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Прогноз на точный счёт матча «Спартак Нальчик» – «Астрахань»: Вторая лига Б, 24 мая 2025

23 мая 2025 11:51
Спартак-Нальчик - Астрахань
24 мая 2025, суббота 15:30 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Перейти в онлайн матча
6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Спартака-Нальчик»
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В 11-м туре Второй лиги Б на стадионе «Спартак» в Нальчике сойдутся два коллектива из нижней части таблицы. Оба соперника находятся в поиске стабильности и крайне нуждаются в победе, чтобы выйти из кризиса. «Спартак Нальчик» и «Астрахань» показывают нестабильную игру, особенно в обороне, а встреча может стать ожесточeнным сражением за три очка, особенно учитывая примерно равные силы команд.

«Спартак Нальчик»

Хозяева набрали 9 очков за 10 туров и идут на 11-й позиции. Команда не может победить уже три тура подряд, однако и полностью не проваливается. В последних пяти матчах – 5 забитых и 5 пропущенных (по 1.00 в среднем). Нападение не демонстрирует высокой результативности, но регулярно создаeт моменты – в первую очередь благодаря Мухаммаду Мусаеву, на счету которого 4 гола в 7 матчах. Однако оборона допускает ошибки, особенно на стандартах, и нередко упускает минимальные преимущества.

«Астрахань»

Гости располагаются на 12-й строчке с 8 очками. В отличие от соперника, «Астрахань» показывает яркую, но крайне уязвимую игру. В последних пяти турах – 10 забитых (2.00 в среднем), но и 5 пропущенных. Pacho остаeтся лидером атаки, забив 5 голов в 8 матчах. Однако команда явно не умеет удерживать темп на протяжении всей игры – часто сдаeт после 60-й минуты и позволяет соперникам отыгрываться. Три последних тура без побед, при этом с постоянными голами в обе стороны – сигнал о том, что встреча в Нальчике будет открытой.

Факты о командах:

«Спартак Нальчик»

  • Не может победить в 3 последних матчах
  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • Не проигрывает в 7 из 8 последних матчей против «Астрахани»

«Астрахань»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • В последних 5 играх: 10 голов (2.00), 5 пропущено (1.00)
  • Пропускает в 3 последних матчах

Личные встречи
63% (5)
38% (3)
0% (0)
18
Забитых мячей
5
2.25
В среднем за матч
0.63
4:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 33 тур
Астрахань
1 : 4
09.11.2024
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Спартак-Нальчик
2 : 0
06.07.2024
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Спартак-Нальчик
4 : 2
01.10.2023
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Астрахань
0 : 0
19.08.2023
Спартак-Нальчик
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 22 тур
Спартак-Нальчик
4 : 0
03.05.2016
Астрахань
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 10 тур
Астрахань
1 : 3
18.09.2015
Спартак-Нальчик
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 21 тур
Спартак-Нальчик
0 : 0
28.03.2015
Астрахань
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 11 тур
Астрахань
1 : 1
07.10.2014
Спартак-Нальчик
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Прогноз на матч «Спартак Нальчик» – «Астрахань»

Обе команды склонны к открытой игре с акцентом на атаку, но с нестабильной обороной. «Астрахань» чаще идeт вперeд, но легко позволяет забивать в ответ. «Спартак» действует более организованно дома и часто добивается хотя бы ничейного результата. В текущих реалиях логичным выглядит боевой матч с голами с обеих сторон, где хозяева будут чуть ближе к успеху.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Спартака Нальчик»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Спартака Нальчик» на коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да на коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Астрахани» меньше 1.5 на коэффициент 1.80

6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Спартака-Нальчик»
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Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Астрахань Спартак-Нальчик
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