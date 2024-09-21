В рамках 26-го тура Второй лиги Б России на «Анжи-Арене» встречаются команды «Победа» и «Строитель». Оба клуба испытывают трудности в сезоне, особенно с результативностью в последних играх. «Победа» занимает 15-е место с 22 очками, а «Строитель» расположился на 9-й позиции с 31 очком. Обе команды находятся в поисках стабильности и нуждаются в победах для улучшения своих позиций в турнирной таблице.
Анализ команды «Победа»
Команда под руководством Исмаила Халинбекова испытывает определeнные трудности с результативностью и стабильностью игры в обороне. После победы над «Аланией Владикавказ-2» и «Ангуштом», «Победа» снова показала нестабильную игру, проиграв «Рубину Ялта» со счeтом 0:2. В последних 5 матчах команда забила 5 голов, однако также пропустила 6 голов. Оборона остаeтся слабым местом, что подтверждает средняя пропускаемость – 1.20 гола за игру.
Последние 5 матчей:
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«Рубин Ялта» 2:0 «Победа»
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«Победа» 2:0 «Алания Владикавказ-2»
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«Ангушт» 0:2 «Победа»
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«Победа» 0:1 «Дружба»
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«Волгарь» 3:1 «Победа» (Кубок России)
Ключевые показатели:
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Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.
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Забивает в среднем 1.00 гола за игру.
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Пропускает в 3 последних матчах.
Анализ команды «Строитель»
Под руководством Алексея Коробченко «Строитель» также испытывает трудности в последних играх, не выигрывая на протяжении 5 матчей подряд. Команда забивает немного, всего 2 гола в последних 5 матчах, что делает их атаку одной из самых слабых в лиге. Однако, команда стабильно забивает в 4 последних матчах, что может стать шансом для неe в предстоящей игре. Оборона «Строителя» также остаeтся уязвимой – 10 пропущенных голов за 5 игр.
Последние 5 матчей:
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«Строитель» 0:2 «Динамо Ставрополь»
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«Строитель» 0:0 «Кубань Холдинг»
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«Строитель» 0:2 «Астрахань»
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«Ростов-2» 1:0 «Строитель»
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«Строитель» 2:5 «Форте» (Кубок России)
Ключевые показатели:
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Пропускает в среднем 2.00 гола за игру.
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Забивает в среднем 0.40 гола за игру.
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Забивает в 4 последних матчах.
Тактический разбор
Обе команды испытывают трудности как в обороне, так и в атаке, что делает игру непредсказуемой. «Победа» играет на своeм поле, где команда традиционно демонстрирует более уверенную игру, что может дать им небольшое преимущество. «Строитель», в свою очередь, стабильно забивает, несмотря на проблемы с результативностью. Ожидается, что матч будет упорным и с небольшим количеством голов.
Коэффициенты букмекера:
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Победа «Победы»: 2.80
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Ничья: 3.10
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Победа «Строителя»: 2.50
Рекомендации для ставок:
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Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют (1.95). Обороны обеих команд остаются уязвимыми, что повышает шансы на голы с обеих сторон.
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Умеренная ставка: Тотал меньше 2.5 голов (1.80). С учeтом невысокой результативности обеих команд, матч, скорее всего, будет с малым количеством голов.
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Более рискованная ставка: Ничья (3.10). Обе команды показывают нестабильную игру, и результатом может стать ничейный исход.
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.95.