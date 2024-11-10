Клуб из Таганрога выиграл турнир в дивизионе Б Второй лиги вместе с тремя «Динамо»

Таганрогский «Форте» победил дома майкопскую «Дружбу» со счетом 3:1 в матче 33-го тура группы 1 дивизиона Б Второй лиги и досрочно обеспечил себе первое место в турнире. За тур до финиша команда оторвалась от ближайшего соперника на 4 очка.

«Форте» завоевал право сыграть в группе «серебро» дивизиона А Второй лиги в следующем году.

На повышение также пойдут «Динамо-2» (Москва), «Динамо-Владивосток» и «Динамо» (Киров), которые ранее досрочно выиграли турниры в других группах дивизиона Б Второй лиги.

«Форте», основанный в 2019 году, ранее уже выступал в группе «серебро» дивизиона А Второй лиги в 2023 году.

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