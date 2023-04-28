В «Электроне» ответили на обвинения в договорном матче

Спортивный директор «Электрона» Сергей Миронов прокомментировал поражение от «Твери» (0:4) в матче 4-го тура Второй лиги. РФС подозревает, что этот матч мог быть договорным.

На последних минутах футболисты «Электрона» разыгрывали мяч в своей штрафной площади и постоянно теряли его.

«Тверь» воспользовалась этим и забила четвертый гол.

В составе «Электрона» играл полузащитник Джоси Дзауров, которого пожизненно отстранили от футбола за организацию договорного матча «Салют» – «СКА-Хабаровск-2».

«Как прокомментировать последние минуты матча? Мы играли против одного из лидеров нашей группы. Соперник прессинговал весь матч, играть под таким давлением на протяжении 90 минут очень тяжело.

При этом парни всe равно старались, хотели отыграться. Хотя бы забить гол престижа, поэтому пытались разыграть мяч побыстрее. Из-за этого и появились ошибки. К сожалению, одна из таких ошибок привела к пропущенному мячу.

Болельщики в соцсетях обвиняют клуб в нечестной игре, связанной с букмекерством? Мы понимаем, что наши игроки в чeм-то слабее, чем у наших конкурентов. Ситуация в таблице это предельно ясно отображает. Где-то может подвести психология, где-то технический брак, где-то, как в этом случае, желание забить и банальная излишняя спешка.

Но мы уверены, что никто в нашем клубе не замешан в договорных матчах. Мы единая команда, мы люди, мы вместе совершаем ошибки, и мы вместе растeм, разбирая эти ошибки.

Останется ли «Электрон» в следующем сезоне, учитывая неудачные результаты и резонанс? Да, ситуация непростая, мы не получаем от региона поддержки, что сильно сказывается на нас. На тренировочных условиях, на уровне игроков, на административном штабе команды.

Мы стараемся изо всех сил, вкладываем душу, поэтому сделаем всe, чтобы клуб выжил и добился успеха», – сказал Миронов.