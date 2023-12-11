Тренер ЦСКА рассказал о жертвоприношениях на стадионе в Нальчике

Тренер из штаба Владимира Федотова в ЦСКА Мурат Искаков рассказал, что во время его работы в «Спартаке» из Нальчика на поле стадионе перед сезоном приносили в жертву барана.

– Видели, как на поле стадиона в Нальчике в жертву приносят баранов?

– Перед сезоном приглашают муллу, покупают черного барана. В центре поля выкапывается ямка, и в эту ямку сливают кровь. Некоторые говорили: «Не можем на это смотреть. Можно мы пойдем?» Их освобождали или говорили, чтобы отвернулись в определенный момент. Ну а праздник жертвоприношения Курбан Байрам я наблюдал не раз.