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    Геннадий Бондарук

    Тренер
    Имя Геннадий
    Отчество Михайлович
    Фамилия Бондарук
    Гражданство Россия
    Дата рождения 7 июля 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ангушт 17 7 6 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.07.2015 Краснодар-2 0 : 2 Ангушт
    28.07.2015 Ангушт 0 : 1 Афипс
    04.08.2015 Терек-2 1 : 2 Ангушт
    12.08.2015 Ангушт 0 : 1 Машук-КМВ
    18.08.2015 Дружба 3 : 2 Ангушт
    01.09.2015 Спартак-Нальчик 2 : 0 Ангушт
    07.09.2015 Ангушт 2 : 1 МИТОС
    14.09.2015 Динамо 1 : 0 Ангушт
    21.09.2015 Алания 0 : 0 Ангушт
    28.09.2015 Ангушт 1 : 0 СКА
    04.10.2015 Биолог-Новокубанск 2 : 2 Ангушт
    11.10.2015 Ангушт 1 : 1 Астрахань
    18.10.2015 Афипс 2 : 1 Ангушт
    25.10.2015 Ангушт 1 : 0 Терек-2
    01.11.2015 Машук-КМВ 0 : 1 Ангушт
    08.11.2015 Ангушт 1 : 0 Дружба
    25.08.2015 Ангушт 0 : 0 Черноморец
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