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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ангушт - Спартак-Нальчик
Ангушт - Спартак-Нальчик: обзор матча 18 октября 2013
Ангушт
18.10.2013, пятница, 15:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
1 : 2
Завершен
Спартак-Нальчик
48'
А. Дышеков
34'
К. Андрес Руа Флорес
46'
А. Шаваев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ангушт - Спартак-Нальчик
90'
+1
Замена
Д. Буйтраго
️️️️
К. Андрес Руа Флорес
86'
Замена
Г. Рухаиа
️️️️
И. Коронов
Замена
А. Аушев
️️️️
А. Дышеков
79'
77'
Желтая карточка
Р. Абазов
Замена
Г. Гузь
️️️️
А. Ахильгов
68'
64'
Желтая карточка
Д. Сирадзе
50'
Желтая карточка
А. Рогочий
ГОЛ! 1:2!
А. Дышеков
48'
Замена
М. Гугуев
️️️️
М. Мищенко
46'
46'
ГОЛ! 0:2!
А. Шаваев
Красная карточка
В. Албаков
38'
34'
ГОЛ! 0:1!
К. Андрес Руа Флорес
32'
Желтая карточка
К. Андрес Руа Флорес
Желтая карточка
А. Ахильгов
31'
Замена
М. Сорочкин
️️️️
Р. Зязиков
28'
18'
Желтая карточка
А. Шаваев
Желтая карточка
А. Дашаев
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ангушт
71
Станислав Бучнев
ВР
14
Залим Кишев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
10
Абдулхамид Ахильгов
ЦП
21
Ваха Албаков
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
11
Руслан Зязиков
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
13
Алексей Медведев
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
5
Апти Аушев
ЦЗ
22
Григорий Гузь
ЦП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
9
Ислам Цуроев
ЦФ
9
Азамат Курачинов
ЦФ
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Спартак-Нальчик
35
Тимур Ханиев
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
24
Дмитрий Галин
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
4-1-4-1
71
Бучнев
14
Кишев
29
Мищенко
33
Путилин
4
Дашаев
33
Дышеков
14
Каркаев
10
Ахильгов
21
Албаков
33
Гаракоев
11
Зязиков
4-4-2
19
Степанов
57
Абазов
2
Засеев
14
Рогочий
19
Гарбуз
53
Руа Флорес
8
Шаваев
37
Чеботару
14
Коронов
8
Сирадзе
13
Медведев
33
Дышеков
5
Аушев
5
Аушев
33
Дышеков
10
Ахильгов
22
Гузь
22
Гузь
10
Ахильгов
11
Зязиков
21
Сорочкин
21
Сорочкин
11
Зязиков
29
Мищенко
9
Гугуев
9
Гугуев
29
Мищенко
14
Коронов
4
Рухаиа
4
Рухаиа
14
Коронов
53
Руа Флорес
10
Буйтраго
10
Буйтраго
53
Руа Флорес
Остались в запасе
Ангушт
Спартак-Нальчик
9
Ислам Цуроев
ЦФ
9
Азамат Курачинов
ЦФ
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
24
Дмитрий Галин
ЦП
35
Тимур Ханиев
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Остались в запасе
9
Ислам Цуроев
ЦФ
9
Азамат Курачинов
ЦФ
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
Остались в запасе
24
Дмитрий Галин
ЦП
35
Тимур Ханиев
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Главный тренер
Тимур Шипшев
Статистика матча Ангушт - Спартак-Нальчик
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Герман Кравченко
(Псков)
Стадион:
Центральный им. Р. Аушева
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