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Вторая Лига Б группа 1
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Спартак-Нальчик
Новости
€ 150 тыс
Спартак-Нальчик - новости команды
Нальчик
Вторая Лига Б группа 1
Стадион:
Спартак
Сайт:
http://www.spartak-nalchik.com
Тренер:
Мурат Емкужев
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Расписание
Таблица
«Спартак-Нальчик» – «Астрахань»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Победа Хасавюрт» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
Трансляция
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
Андронов отреагировал на мнения, что «Спартак-Нальчик» и «Алания» сыграли кубковый договорняк
14 августа
1
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
13 августа
5
Трансляция
«Спартак-Нальчик» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Спартак Нальчик» – «Алания»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
12 августа
«Рубин» Ялта – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.85
29 мая
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
«Машук-КМВ» – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.19 10:44
Прогноз на точный счeт матча «Динамо-2 Махачкала» – «Спартак Нальчик»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 09:03
Прогноз на точный счет матча «Спартак-Нальчик» – «Ростов-2»: Вторая лига Б, 7 июня 2025
2025.06.06 10:50
Прогноз на точный счет матча «Рубин Ялта» – «Спартак Нальчик»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 13:04
Прогноз на точный счeт матча «Спартак-Нальчик» – «Астрахань»: Вторая лига Б, 24 мая 2025
2025.05.23 11:45
Прогноз на точный счeт матча «Ангушт» – «Спартак Нальчик»: Вторая лига Б, 17 мая 2025
2025.05.16 12:02
Прогноз на точный счет матча «Спартак Нальчик» – «Легион»: Вторая лига Б, 10 мая 2025
2025.05.09 11:29
«Сочи-2» – «Спартак Нальчик»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.04.25 13:17
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел «Плимут» благодаря дублю О’Райли (3:1), у гостей забил уроженец Нальчика
2025.03.01 22:40
Видео
В Кабардино-Балкарии корова едва не сорвала матч
2025.02.22 23:02
5
«Дружба» – «Спартак-Нальчик»: прогноз на матч 25-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
2024.09.13 15:00
«Идет бабушка с пакетом, а рядом танк и люди со щитами»: Панюков вспомнил, как застал режим КТО в Нальчике
2024.02.25 17:08
1
Тренер ЦСКА рассказал о жертвоприношениях на стадионе в Нальчике
2023.12.11 11:54
1
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2023.04.12 13:37
Фото
«Благодаря вам матч состоится»: фанаты клуба Второй лиги спасли игру от отмены
2023.03.31 21:20
3
Экс-игрок «Спартака» Н несколько месяцев живет в аэропорту Сеула. Он уехал от мобилизации в России
2023.01.09 16:28
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Игрок «Спартака» Нч забил прямым ударом с углового
2022.10.16 12:03
1
Непомнящий рассказал о договорном матче между «Томью» и «Спартаком» из Нальчика
2021.12.03 15:23
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Во время матча ПФЛ мяч уплыл в Черное море
2020.11.08 00:35
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