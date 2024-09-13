Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Дружба» – «Спартак-Нальчик»: прогноз на матч 25-го тура Второй лиги Б – 14 сентября

    «Дружба» – «Спартак-Нальчик»: прогноз на матч 25-го тура Второй лиги Б – 14 сентября

    Матч 25-го тура Второй лиги России состоится на стадионе «Республиканский», где «Дружба» примет «Спартак-Нальчик». Обе команды расположились в середине турнирной таблицы: «Дружба» находится на 11-й позиции с 27 очками, а «Спартак-Нальчик» занимает 12-е место с 26 очками. Ожидается напряженная борьба, так как обе команды стремятся улучшить свои позиции в турнире.

    Анализ команды «Дружба»

    Под руководством Сергея Мирошниченко «Дружба» демонстрирует неплохую форму, забивая в 9 последних матчах подряд. Несмотря на это, оборона команды допускает ошибки – в последних 5 матчах «Дружба» пропустила 7 голов. Команда активно играет на домашней арене, где в 3 последних встречах против «Спартак-Нальчика» она одержала победы.

    Последние 5 матчей:

    • «Биолог» 0:2 «Дружба»

    • «Дружба» 1:2 «Севастополь»

    • «Победа Хасавюрт» 0:1 «Дружба»

    • «Дружба» 3:3 «Динамо Ставрополь»

    • «Дружба» 1:2 «Форте»

    Ключевые показатели:

    • Забивает в среднем 1.60 гола за игру

    • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

    • Забивает в 9 последних матчах

    Анализ команды «Спартак-Нальчик»

    Команда Тимура Битокова испытывает трудности в последних играх, проиграв 3 матча подряд. Основной проблемой является слабая оборона – «Спартак-Нальчик» пропустил 12 голов за последние 5 матчей. Несмотря на это, команда сохраняет способность забивать, отметившись голами в 3 последних встречах.

    Последние 5 матчей:

    • «Спартак Нальчик» 2:5 «Нарт Черкесск»

    • «Легион-Динамо» 2:1 «Спартак Нальчик»

    • «Спартак Нальчик» 0:1 «Динамо Ставрополь» (Кубок России)

    • «Спартак Нальчик» 2:1 «Биолог»

    • «Севастополь» 3:0 «Спартак Нальчик»

    Ключевые показатели:

    • Забивает в среднем 1.00 гола за игру

    • Пропускает в среднем 2.40 гола за игру

    • Проигрывает в 3 последних матчах

    Тактический разбор

    «Дружба» использует активный атакующий стиль, регулярно забивая голы, но оборона команды остаeтся проблемной. Особенно эффективны они на домашнем поле, где уверенно играют против «Спартака-Нальчика».

    «Спартак-Нальчик» сталкивается с проблемами в обороне, пропуская в каждом из последних матчей. Команда не в лучшей форме, но способна создавать моменты в атаке, что может привести к голам.

    Личные встречи

    • 18.05.2024 – «Спартак Нальчик» 3:0 «Дружба»

    • 13.05.2023 – «Спартак Нальчик» 5:1 «Дружба»

    • 13.11.2022 – «Дружба» 1:0 «Спартак Нальчик»

    • 27.08.2022 – «Спартак Нальчик» 1:1 «Дружба»

    • 23.04.2022 – «Дружба» 1:0 «Спартак Нальчик»

    В личных встречах команды показывают разнообразные результаты, но в последних играх на поле «Дружбы» хозяева выглядят сильнее.

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «Дружбы»: 2.10

    • Ничья: 3.30

    • Победа «Спартака-Нальчика»: 3.50

    Рекомендации для ставок:

    • Наиболее безопасная ставка: Победа «Дружбы» (2.10). Учитывая недавнюю форму «Спартака-Нальчика» и сильную игру «Дружбы» дома, этот исход кажется вероятным.

    • Умеренная ставка: Обе забьют (1.90). Ожидается, что обе команды сумеют забить, несмотря на проблемы в обороне.

    • Более рискованная ставка: Точный счет 2:1 в пользу «Дружбы» (8.00). «Дружба» способна одержать минимальную победу, учитывая свою силу на домашнем поле.

    Рекомендация: Победа «Дружбы» за коэффициент 2.10.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.09.2024 15:00
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+