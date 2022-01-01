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Вторая Лига Б группа 1
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Спартак-Нальчик
Состав
Спартак-Нальчик - состав команды
Нальчик
Вторая Лига Б группа 1
Стадион:
Спартак
Сайт:
http://www.spartak-nalchik.com
Тренер:
Мурат Емкужев
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Каркаев Хусей
Вра
22
-
98
Котов Константин
Вра
21
-
16
Кумыков Асланбек
Вра
25
-
35
Бажев Дамир
Вра
-
3
Пириев Магомед
Защ
25
-
22
Гогузоков Андемир
Защ
23
-
13
Кадыкоев Хаким
Защ
28
-
10
Ибрагимов Магомед
Защ
25
-
98
Гирзишев Тамерлан
Защ
-
4
Жабоев Исмаил
Защ
-
88
Малкандуев Алихан
Пол
24
-
6
Пеков Ислам
Пол
27
-
5
Хацуков Амур
Пол
22
-
77
Балкизов Ренат
Пол
24
-
19
Selyaev Amirkhan
Пол
-
96
Tutov Inaroko
Пол
-
67
Кертанов Кертан
Пол
-
17
Кенжев Малик
Нап
23
-
17
Черкесов Адам
Нап
20
-
4
Сарбашев Давид
Нап
22
-
7
Лысенко Сослан
Нап
26
-
10
Хачиров Алан
Нап
28
-
11
Тлупов Ислам
Нап
32
-
10
Apshatsev Renat
Нап
-
99
Урусов Аслан
Нап
-
30
Дзарасов Сослан
Нап
-
Всего игроков: 26, из них вратарей: 4, защитников: 6, полузащитников: 7, нападающих: 9
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