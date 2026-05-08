Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Спартак-Нальчик - Дружба: обзор матча 08 мая 2026

Спартак-Нальчик
08.05.2026, пятница, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
1 : 0
Завершен
Дружба
36' С. Лысенко
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Спартак-Нальчик - Дружба
Завершен
Замена
Ислам Тлупов ️️️️➡️️ Сослан Лысенко
90'
Желтая карточка
Магомед Пириев
88'
86'
Желтая карточка
Тамирлан Хахов
77'
Замена
Анзор Ашев ️️️️➡️️ Vladislav Anisimov
68'
Замена
Даниил Антоненко ️️️️➡️️ Эдди Цанава
Желтая карточка
Алан Хачиров
59'
Желтая карточка
Эльдар Блиев
54'
Желтая карточка
Ренат Балкизов
45'
39'
Замена
Руслан Хуако ️️️️➡️️ Заур Датиев
ГОЛ! 1:0! Сослан Лысенко
Пас отдал Асланбек Кумыков
36'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
16
Асланбек Кумыков
ВР
77
Ренат Балкизов
ЛЗ
98
Тамерлан Гирзишев
ЛЗ
13
Хаким Кадыкоев
ПЗ
3
Магомед Пириев
ПЗ
91
Эльдар Блиев
ЛП
97
Алан Хачиров
ЛП
5
Амур Хацуков
ЦП
7
Сослан Лысенко
ПП
22
Андемир Гогузоков
ПП
10
Магомед Ибрагимов
ЦФ
Главный тренер
Тимур Битоков
Дружба
1
Тамерлан Хачиров
ВР
18
Никита Васильев
ЛЗ
65
Заур Датиев
ЛЗ
44
Сослан Черджиев
ЛЗ
4
Vladislav Anisimov
ПЗ
63
Заид Коблев
ПЗ
15
Аркадий Солоп
ПЗ
27
Эдди Цанава
ЛП
8
Тамирлан Хахов
ЦП
99
Кирилл Юшко
ПП
13
Аскер Делок
ЦФ
Главный тренер
Александр Кайванов
Спартак-Нальчик
11
Ислам Тлупов
ЦЗ
99
Аслан Урусов
ЦЗ
30
Сослан Дзарасов
ЦЗ
17
Малик Кенжев
ЦЗ
10
Renat Apshatsev
ЦЗ
17
Адам Черкесов
ЦЗ
90
Кантемир Болотоков
ЦЗ
19
Amirkhan Selyaev
ЦЗ
6
Ислам Пеков
ЦЗ
50
Анзор Кештов
ЦЗ
35
Дамир Бажев
ЦЗ
40
Тамерлан Дзугулов
ЦЗ
Дружба
20
Даниил Антоненко
ЦЗ
7
Амир Конов
ЦЗ
10
Артур Зезарахов
ЦЗ
70
Руслан Хуако
ЦЗ
11
Анзор Ашев
ЦЗ
77
Тамирлан Едыгов
ЦЗ
22
Ренат Тляшок
ЦЗ
4-5-1
16
Кумыков
98
Гирзишев
13
Кадыкоев
77
Балкизов
3
Пириев
97
Хачиров
7
Лысенко
91
Блиев
5
Хацуков
22
Гогузоков
10
Ибрагимов
3-2-3-1
1
Хачиров
63
Коблев
18
Васильев
65
Датиев
15
Солоп
44
Черджиев
99
Юшко
8
Хахов
27
Цанава
13
Делок
7
Лысенко
11
Тлупов
11
Тлупов
7
Лысенко
27
Цанава
20
Антоненко
20
Антоненко
27
Цанава
65
Датиев
70
Хуако
70
Хуако
65
Датиев
4
Anisimov
11
Ашев
11
Ашев
4
Anisimov
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Дружба
99
Аслан Урусов
ЦЗ
30
Сослан Дзарасов
ЦЗ
17
Малик Кенжев
ЦЗ
10
Renat Apshatsev
ЦЗ
17
Адам Черкесов
ЦЗ
90
Кантемир Болотоков
ЦЗ
19
Amirkhan Selyaev
ЦЗ
6
Ислам Пеков
ЦЗ
50
Анзор Кештов
ЦЗ
35
Дамир Бажев
ЦЗ
40
Тамерлан Дзугулов
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Битоков
7
Амир Конов
ЦЗ
10
Артур Зезарахов
ЦЗ
77
Тамирлан Едыгов
ЦЗ
22
Ренат Тляшок
ЦЗ
Главный тренер
Александр Кайванов
Остались в запасе
99
Аслан Урусов
ЦЗ
30
Сослан Дзарасов
ЦЗ
17
Малик Кенжев
ЦЗ
10
Renat Apshatsev
ЦЗ
17
Адам Черкесов
ЦЗ
90
Кантемир Болотоков
ЦЗ
19
Amirkhan Selyaev
ЦЗ
6
Ислам Пеков
ЦЗ
50
Анзор Кештов
ЦЗ
35
Дамир Бажев
ЦЗ
40
Тамерлан Дзугулов
ЦЗ
Остались в запасе
7
Амир Конов
ЦЗ
10
Артур Зезарахов
ЦЗ
77
Тамирлан Едыгов
ЦЗ
22
Ренат Тляшок
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Битоков
Главный тренер
Александр Кайванов
Статистика матча Спартак-Нальчик - Дружба
4
1
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
17
18
Офсайды
2
1
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
1
1
Информация о матче
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Спартак-Нальчик
Дружба
«Дружба» – «Чайка-М»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.65
19 июня
«Шахтер Донецк» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.78
12 июня
«Рубин» Ялта – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.85
29 мая
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
«Этот лысый Фантомас крещеный, святое есть что-нибудь?»: во Второй лиге тренер жестко прошелся по арбитру
2025.10.26 09:31
«Рубин» Ялта – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.85
29 мая
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
«Машук-КМВ» – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.19 10:44
Прогноз на точный счeт матча «Динамо-2 Махачкала» – «Спартак Нальчик»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 09:03
Прогноз на точный счет матча «Спартак-Нальчик» – «Ростов-2»: Вторая лига Б, 7 июня 2025
2025.06.06 10:50
«Дружба» – «Чайка-М»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.65
19 июня
«Шахтер Донецк» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.78
12 июня
«Этот лысый Фантомас крещеный, святое есть что-нибудь?»: во Второй лиге тренер жестко прошелся по арбитру
2025.10.26 09:31
«Так не бывает!»: в FONBET Кубке России курьезно реализовали пенальти
2025.08.06 21:21
5
«ПСК» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 3.35
2025.08.05 09:00
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Спартак-Нальчик
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Дружба
2 : 2
04.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
04.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Кызылташ
3 : 2
27.06.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Дружба
3 : 0
20.06.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
04.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Ростов-2
1 : 1
13.06.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
06.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Рубин Я
1 : 1
30.05.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Дружба
2 : 2
04.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Кызылташ
3 : 2
27.06.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Дружба
3 : 0
20.06.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Шахтер Донецк РФ
0 : 1
13.06.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Дружба
4 : 0
06.06.2026
ПСК
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+