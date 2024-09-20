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    • «Спартак Нальчик» – «Ангушт»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября

    «Спартак Нальчик» – «Ангушт»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября

    В 26-м туре Второй лиги Б встретятся «Спартак-Нальчик» и «Ангушт». Обе команды находятся в непростых ситуациях. «Спартак-Нальчик» занимает 12-е место в турнирной таблице с 26 очками, тогда как «Ангушт» – 10-е с 30 очками. Встреча обещает быть напряженной, так как обе команды находятся в зоне борьбы за сохранение места в турнире.

    Анализ команды «Спартак-Нальчик»

    Команда под руководством Тимура Битокова находится в тяжелом положении: она проиграла последние 4 матча, пропуская в среднем 2 гола за игру. В последних 5 играх «Спартак-Нальчик» пропустил 10 голов и забил 5, что говорит о слабой обороне и нестабильной атаке. Однако стоит отметить, что «Спартак-Нальчик» не проигрывает «Ангушту» в последних 11 очных встречах, что может сыграть им на руку.

    Последние 5 матчей:

    • «Дружба» 1:0 «Спартак-Нальчик»

    • «Спартак-Нальчик» 2:5 «Нарт Черкесск»

    • «Легион-Динамо» 2:1 «Спартак-Нальчик»

    • «Спартак-Нальчик» 0:1 «Динамо Ставрополь»

    • «Спартак-Нальчик» 2:1 «Биолог»

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру.

    • Забивает в среднем 1.00 гола за игру.

    • Пропускает в 6 последних матчах подряд.

    Анализ команды «Ангушт»

    «Ангушт» под руководством Умара Мархиева также не находится в лучшей форме. Команда не может победить в последних 5 матчах, а ее атака практически отсутствует: они не забили ни одного гола в последних 5 играх. Однако в обороне они выглядят несколько стабильнее, пропуская всего 4 гола за те же 5 матчей. Лучший бомбардир команды, Бекхан Алиев, с 10 голами, будет ключевым игроком, от которого зависит результативность команды.

    Последние 5 матчей:

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

    • Не забивает в 10 из 12 последних матчей.

    • Забивает в среднем 0.00 гола за игру за последние 5 матчей.

    Тактический разбор

    Обе команды находятся в плохой форме, особенно «Ангушт», который не может забить уже пять матчей подряд. «Спартак-Нальчик», несмотря на проблемы в обороне, все же выглядит более атакующей командой и может воспользоваться проблемами «Ангушта». Личные встречи также свидетельствуют о преимуществе «Спартака-Нальчика», который не проигрывает в последних 11 матчах против «Ангушта».

    Личные встречи

    • 26 мая 2024 года: «Ангушт» 0:1 «Спартак Нальчик»

    • 21 апреля 2019 года: «Спартак Нальчик» 2:1 «Ангушт»

    Прогноз и ставки:

    • Наиболее безопасная ставка: Тотал меньше 2.5 голов (1.70). Обе команды демонстрируют низкую результативность, особенно «Ангушт», который не забивает в последних матчах.

    • Умеренная ставка: Победа «Спартак-Нальчик» (2.50). Учитывая статистику личных встреч и проблемы «Ангушта» в атаке, хозяева имеют неплохие шансы на победу.

    • Более рискованная ставка: Точный счет 1:0 в пользу «Спартак-Нальчик» (7.00). Исходя из предыдущих встреч и текущей формы, минимальная победа хозяев выглядит вероятной.

    Рекомендация: Победа «Спартак-Нальчик» за коэффициент 2.50.

    Источник: «Бомбардир»

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    20.09.2024 16:11
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