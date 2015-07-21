Геннадий Бондарук - статистика
Тренер
|Имя
|Геннадий
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Бондарук
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|7 июля 1965
|Имя
|Геннадий
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Бондарук
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|7 июля 1965
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Ангушт
|17
|7
|6
|4
|Дата
|Матч
|21.07.2015
|Краснодар-2
|0 : 2
|Ангушт
|28.07.2015
|Ангушт
|0 : 1
|Афипс
|04.08.2015
|Терек-2
|1 : 2
|Ангушт
|12.08.2015
|Ангушт
|0 : 1
|Машук-КМВ
|18.08.2015
|Дружба
|3 : 2
|Ангушт
|01.09.2015
|Спартак-Нальчик
|2 : 0
|Ангушт
|07.09.2015
|Ангушт
|2 : 1
|МИТОС
|14.09.2015
|Динамо
|1 : 0
|Ангушт
|21.09.2015
|Алания
|0 : 0
|Ангушт
|28.09.2015
|Ангушт
|1 : 0
|СКА
|04.10.2015
|Биолог-Новокубанск
|2 : 2
|Ангушт
|11.10.2015
|Ангушт
|1 : 1
|Астрахань
|18.10.2015
|Афипс
|2 : 1
|Ангушт
|25.10.2015
|Ангушт
|1 : 0
|Терек-2
|01.11.2015
|Машук-КМВ
|0 : 1
|Ангушт
|08.11.2015
|Ангушт
|1 : 0
|Дружба
|25.08.2015
|Ангушт
|0 : 0
|Черноморец