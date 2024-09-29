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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Тверь - Звезда
Тверь - Звезда: обзор матча 29 сентября 2024
Тверь
29.09.2024, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
1 : 0
Завершен
Звезда
52'
Н. Чугунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тверь - Звезда
90'
+7
Пенальти не реализован!
М. Андреев
Замена
А. Корбан
️️️️
И. Грицак
88'
Желтая карточка
С. Тормашев
78'
77'
Замена
Н. Погребнев
️️️️
И. Воронцов
Замена
М. Григорян
️️️️
М. Пилипенко
67'
61'
Замена
Р. Огиенко
️️️️
Э. Халыгов
61'
Замена
Ю. Мединский
️️️️
А. Болдырев
ГОЛ! 1:0!
Н. Чугунов
Пас отдал
Н. Хлынов
52'
46'
Замена
Д. Лебедев
️️️️
Р. Шабанов
46'
Замена
В. Прозоров
️️️️
А. Нышаналиев
29'
Желтая карточка
А. Болдырев
Желтая карточка
М. Шавель
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тверь
85
Денис Давыдов
ВР
74
Александр Вязников
ЛЗ
2
Сергей Тормашев
ПЗ
8
Борис Цыганков
ОП
5
Владислав Корнеев
ОП
71
Илья Беганский
ЦП
96
Матвей Шавель
ЦП
25
Михаил Пилипенко
АП
91
Никита Чугунов
АП
7
Илья Грицак
ПВ
10
Никита Хлынов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Тернавский
Звезда
30
Данил Пшеничников
ВР
98
Валерий Каптилов
ЛЗ
59
Андрей Зенюк
ЛЗ
4
Артем Колобов
ЦЗ
10
Эльнур Халыгов
ЛВ
8
Арсен Нышаналиев
ЦП
5
Рустам Шабанов
ЦП
11
Илья Воронцов
АП
77
Максим Андреев
АП
17
Рони Михайловский
АП
72
Александр Болдырев
АП
Главный тренер
Владислав Галкин
Тверь
1
Михаил Яшин
ВР
6
Арсений Мирошин
ЦЗ
15
Виктор Горюнов
ЦЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
14
Анушервон Джебов
АП
9
Александр Корбан
ЛФ
79
Митуш Григорян
ЛФ
Звезда
1
Андрей Зайцев
ВР
18
Владимир Прозоров
ЦЗ
5
Игорь Смирнов
ЦЗ
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
58
Денис Лебедев
ЦП
19
Юрий Мединский
ЦП
11
Никита Погребнев
ЦФ
2-2-2-3-1
85
Давыдов
74
Вязников
2
Тормашев
8
Цыганков
5
Корнеев
71
Беганский
96
Шавель
25
Пилипенко
91
Чугунов
7
Грицак
10
Хлынов
3-2-3-2
30
Пшеничников
98
Каптилов
4
Колобов
59
Зенюк
8
Нышаналиев
5
Шабанов
17
Михайловский
72
Болдырев
10
Халыгов
77
Андреев
11
Воронцов
7
Грицак
9
Корбан
9
Корбан
7
Грицак
25
Пилипенко
79
Григорян
79
Григорян
25
Пилипенко
11
Воронцов
11
Погребнев
11
Погребнев
11
Воронцов
8
Нышаналиев
18
Прозоров
18
Прозоров
8
Нышаналиев
10
Халыгов
77
Огиенко
77
Огиенко
10
Халыгов
5
Шабанов
58
Лебедев
58
Лебедев
5
Шабанов
72
Болдырев
19
Мединский
19
Мединский
72
Болдырев
Остались в запасе
Тверь
Звезда
1
Михаил Яшин
ВР
6
Арсений Мирошин
ЦЗ
15
Виктор Горюнов
ЦЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
14
Анушервон Джебов
АП
Главный тренер
Владислав Тернавский
1
Андрей Зайцев
ВР
5
Игорь Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Владислав Галкин
Остались в запасе
1
Михаил Яшин
ВР
6
Арсений Мирошин
ЦЗ
15
Виктор Горюнов
ЦЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
14
Анушервон Джебов
АП
Остались в запасе
1
Андрей Зайцев
ВР
5
Игорь Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Владислав Тернавский
Главный тренер
Владислав Галкин
Статистика матча Тверь - Звезда
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Тверь
1 : 1
25.10.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Тверь
2 : 0
27.09.2026
Торпедо Вл
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
1 : 2
31.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Звезда
2 : 0
16.10.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
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