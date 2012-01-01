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Вторая Лига Б группа 1
Команды
Спартак-Нальчик
Результаты
€ 150 тыс
Спартак-Нальчик - результаты матчей
Нальчик
Вторая Лига Б группа 1
Стадион:
Спартак
Сайт:
http://www.spartak-nalchik.com
Тренер:
Мурат Емкужев
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Россия. Премьер-лига. 2008
Россия. Премьер-лига. 2007
Россия. Премьер-лига. 2006
31.10 | 15:00
Спартак-Нальчик
1 : 1
Динамо-2 Мх
24.10 | 14:00
Нефтяник
2 : 0
Спартак-Нальчик
17.10 | 15:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Чайка-М
10.10 | 15:00
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
Спартак-Нальчик
03.10 | 16:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Астрахань
26.09 | 15:00
Победа
4 : 3
Спартак-Нальчик
19.09 | 17:00
Дружба
2 : 1
Спартак-Нальчик
12.09 | 15:00
Ангушт
1 : 2
Спартак-Нальчик
05.09 | 17:00
Спартак-Нальчик
0 : 1
Нарт
29.08 | 16:00
Севастополь
1 : 0
Спартак-Нальчик
16.08 | 16:00
Заря Луганск РФ
2 : 2
Спартак-Нальчик
08.08 | 17:00
Спартак-Нальчик
0 : 3
Ростов-2
01.08 | 17:00
Кызылташ
2 : 3
Спартак-Нальчик
25.07 | 17:00
Спартак-Нальчик
1 : 1
Рубин Я
04.07 | 17:00
Спартак-Нальчик
3 : 2
Севастополь
20.06 | 17:00
Спартак-Нальчик
3 : 0
Заря Луганск РФ
13.06 | 18:00
Ростов-2
1 : 1
Спартак-Нальчик
06.06 | 16:00
Спартак-Нальчик
0 : 1
Кызылташ
30.05 | 17:00
Рубин Я
1 : 1
Спартак-Нальчик
23.05 | 16:00
Нарт
1 : 0
Спартак-Нальчик
16.05 | 16:00
Спартак-Нальчик
0 : 0
Ангушт
08.05 | 16:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Дружба
02.05 | 16:00
Спартак-Нальчик
4 : 0
Нефтяник
26.04 | 15:00
Динамо-2 Мх
1 : 1
Спартак-Нальчик
18.04 | 16:00
Спартак-Нальчик
0 : 1
Шахтер Донецк РФ
11.04 | 17:00
Чайка-М
1 : 1
Спартак-Нальчик
04.04 | 15:00
Спартак-Нальчик
4 : 1
Победа
28.03 | 15:00
Астрахань
0 : 2
Спартак-Нальчик
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