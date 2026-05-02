Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ангушт - Динамо-2 Мх: обзор матча 02 мая 2026

Ангушт
02.05.2026, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
2 : 0
Завершен
Динамо-2 Мх
12' К. Зайнавов (П) 48' А. Хамхоев (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Ангушт - Динамо-2 Мх
Завершен
Замена
Сулейм Газдиев ️️️️➡️️ Руслан Тутаев
88'
84'
Желтая карточка
Вагаб Будайханов
Замена
Шарип Юсупов ️️️️➡️️ Калимолла Зайнавов
82'
Замена
Аслан Аушев ️️️️➡️️ Халит Оздоев
82'
Желтая карточка
Аман Бабаханов
76'
75'
Замена
Ислам Михтеев ️️️️➡️️ Элифхан Агабеков
Замена
Рашид Евлоев ️️️️➡️️ Мухаммад Халибегов
74'
Желтая карточка
Алисхан Ахилгов
66'
64'
Желтая карточка
Рамазан Алиев
63'
Замена
Рамазан Алиев ️️️️➡️️ Андрей Ляшов
63'
Замена
Ахмед Сулейманов ️️️️➡️️ Амин Гокгозов
50'
Желтая карточка
Андрей Ляшов
ГОЛ с пенальти! 2:0! Абу-Муслим Хамхоев
48'
46'
Замена
Али Гулин ️️️️➡️️ Муса Манучев
46'
Замена
Саид Седрединов ️️️️➡️️ Рамазан Магомедов
Замена
Илья Кириленко ️️️️➡️️ Матвей Агасян
46'
41'
Желтая карточка
Даниял Алиев
28'
Желтая карточка
Нияз Гюльмагомедов
ГОЛ с пенальти! 1:0! Калимолла Зайнавов
12'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ангушт
1
Гелани Хаштыров
ВР
5
Матвей Агасян
ЛЗ
60
Ахяд Гарисултанов
ЛЗ
8
Алисхан Ахилгов
ЛЗ
95
Ахмед Абубакаров
ПЗ
4
Аман Бабаханов
ПЗ
18
Абу-Муслим Хамхоев
ПЗ
88
Мухаммад Халибегов
ЛП
20
Калимолла Зайнавов
ЦП
80
Халит Оздоев
ПП
77
Руслан Тутаев
ЦФ
Главный тренер
Умар Мархиев
Динамо-2 Мх
36
Зайнудин Зайнудинов
ВР
18
Андрей Ляшов
ЛЗ
44
Ризван Ильясов
ЛЗ
5
Нияз Гюльмагомедов
ЛЗ
4
Вагаб Будайханов
ПЗ
17
Муса Манучев
ПЗ
26
Элифхан Агабеков
ПЗ
28
Амин Гокгозов
ЛП
98
Гаджи Будунов
ЦП
20
Даниял Алиев
ПП
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Магомедрасул Ахмедов
Ангушт
6
Бек Цуроев
ЦЗ
27
Сулейм Газдиев
ЦЗ
9
Аслан Аушев
ЦЗ
7
Рашид Евлоев
ЦЗ
7
Тухан Ахильгов
ЦЗ
3
Илья Кириленко
ЦЗ
97
Абдуллах Дорсигов
ЦЗ
10
Шарип Юсупов
ЦЗ
Динамо-2 Мх
39
Гаджи Ибрагимов
ЦЗ
66
Али Гулин
ЦЗ
7
Ахмед Сулейманов
ЦЗ
93
Саид Седрединов
ЦЗ
49
Ислам Михтеев
ЦЗ
91
Рамазан Алиев
ЦЗ
3-2-3-1
1
Хаштыров
4
Бабаханов
5
Агасян
60
Гарисултанов
8
Ахилгов
18
Хамхоев
88
Халибегов
20
Зайнавов
80
Оздоев
77
Тутаев
3-2-3-1
36
Зайнудинов
17
Манучев
18
Ляшов
44
Ильясов
26
Агабеков
5
Гюльмагомедов
20
Алиев
98
Будунов
28
Гокгозов
11
Магомедов
77
Тутаев
27
Газдиев
27
Газдиев
77
Тутаев
80
Оздоев
9
Аушев
9
Аушев
80
Оздоев
88
Халибегов
7
Евлоев
7
Евлоев
88
Халибегов
5
Агасян
3
Кириленко
3
Кириленко
5
Агасян
20
Зайнавов
10
Юсупов
10
Юсупов
20
Зайнавов
17
Манучев
66
Гулин
66
Гулин
17
Манучев
28
Гокгозов
7
Сулейманов
7
Сулейманов
28
Гокгозов
11
Магомедов
93
Седрединов
93
Седрединов
11
Магомедов
26
Агабеков
49
Михтеев
49
Михтеев
26
Агабеков
18
Ляшов
91
Алиев
91
Алиев
18
Ляшов
Остались в запасе
Ангушт
Динамо-2 Мх
6
Бек Цуроев
ЦЗ
7
Тухан Ахильгов
ЦЗ
97
Абдуллах Дорсигов
ЦЗ
Главный тренер
Умар Мархиев
39
Гаджи Ибрагимов
ЦЗ
Главный тренер
Магомедрасул Ахмедов
Остались в запасе
6
Бек Цуроев
ЦЗ
7
Тухан Ахильгов
ЦЗ
97
Абдуллах Дорсигов
ЦЗ
Остались в запасе
39
Гаджи Ибрагимов
ЦЗ
Главный тренер
Умар Мархиев
Главный тренер
Магомедрасул Ахмедов
Статистика матча Ангушт - Динамо-2 Мх
2
5
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
6
7
Нарушения
13
15
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
0
2
Информация о матче
Стадион:
Центральный им. Р. Аушева
Новости команд
Все
Ангушт
Динамо-2 Мх
«Динамо-2 Махачкала» – «Кызылташ»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.9
20 июня
«Ангушт» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.93
19 июня
«Заря Луганск» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Рубин» Ялта – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Ангушт» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.93
19 июня
«Заря Луганск» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Ангушт» – «Рубин» Ялта: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 2.4
5 июня
«Кызылташ» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.0
29 мая
«Ангушт» – «Нарт»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 2.2
7 мая
«Динамо-2 Махачкала» – «Кызылташ»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.9
20 июня
«Рубин» Ялта – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Ростов-2» – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.98
29 мая
«Победа» – «Динамо-2» Махачкала: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.90
7 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Ангушт
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Чайка-М
3 : 0
27.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Севастополь
1 : 0
27.06.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Динамо-2 Мх
2 : 3
21.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Ангушт
1 : 2
20.06.2026
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Севастополь
1 : 0
27.06.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Ангушт
1 : 2
20.06.2026
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Заря Луганск РФ
1 : 0
13.06.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Ангушт
0 : 1
06.06.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Кызылташ
5 : 1
30.05.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Чайка-М
3 : 0
27.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Динамо-2 Мх
2 : 3
21.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Рубин Я
0 : 0
13.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Динамо-2 Мх
2 : 1
07.06.2026
Заря Луганск РФ
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+