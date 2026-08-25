Матч 3-го раунда Кубка России между ставропольским «Динамо» и «Астраханью» пройдет 26 августа 2026 года в Ставрополе. Хозяева подходят к игре на фоне впечатляющей очной статистики – они не проигрывают «Астрахани» в девяти последних матчах и забивают в пяти последних встречах с этим соперником. Гости, в свою очередь, демонстрируют хорошую атакующую форму, забивая в шести последних матчах, но их оборона регулярно пропускает. Кто же продолжит борьбу в кубке – хозяева, которые тотально доминируют над соперником в очных встречах, или гости, которые попытаются прервать эту неудачную серию и удивить фаворита?

Кто победит в матче

«Динамо Ставрополь» постарается использовать преимущество своего поля и феноменальную очную статистику, чтобы пройти в следующий раунд. Команда не проигрывает «Астрахани» в девяти последних матчах, а в пяти последних очных встречах неизменно забивает. Домашняя форма хозяев также внушает доверие – они не проигрывают в пяти последних матчах на своем поле. В атаке «Динамо» стабильно: они забивают в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,40 гола. Однако оборона хозяев действует небезупречно – в среднем 1,80 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в трeх последних матчах. Это даeт «Астрахани» шанс на гол, но психологическое преимущество и уверенность в очных встречах должны помочь хозяевам доминировать.

«Астрахань» подходит к матчу с хорошей атакующей формой. Команда забивает в шести последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 2,00 гола – выше, чем у хозяев. Однако оборона гостей действует менее надeжно: в среднем 1,60 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в четырeх последних матчах. В предыдущем раунде Кубка России «Астрахань» прошла «Машук-КМВ» по пенальти (1:1, 4:3), а в чемпионате сыграла вничью с «Ростовом-2» (1:1) и одержала победу над «Севастополем» (4:3). Однако очная статистика против «Динамо Ставрополь» удручающая – всего пять побед в 22 матчах и ни одной победы в последних девяти встречах. Гостям будет крайне сложно прервать эту неудачную серию на поле соперника, который уверенно играет против них.

Итоговый вывод: «Динамо Ставрополь» является явным фаворитом благодаря подавляющему преимуществу в очных встречах, домашней поддержке и стабильной атаке. «Астрахань» способна забить, но еe оборона слишком уязвима, а история встреч складывается не в еe пользу. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 22 очных матчах «Динамо Ставрополь» одержало десять побед, «Астрахань» – пять, ещe семь встреч завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в девяти последних матчах против этого соперника и забивают в пяти последних встречах. Текущая форма «Астрахани» – стабильные голы, но слабая оборона, тогда как «Динамо» дома редко проигрывает и уверенно играет против этого соперника. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу хозяев, которые должны взять три очка.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Динамо Ставрополь» в основное время. Подавляющее преимущество в очных встречах, домашняя поддержка и стабильная атака хозяев, а также неудачная история «Астрахани» против этого соперника делают «Динамо» фаворитом. Гости способны забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на победу. Рекомендуемая ставка – победа «Динамо Ставрополь» с коэффициентом 2. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го раунда Кубка России между «Динамо Ставрополь» и «Астраханью» состоится 26 августа 2026 года в Ставрополе и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.