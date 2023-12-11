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    • Тренер ЦСКА рассказал о жертвоприношениях на стадионе в Нальчике

    Тренер ЦСКА рассказал о жертвоприношениях на стадионе в Нальчике

    Тренер из штаба Владимира Федотова в ЦСКА Мурат Искаков рассказал, что во время его работы в «Спартаке» из Нальчика на поле стадионе перед сезоном приносили в жертву барана.

    – Видели, как на поле стадиона в Нальчике в жертву приносят баранов?

    – Перед сезоном приглашают муллу, покупают черного барана. В центре поля выкапывается ямка, и в эту ямку сливают кровь. Некоторые говорили: «Не можем на это смотреть. Можно мы пойдем?» Их освобождали или говорили, чтобы отвернулись в определенный момент. Ну а праздник жертвоприношения Курбан Байрам я наблюдал не раз.

    • «Спартак» из Нальчика играл в РПЛ с 2006 года по сезон-2011/12.
    • Искаков играл за команду из Кабардино-Балкарии с 1998 по 2002 годы, был тренером молодежного состава в 2010-м.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +69554

      portero 1 час назад

      В итоге не помогло....
      Для результата нужен тренер и игроки!!!!

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