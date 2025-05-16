Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счёт матча «Ангушт» – «Спартак Нальчик»: Вторая лига Б, 17 мая 2025

16 мая 2025 12:39
Ангушт - Спартак-Нальчик
17 мая 2025, суббота 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Перейти в онлайн матча
6.00
Точный счёт 0:1 в пользу «Спартак Нальчик»
Сделать ставку

17 мая на Центральном стадионе имени Рашида Аушева в Назрани состоится матч 10-го тура Второй лиги Б между командами «Ангушт» и «Спартак Нальчик». Хозяева пока находятся в зоне риска и отчаянно ищут путь к первой победе, тогда как гости стараются набрать очки, чтобы не оказаться в числе аутсайдеров по итогам первого круга.

«Ангушт»

Ситуация у «Ангушта» тяжeлая. После 9 туров всего 5 очков и предпоследняя 13-я строчка. Команда не выигрывает 5 матчей подряд, а самое тревожное – это полное отсутствие результативности: в последних 5 играх не было забито ни одного мяча. Это делает «Ангушт» самой малорезультативной командой в лиге на текущем отрезке.

При этом оборона также даeт сбои. В тех же 5 турах команда пропустила 8 мячей – 1.60 в среднем за игру. Только дважды удалось сыграть на ноль, и оба раза – в домашних ничьих (0:0), что подтверждает оборонительный настрой и слабость атакующей линии.

«Спартак Нальчик»

Гости занимают 11-е место с 8 очками, но демонстрируют большую боеспособность. В последних 5 матчах они забили 5 мячей и пропустили 6, при этом отличились в каждом из трeх последних выездных матчей. Особенно стоит выделить нападающего Муссаева, у которого 4 гола в 7 играх – он способен воспользоваться любыми ошибками обороны соперника.

Да, у «Спартака» есть проблемы в защите – команда пропускает в каждом из последних 5 матчей. Но в атаке сохраняется относительная стабильность, а в матчах с командами уровня «Ангушта» клуб из Нальчика часто набирает очки.

Факты о командах

«Ангушт»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • Не забивает в 5 последних играх
  • В среднем 0.00 забитых и 1.60 пропущенных за игру
  • Не побеждает дома в 4 матчах подряд

«Спартак Нальчик»

  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем 1.00 гола за игру и 1.20 пропущенных
  • Муссаев – ключевой игрок атаки с 4 мячами
  • Играет уверенно против команд из нижней части таблицы

Личные встречи
7% (1)
33% (5)
60% (9)
13
Забитых мячей
27
0.87
В среднем за матч
1.8
3:2
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
21.09.2024
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Ангушт
0 : 1
26.05.2024
Спартак-Нальчик
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 24 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
21.04.2019
Ангушт
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 10 тур
Ангушт
1 : 1
30.09.2018
Спартак-Нальчик
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 23 тур
Спартак-Нальчик
3 : 1
24.03.2018
Ангушт
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 7 тур
Ангушт
0 : 0
02.09.2017
Спартак-Нальчик
Россия. Кубок, 1/64 финала
Ангушт
2 : 3
08.08.2017
Спартак-Нальчик
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 19 тур
Ангушт
0 : 0
11.04.2016
Спартак-Нальчик
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 7 тур
Спартак-Нальчик
2 : 0
01.09.2015
Ангушт
Россия. Кубок, 1/128 финала
Спартак-Нальчик
2 : 2
24.07.2015
Ангушт
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 12 тур
Спартак-Нальчик
4 : 0
13.10.2014
Ангушт
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 2 тур
Ангушт
3 : 2
12.08.2014
Спартак-Нальчик
Россия. Кубок, 1/256 финала
Спартак-Нальчик
1 : 0
01.08.2014
Ангушт
Россия. ФНЛ, 37 тур
Спартак-Нальчик
3 : 1
11.05.2014
Ангушт
Россия. ФНЛ, 19 тур
Ангушт
1 : 2
18.10.2013
Спартак-Нальчик
Показать все

Прогноз на матч «Ангушт» – «Спартак Нальчик»

Глядя на форму «Ангушта», ожидать результативной игры от хозяев не приходится. Команда не может забить уже 5 матчей подряд и вряд ли исправит ситуацию против команды, которая стабильно находит моменты у чужих ворот. «Спартак Нальчик» выглядит более собранным и мотивированным, а разница в качестве игры особенно проявляется в нападении.

Ожидается сдержанная игра с преимуществом гостей, которым хватит одного-двух моментов для победы.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Спартак Нальчик».

Ставки на матч:

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Спартак Нальчик» – коэффициент 6.00
  • Победа «Спартак Нальчик» – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Ангушт» меньше 0.5 – коэффициент 2.35

6.00
Точный счёт 0:1 в пользу «Спартак Нальчик»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Спартак-Нальчик Ангушт
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 0
5.80
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Челси - Манчестер Юнайтед
Точный счёт 2:1 в пользу «Челси»
Матч завершен
2 : 0
6.00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Астон Вилла - Тоттенхэм
Точный счёт 2:1 в пользу «Астон Виллы»
Матч завершен
2 : 1
6.10
Португалия. Примейра, 34 тур
Фамаликан - Каза Пиа
Точный счёт 2:1 в пользу «Фамаликана»
Матч завершен
1 : 1
6.10
Португалия. Примейра, 34 тур
Риу Аве - Жил Висенте
Точный счёт 2:1 в пользу «Риу Аве»
Матч завершен
1 : 1
6.10
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Наср - Аль-Таавун
Точный счёт 4:1 в пользу «Аль-Насра»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 