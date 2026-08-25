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«Динамо Ставрополь» – «Астрахань»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027

25 августа 2026 10:00
Динамо Ставрополь - Астрахань
26 авг. 2026, среда 17:00 | Россия. Кубок, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа «Динамо Ставрополь»
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Матч 3-го раунда Кубка России между ставропольским «Динамо» и «Астраханью» пройдет 26 августа 2026 года в Ставрополе. Хозяева подходят к игре на фоне впечатляющей очной статистики – они не проигрывают «Астрахани» в девяти последних матчах и забивают в пяти последних встречах с этим соперником. Гости, в свою очередь, демонстрируют хорошую атакующую форму, забивая в шести последних матчах, но их оборона регулярно пропускает. Кто же продолжит борьбу в кубке – хозяева, которые тотально доминируют над соперником в очных встречах, или гости, которые попытаются прервать эту неудачную серию и удивить фаворита?

Кто победит в матче

«Динамо Ставрополь» постарается использовать преимущество своего поля и феноменальную очную статистику, чтобы пройти в следующий раунд. Команда не проигрывает «Астрахани» в девяти последних матчах, а в пяти последних очных встречах неизменно забивает. Домашняя форма хозяев также внушает доверие – они не проигрывают в пяти последних матчах на своем поле. В атаке «Динамо» стабильно: они забивают в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,40 гола. Однако оборона хозяев действует небезупречно – в среднем 1,80 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в трeх последних матчах. Это даeт «Астрахани» шанс на гол, но психологическое преимущество и уверенность в очных встречах должны помочь хозяевам доминировать.

«Астрахань» подходит к матчу с хорошей атакующей формой. Команда забивает в шести последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 2,00 гола – выше, чем у хозяев. Однако оборона гостей действует менее надeжно: в среднем 1,60 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в четырeх последних матчах. В предыдущем раунде Кубка России «Астрахань» прошла «Машук-КМВ» по пенальти (1:1, 4:3), а в чемпионате сыграла вничью с «Ростовом-2» (1:1) и одержала победу над «Севастополем» (4:3). Однако очная статистика против «Динамо Ставрополь» удручающая – всего пять побед в 22 матчах и ни одной победы в последних девяти встречах. Гостям будет крайне сложно прервать эту неудачную серию на поле соперника, который уверенно играет против них.

Итоговый вывод: «Динамо Ставрополь» является явным фаворитом благодаря подавляющему преимуществу в очных встречах, домашней поддержке и стабильной атаке. «Астрахань» способна забить, но еe оборона слишком уязвима, а история встреч складывается не в еe пользу. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 22 очных матчах «Динамо Ставрополь» одержало десять побед, «Астрахань» – пять, ещe семь встреч завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в девяти последних матчах против этого соперника и забивают в пяти последних встречах. Текущая форма «Астрахани» – стабильные голы, но слабая оборона, тогда как «Динамо» дома редко проигрывает и уверенно играет против этого соперника. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу хозяев, которые должны взять три очка.

Личные встречи
Побед - 4 (33%)
Ничьих - 4 (33%)
Побед - 4 (33%)
11
Забитых мячей
12
0.92
В среднем за матч
1
2:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг, 34 тур
Астрахань
3 : 1
31.05.2012
Динамо Ставрополь
Самая крупная ничья
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Динамо Ставрополь
1 : 1
25.06.2025
Астрахань
Россия. Кубок, 1/8 финала
Динамо Ставрополь
1 : 0
26.08.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Динамо Ставрополь
1 : 1
25.06.2025
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Астрахань
1 : 1
09.04.2025
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Астрахань
0 : 2
12.10.2024
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Динамо Ставрополь
2 : 1
12.06.2024
Астрахань
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 24 тур
Динамо Ставрополь
2 : 0
17.05.2016
Астрахань
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 12 тур
Астрахань
0 : 0
05.10.2015
Динамо Ставрополь
Россия. Кубок, 1/128 финала
Динамо Ставрополь
0 : 0
24.07.2015
Астрахань
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг, 34 тур
Астрахань
3 : 1
31.05.2012
Динамо Ставрополь
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг, 1 тур
Динамо Ставрополь
0 : 2
17.04.2011
Астрахань
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг, 34 тур
Динамо Ставрополь
0 : 2
05.11.2010
Астрахань
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг, 1 тур
Астрахань
2 : 1
11.04.2010
Динамо Ставрополь
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Ставрополь
81
Вадим Гуськов
ВР
8
Денис Якуба
ЛЗ
23
Геннадий Шульга
ЛЗ
48
Данила Шилов
ЛЗ
2
Магомеднаби Ягяев
ПЗ
32
Артём Карасёв
ПЗ
88
Артур Бязров
ПЗ
10
Тельман Мусаев
ЛП
86
Никита Каштан
ЦП
20
Родислав Трефилов
ПП
76
Денис Рубанов
ЦФ
Главный тренер
Ашамаз Шаков
Астрахань
26
Валентин Гришин
ВР
94
Михаил Слепов
ЛЗ
23
Елисей Кривохижин
ЛЗ
8
Иван Кудряшов
ЛЗ
25
Фёдор Галочкин
ПЗ
18
Дмитрий Владимиров
ПЗ
88
Виталий Жохов
ПЗ
88
Константин Колесников
ЛП
77
Артур Карпов
ЦП
9
Расул Жангуразов
ПП
21
Дмитрий Горяев
ЦФ
Главный тренер
Андраник Бабаян
Динамо Ставрополь
17
Анар Панаев
ЛЗ
76
Мурад Алимов
ЛЗ
23
Илья Ганюк
ЦЗ
18
Ринат Гараев
ЦЗ
85
Вадим Цхадиашвили
ЦЗ
31
Леонид Богачев
ЦЗ
93
Билал Ахъядов
ЛП
22
Янис Григорян
ПП
27
Аркадий Гюлушанян
ЦФ
Астрахань
23
Алексей Павлов
ЦЗ
3
Али Тагиев
ЦЗ
86
Sergey Dmitriev
ЦЗ
69
Максим Костюк
ЦЗ
68
Данила Прокопьев
ПЗ
7
Марк Полушин
ЛП
81
Кирилл Плужников
ЛП
9
Данила Золоторенко
ЦП
19
Ги Бертин Фосто Дзеком
ЦФ
3-2-3-1
81
Гуськов
32
Карасёв
8
Якуба
23
Шульга
48
Шилов
88
Бязров
10
Мусаев
86
Каштан
20
Трефилов
76
Рубанов
3-2-3-1
26
Гришин
18
Владимиров
94
Слепов
23
Кривохижин
88
Жохов
8
Кудряшов
9
Жангуразов
77
Карпов
88
Колесников
21
Горяев
8
Якуба
17
Панаев
17
Панаев
8
Якуба
48
Шилов
76
Алимов
76
Алимов
48
Шилов
10
Мусаев
93
Ахъядов
93
Ахъядов
10
Мусаев
20
Трефилов
22
Григорян
22
Григорян
20
Трефилов
76
Рубанов
27
Гюлушанян
27
Гюлушанян
76
Рубанов
25
Галочкин
68
Прокопьев
68
Прокопьев
25
Галочкин
88
Колесников
7
Полушин
7
Полушин
88
Колесников
Полушин
81
Плужников
81
Плужников
Полушин
77
Карпов
9
Золоторенко
9
Золоторенко
77
Карпов
21
Горяев
19
Фосто Дзеком
19
Фосто Дзеком
21
Горяев
Остались в запасе
Динамо Ставрополь
Астрахань
23
Илья Ганюк
ЦЗ
18
Ринат Гараев
ЦЗ
85
Вадим Цхадиашвили
ЦЗ
31
Леонид Богачев
ЦЗ
Главный тренер
Ашамаз Шаков
23
Алексей Павлов
ЦЗ
3
Али Тагиев
ЦЗ
86
Sergey Dmitriev
ЦЗ
69
Максим Костюк
ЦЗ
Главный тренер
Андраник Бабаян
Остались в запасе
23
Илья Ганюк
ЦЗ
18
Ринат Гараев
ЦЗ
85
Вадим Цхадиашвили
ЦЗ
31
Леонид Богачев
ЦЗ
Остались в запасе
23
Алексей Павлов
ЦЗ
3
Али Тагиев
ЦЗ
86
Sergey Dmitriev
ЦЗ
69
Максим Костюк
ЦЗ
Главный тренер
Ашамаз Шаков
Главный тренер
Андраник Бабаян

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Динамо Ставрополь» в основное время. Подавляющее преимущество в очных встречах, домашняя поддержка и стабильная атака хозяев, а также неудачная история «Астрахани» против этого соперника делают «Динамо» фаворитом. Гости способны забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на победу. Рекомендуемая ставка – победа «Динамо Ставрополь» с коэффициентом 2. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го раунда Кубка России между «Динамо Ставрополь» и «Астраханью» состоится 26 августа 2026 года в Ставрополе и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Динамо Ставрополь» – «Астрахань»: смотреть онлайн.

2.00
Победа «Динамо Ставрополь»
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Автор: Ланьков Роман
Россия. Кубок Астрахань Динамо Ставрополь
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