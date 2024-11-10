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    • Клуб из Таганрога выиграл турнир в дивизионе Б Второй лиги вместе с тремя «Динамо»

    Клуб из Таганрога выиграл турнир в дивизионе Б Второй лиги вместе с тремя «Динамо»

    Таганрогский «Форте» победил дома майкопскую «Дружбу» со счетом 3:1 в матче 33-го тура группы 1 дивизиона Б Второй лиги и досрочно обеспечил себе первое место в турнире. За тур до финиша команда оторвалась от ближайшего соперника на 4 очка.

    «Форте» завоевал право сыграть в группе «серебро» дивизиона А Второй лиги в следующем году.

    • На повышение также пойдут «Динамо-2» (Москва), «Динамо-Владивосток» и «Динамо» (Киров), которые ранее досрочно выиграли турниры в других группах дивизиона Б Второй лиги.
    • «Форте», основанный в 2019 году, ранее уже выступал в группе «серебро» дивизиона А Второй лиги в 2023 году.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.11.2024 15:34
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