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    • «Астрахань» – «Ростов-2»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября

    «Астрахань» – «Ростов-2»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября

    Матч 26-го тура Второй лиги Б пройдет между «Астрахань» и «Ростов-2». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы, сражаясь за улучшение своих позиций. «Астрахань» занимает 7-е место, имея 40 очков, в то время как «Ростов-2» на 5-м месте с 42 очками. Матч обещает быть интересным, так как обе команды находятся на сопоставимом уровне и будут бороться за важные очки.

    Анализ команды «Астрахань»

    «Астрахань» под руководством Артема Куликова демонстрирует слабую результативность в последних матчах. Команда не может выиграть на протяжении нескольких игр и проигрывает в трех последних матчах дома. В последних 5 играх они забили всего 4 гола и пропустили 7, что говорит о проблемах как в нападении, так и в защите. Лучший бомбардир команды, Марк Полушин, забил 6 голов в 18 матчах, но этого недостаточно для стабильного успеха команды.

    Последние 5 матчей:

    • «Динамо-2 Махачкала» 1:1 «Астрахань»

    • «Астрахань» 0:3 «Форте»

    • «Астрахань» 1:2 «Волгарь»

    • «Строитель Каменск-Шахтинский» 0:2 «Астрахань»

    • «Астрахань» 0:1 «Рубин Ялта»

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

    • Забивает в среднем 0.80 гола за игру.

    • Проигрывает в 3 последних матчах дома.

    Анализ команды «Ростов-2»

    «Ростов-2» под руководством Александра Аброскина показывает более стабильную игру в последних матчах. Команда регулярно забивает, отметившись голами в последних 5 матчах, и имеет неплохие шансы на победу в этой встрече. Лучший бомбардир команды, Антон Шамонин, забил 7 голов в 22 матчах. Однако в обороне также наблюдаются проблемы: команда пропустила 7 голов в последних 5 матчах.

    Последние 5 матчей:

    • «Ростов-2» 2:0 «Динамо-2 Махачкала»

    • «Форте» 5:1 «Ростов-2»

    • «Ростов-2» 1:0 «Строитель Каменск-Шахтинский»

    • «Рубин Ялта» 2:1 «Ростов-2»

    • «Ростов-2» 1:0 «Алания Владикавказ-2»

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

    • Забивает в среднем 1.20 гола за игру.

    • Забивает в 5 последних матчах подряд.

    Тактический разбор

    Обе команды испытывают трудности в обороне, что открывает возможности для результативной игры. «Астрахань» проигрывает в последних матчах, и их игра дома также нестабильна. «Ростов-2» выглядит чуть более уверенно, особенно в атаке, где они стабильно забивают в последних матчах. Учитывая слабую форму «Астрахани» и бо́льшую стабильность «Ростова-2», гости выглядят фаворитами.

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «Астрахань»: 3.10

    • Ничья: 2.90

    • Победа «Ростов-2»: 2.20

    Рекомендации для ставок:

    • Наиболее безопасная ставка: Тотал больше 2.5 голов (1.90). Обе команды имеют проблемы в обороне, и можно ожидать результативную игру.

    • Умеренная ставка: Победа «Ростов-2» (2.20). Стабильная форма гостей и слабая игра хозяев дома делают гостей фаворитами.

    • Более рискованная ставка: Точный счет 1:2 (8.00). «Ростов-2» выглядит сильнее и может одержать победу в непростой игре.

    Рекомендация: Победа «Ростов-2» за коэффициент 2.20.

    Источник: «Бомбардир»

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    20.09.2024 16:07
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