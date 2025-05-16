17 мая на Центральном стадионе имени Рашида Аушева в Назрани состоится матч 10-го тура Второй лиги Б между командами «Ангушт» и «Спартак Нальчик». Хозяева пока находятся в зоне риска и отчаянно ищут путь к первой победе, тогда как гости стараются набрать очки, чтобы не оказаться в числе аутсайдеров по итогам первого круга.
«Ангушт»
Ситуация у «Ангушта» тяжeлая. После 9 туров всего 5 очков и предпоследняя 13-я строчка. Команда не выигрывает 5 матчей подряд, а самое тревожное – это полное отсутствие результативности: в последних 5 играх не было забито ни одного мяча. Это делает «Ангушт» самой малорезультативной командой в лиге на текущем отрезке.
При этом оборона также даeт сбои. В тех же 5 турах команда пропустила 8 мячей – 1.60 в среднем за игру. Только дважды удалось сыграть на ноль, и оба раза – в домашних ничьих (0:0), что подтверждает оборонительный настрой и слабость атакующей линии.
«Спартак Нальчик»
Гости занимают 11-е место с 8 очками, но демонстрируют большую боеспособность. В последних 5 матчах они забили 5 мячей и пропустили 6, при этом отличились в каждом из трeх последних выездных матчей. Особенно стоит выделить нападающего Муссаева, у которого 4 гола в 7 играх – он способен воспользоваться любыми ошибками обороны соперника.
Да, у «Спартака» есть проблемы в защите – команда пропускает в каждом из последних 5 матчей. Но в атаке сохраняется относительная стабильность, а в матчах с командами уровня «Ангушта» клуб из Нальчика часто набирает очки.
Факты о командах
«Ангушт»
- Не выигрывает в 5 последних матчах
- Не забивает в 5 последних играх
- В среднем 0.00 забитых и 1.60 пропущенных за игру
- Не побеждает дома в 4 матчах подряд
«Спартак Нальчик»
- Забивает в 6 из 8 последних матчей
- В среднем 1.00 гола за игру и 1.20 пропущенных
- Муссаев – ключевой игрок атаки с 4 мячами
- Играет уверенно против команд из нижней части таблицы
Прогноз на матч «Ангушт» – «Спартак Нальчик»
Глядя на форму «Ангушта», ожидать результативной игры от хозяев не приходится. Команда не может забить уже 5 матчей подряд и вряд ли исправит ситуацию против команды, которая стабильно находит моменты у чужих ворот. «Спартак Нальчик» выглядит более собранным и мотивированным, а разница в качестве игры особенно проявляется в нападении.
Ожидается сдержанная игра с преимуществом гостей, которым хватит одного-двух моментов для победы.
Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Спартак Нальчик».
Ставки на матч:
- Точный счeт 0:1 в пользу «Спартак Нальчик» – коэффициент 6.00
- Победа «Спартак Нальчик» – коэффициент 2.10
- Индивидуальный тотал «Ангушт» меньше 0.5 – коэффициент 2.35