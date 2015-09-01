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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Спартак-Нальчик - Ангушт
Спартак-Нальчик - Ангушт: обзор матча 01 сентября 2015
Спартак-Нальчик
01.09.2015, вторник, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 7 тур
2 : 0
Завершен
Ангушт
66'
А. Каркаев
90+1'
И. Тлупов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Ангушт
ГОЛ! 2:0!
И. Тлупов
90'
+1
Замена
В. Семёнов
️️️️
А. Гурфов
89'
Желтая карточка
М. Гугуев
85'
81'
Замена
О. Журавлев
️️️️
З. Конов
Замена
С. Крамаренко
️️️️
А. Каркаев
81'
73'
Замена
А. Волков
️️️️
К. Михайлов
ГОЛ! 1:0!
А. Каркаев
66'
Замена
А. Богатырев
️️️️
Н. Дроздов
62'
Замена
И. Тлупов
️️️️
А. Бажев
59'
Замена
Х. Ахриев
️️️️
М. Дзахмишев
46'
Желтая карточка
А. Каркаев
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
88
Залим Макоев
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
11
Марат Дзахмишев
ЛП
14
Алим Каркаев
ЛП
34
Никита Дроздов
ОП
36
Азамат Гурфов
ЦП
9
Магомед Гугуев
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
97
Хаваж Аушев
ЦЗ
14
Залим Кишев
ЦЗ
5
Апти Аушев
ЦЗ
22
Сергей Шаров
ОП
15
Зелимхан Ахкильгов
ЦП
17
Альберт Прус
ЦП
19
Константин Михайлов
ЦП
10
Асланбек Конов
ЦП
7
Ахмед Барахоев
ЦП
11
Заурбек Конов
ЦФ
Главный тренер
Геннадий Бондарук
Спартак-Нальчик
12
Артем Орсаев
ВР
0
Хачим Машуков
ЛП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
75
Владислав Семёнов
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
11
Ислам Тлупов
ЦФ
Ангушт
28
Ибрагим Шибилов
ВР
4
Магомед Балаев
ЦЗ
30
Александр Волков
ЦЗ
55
Ибрагим Албогочиев
ЦП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
20
Адам Коттоев
ЦП
70
Олег Журавлев
ЦФ
4-1-3-2
1
Антипов
88
Макоев
3
Мурачев
4
Дашаев
91
Кузнецов
34
Дроздов
14
Каркаев
36
Гурфов
11
Дзахмишев
9
Бажев
9
Гугуев
3-1-5-1
1
Хамхоев
97
Аушев
14
Кишев
5
Аушев
22
Шаров
15
Ахкильгов
19
Михайлов
10
Конов
7
Барахоев
17
Прус
11
Конов
14
Каркаев
7
Крамаренко
7
Крамаренко
14
Каркаев
36
Гурфов
75
Семёнов
75
Семёнов
36
Гурфов
11
Дзахмишев
21
Ахриев
21
Ахриев
11
Дзахмишев
34
Дроздов
26
Богатырев
26
Богатырев
34
Дроздов
9
Бажев
11
Тлупов
11
Тлупов
9
Бажев
11
Конов
70
Журавлев
70
Журавлев
11
Конов
19
Михайлов
30
Волков
30
Волков
19
Михайлов
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Ангушт
0
Хачим Машуков
ЛП
12
Артем Орсаев
ВР
Главный тренер
Хасанби Биджиев
55
Ибрагим Албогочиев
ЦП
28
Ибрагим Шибилов
ВР
8
Аслан Дзейтов
ЦП
4
Магомед Балаев
ЦЗ
20
Адам Коттоев
ЦП
Главный тренер
Геннадий Бондарук
Остались в запасе
0
Хачим Машуков
ЛП
12
Артем Орсаев
ВР
Остались в запасе
55
Ибрагим Албогочиев
ЦП
28
Ибрагим Шибилов
ВР
8
Аслан Дзейтов
ЦП
4
Магомед Балаев
ЦЗ
20
Адам Коттоев
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Геннадий Бондарук
Статистика матча Спартак-Нальчик - Ангушт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Певчев
(Курск)
Стадион:
Спартак
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