В 11-м туре Второй лиги Б на стадионе «Спартак» в Нальчике сойдутся два коллектива из нижней части таблицы. Оба соперника находятся в поиске стабильности и крайне нуждаются в победе, чтобы выйти из кризиса. «Спартак Нальчик» и «Астрахань» показывают нестабильную игру, особенно в обороне, а встреча может стать ожесточeнным сражением за три очка, особенно учитывая примерно равные силы команд.

«Спартак Нальчик»

Хозяева набрали 9 очков за 10 туров и идут на 11-й позиции. Команда не может победить уже три тура подряд, однако и полностью не проваливается. В последних пяти матчах – 5 забитых и 5 пропущенных (по 1.00 в среднем). Нападение не демонстрирует высокой результативности, но регулярно создаeт моменты – в первую очередь благодаря Мухаммаду Мусаеву, на счету которого 4 гола в 7 матчах. Однако оборона допускает ошибки, особенно на стандартах, и нередко упускает минимальные преимущества.

«Астрахань»

Гости располагаются на 12-й строчке с 8 очками. В отличие от соперника, «Астрахань» показывает яркую, но крайне уязвимую игру. В последних пяти турах – 10 забитых (2.00 в среднем), но и 5 пропущенных. Pacho остаeтся лидером атаки, забив 5 голов в 8 матчах. Однако команда явно не умеет удерживать темп на протяжении всей игры – часто сдаeт после 60-й минуты и позволяет соперникам отыгрываться. Три последних тура без побед, при этом с постоянными голами в обе стороны – сигнал о том, что встреча в Нальчике будет открытой.

Факты о командах:

«Спартак Нальчик»

Не может победить в 3 последних матчах

Забивает в среднем 1.00 гола за игру

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Не проигрывает в 7 из 8 последних матчей против «Астрахани»

«Астрахань»

Не выигрывает в 3 последних матчах

Забивает в 5 из 7 последних матчей

В последних 5 играх: 10 голов (2.00), 5 пропущено (1.00)

Пропускает в 3 последних матчах

Личные встречи 63% (5) 38% (3) 0% (0) 18 Забитых мячей 5 2.25 В среднем за матч 0.63 4:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 33 тур Астрахань 1 : 4 Спартак-Нальчик Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур Спартак-Нальчик 2 : 0 Астрахань Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур Спартак-Нальчик 4 : 2 Астрахань Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур Астрахань 0 : 0 Спартак-Нальчик Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 22 тур Спартак-Нальчик 4 : 0 Астрахань Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 10 тур Астрахань 1 : 3 Спартак-Нальчик Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 21 тур Спартак-Нальчик 0 : 0 Астрахань Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 11 тур Астрахань 1 : 1 Спартак-Нальчик

Прогноз на матч «Спартак Нальчик» – «Астрахань»

Обе команды склонны к открытой игре с акцентом на атаку, но с нестабильной обороной. «Астрахань» чаще идeт вперeд, но легко позволяет забивать в ответ. «Спартак» действует более организованно дома и часто добивается хотя бы ничейного результата. В текущих реалиях логичным выглядит боевой матч с голами с обеих сторон, где хозяева будут чуть ближе к успеху.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Спартака Нальчик»

Рекомендованные ставки: