17 мая на Центральном стадионе имени Рашида Аушева в Назрани состоится матч 10-го тура Второй лиги Б между командами «Ангушт» и «Спартак Нальчик». Хозяева пока находятся в зоне риска и отчаянно ищут путь к первой победе, тогда как гости стараются набрать очки, чтобы не оказаться в числе аутсайдеров по итогам первого круга.

«Ангушт»

Ситуация у «Ангушта» тяжeлая. После 9 туров всего 5 очков и предпоследняя 13-я строчка. Команда не выигрывает 5 матчей подряд, а самое тревожное – это полное отсутствие результативности: в последних 5 играх не было забито ни одного мяча. Это делает «Ангушт» самой малорезультативной командой в лиге на текущем отрезке.

При этом оборона также даeт сбои. В тех же 5 турах команда пропустила 8 мячей – 1.60 в среднем за игру. Только дважды удалось сыграть на ноль, и оба раза – в домашних ничьих (0:0), что подтверждает оборонительный настрой и слабость атакующей линии.

«Спартак Нальчик»

Гости занимают 11-е место с 8 очками, но демонстрируют большую боеспособность. В последних 5 матчах они забили 5 мячей и пропустили 6, при этом отличились в каждом из трeх последних выездных матчей. Особенно стоит выделить нападающего Муссаева, у которого 4 гола в 7 играх – он способен воспользоваться любыми ошибками обороны соперника.

Да, у «Спартака» есть проблемы в защите – команда пропускает в каждом из последних 5 матчей. Но в атаке сохраняется относительная стабильность, а в матчах с командами уровня «Ангушта» клуб из Нальчика часто набирает очки.

Факты о командах

«Ангушт»

Не выигрывает в 5 последних матчах

Не забивает в 5 последних играх

В среднем 0.00 забитых и 1.60 пропущенных за игру

Не побеждает дома в 4 матчах подряд

«Спартак Нальчик»

Забивает в 6 из 8 последних матчей

В среднем 1.00 гола за игру и 1.20 пропущенных

Муссаев – ключевой игрок атаки с 4 мячами

Играет уверенно против команд из нижней части таблицы

Личные встречи 7% (1) 33% (5) 60% (9) 13 Забитых мячей 27 0.87 В среднем за матч 1.8 3:2 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур Спартак-Нальчик 1 : 1 Ангушт Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур Ангушт 0 : 1 Спартак-Нальчик Россия. ПФЛ. Зона Юг, 24 тур Спартак-Нальчик 2 : 1 Ангушт Россия. ПФЛ. Зона Юг, 10 тур Ангушт 1 : 1 Спартак-Нальчик Россия. ПФЛ. Зона Юг, 23 тур Спартак-Нальчик 3 : 1 Ангушт Россия. ПФЛ. Зона Юг, 7 тур Ангушт 0 : 0 Спартак-Нальчик Россия. Кубок, 1/64 финала Ангушт 2 : 3 Спартак-Нальчик Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 19 тур Ангушт 0 : 0 Спартак-Нальчик Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 7 тур Спартак-Нальчик 2 : 0 Ангушт Россия. Кубок, 1/128 финала Спартак-Нальчик 2 : 2 Ангушт Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 12 тур Спартак-Нальчик 4 : 0 Ангушт Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 2 тур Ангушт 3 : 2 Спартак-Нальчик Россия. Кубок, 1/256 финала Спартак-Нальчик 1 : 0 Ангушт Россия. ФНЛ, 37 тур Спартак-Нальчик 3 : 1 Ангушт Россия. ФНЛ, 19 тур Ангушт 1 : 2 Спартак-Нальчик

Прогноз на матч «Ангушт» – «Спартак Нальчик»

Глядя на форму «Ангушта», ожидать результативной игры от хозяев не приходится. Команда не может забить уже 5 матчей подряд и вряд ли исправит ситуацию против команды, которая стабильно находит моменты у чужих ворот. «Спартак Нальчик» выглядит более собранным и мотивированным, а разница в качестве игры особенно проявляется в нападении.

Ожидается сдержанная игра с преимуществом гостей, которым хватит одного-двух моментов для победы.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Спартак Нальчик».

Ставки на матч: