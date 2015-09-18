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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Астрахань - Спартак-Нальчик
Астрахань - Спартак-Нальчик: обзор матча 18 сентября 2015
Астрахань
18.09.2015, пятница, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 10 тур
1 : 3
Завершен
Спартак-Нальчик
14'
А. Зенин
10'
А. Богатырев
22'
М. Дзахмишев
84'
А. Бажев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астрахань - Спартак-Нальчик
87'
Замена
В. Семёнов
️️️️
М. Гугуев
84'
ГОЛ! 1:3!
А. Бажев
81'
Замена
Х. Ахриев
️️️️
М. Дзахмишев
77'
Замена
И. Тлупов
️️️️
Н. Дроздов
70'
Замена
С. Крамаренко
️️️️
Т. Тебердиев
66'
Желтая карточка
А. Гурфов
Замена
Д. Щучкин
️️️️
С. Сечин
65'
56'
Замена
А. Бажев
️️️️
А. Богатырев
Замена
А. Голубев
️️️️
Н. Ястребов
46'
45'
Желтая карточка
О. Мурачев
Желтая карточка
Д. Шадиев
40'
22'
ГОЛ! 1:2!
М. Дзахмишев
ГОЛ! 1:1!
А. Зенин
14'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Богатырев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астрахань
1
Никита Годенов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
2
Вардан Григорян
ЦЗ
22
Максим Потапов
ЦЗ
14
Андрей Зенин
ЦП
7
Луай Уруру
ЦП
16
Даурен Шадиев
ЦП
25
Сергей Сечин
ЦП
12
Евгений Панфилов
ЦП
27
Николай Ястребов
ЦП
25
Константин Васильев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гунько
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
7
Тимур Тебердиев
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
11
Марат Дзахмишев
ЛП
34
Никита Дроздов
ОП
36
Азамат Гурфов
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Астрахань
57
Владислав Целовальников
ВР
78
Дмитрий Качура
ЦЗ
20
Тимур Измуханов
ЦЗ
14
Александр Голубев
ЦФ
8
Денис Щучкин
ЦФ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
Спартак-Нальчик
93
Алексей Городовой
ВР
0
Хачим Машуков
ЛП
75
Владислав Семёнов
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
9
Амир Бажев
ЦФ
11
Ислам Тлупов
ЦФ
3-5-1-1
1
Годенов
93
Гараев
2
Григорян
22
Потапов
16
Шадиев
25
Сечин
12
Панфилов
27
Ястребов
7
Уруру
14
Зенин
25
Васильев
4-1-4-1
1
Антипов
91
Кузнецов
3
Мурачев
4
Дашаев
7
Тебердиев
34
Дроздов
14
Каркаев
36
Гурфов
26
Богатырев
11
Дзахмишев
9
Гугуев
27
Ястребов
14
Голубев
14
Голубев
27
Ястребов
25
Сечин
8
Щучкин
8
Щучкин
25
Сечин
9
Гугуев
75
Семёнов
75
Семёнов
9
Гугуев
11
Дзахмишев
21
Ахриев
21
Ахриев
11
Дзахмишев
7
Тебердиев
7
Крамаренко
7
Крамаренко
7
Тебердиев
26
Богатырев
9
Бажев
9
Бажев
26
Богатырев
34
Дроздов
11
Тлупов
11
Тлупов
34
Дроздов
Остались в запасе
Астрахань
Спартак-Нальчик
78
Дмитрий Качура
ЦЗ
20
Тимур Измуханов
ЦЗ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
57
Владислав Целовальников
ВР
Главный тренер
Сергей Гунько
0
Хачим Машуков
ЛП
93
Алексей Городовой
ВР
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
78
Дмитрий Качура
ЦЗ
20
Тимур Измуханов
ЦЗ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
57
Владислав Целовальников
ВР
Остались в запасе
0
Хачим Машуков
ЛП
93
Алексей Городовой
ВР
Главный тренер
Сергей Гунько
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Астрахань - Спартак-Нальчик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Нарт
2 : 1
31.10.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Астрахань
2 : 3
24.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Рубин Я
3 : 1
18.10.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Астрахань
0 : 0
10.10.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Юдин
(Волжский)
Стадион:
им. Колосова
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