
ЛВ
43
Андрей Трофимов
ПВ
59
Андрей Зенюк
ЛЗ
62
Валерий Мурзаков
ЦЗ
34
Александр Прохоров
ВР
77
Максим Сергеев
ЦП
Остались в запасе
65
Александр Касьяненко
ВР
Главный тренер
Геннадий Орбу
Главный тренер
Владислав Тернавский
Статистика матча Звезда - Тверь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
1 : 2
31.10.2026
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1 : 0
24.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Звезда
2 : 0
16.10.2026
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Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Тверь
1 : 1
25.10.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
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