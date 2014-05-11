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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Ангушт
Спартак-Нальчик - Ангушт: обзор матча 11 мая 2014
Спартак-Нальчик
11.05.2014, воскресенье, 18:30
Россия. ФНЛ, 37 тур
3 : 1
Завершен
Ангушт
19'
Р. Болов (П)
25'
А. Шаваев
54'
А. Шаваев
38'
А. Ахильгов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Ангушт
81'
Замена
И. Газдиев
️️️️
А. Дышеков
77'
Замена
М. Сорочкин
️️️️
А. Курачинов
76'
Вторая желтая
М. Гугуев
Замена
С. Костин
️️️️
К. Суслов
69'
66'
Замена
З. Осмаев
️️️️
В. Албаков
Замена
Г. Рухаиа
️️️️
И. Киреев
64'
63'
Желтая карточка
А. Дзейтов
Замена
А. Панюков
️️️️
Р. Болов
58'
ГОЛ! 3:1!
А. Шаваев
54'
51'
Желтая карточка
А. Каркаев
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
М. Султонов
46'
38'
ГОЛ! 2:1!
А. Ахильгов
37'
Замена
А. Дзейтов
️️️️
З. Кишев
ГОЛ! 2:0!
А. Шаваев
25'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Болов
19'
18'
Желтая карточка
С. Бучнев
15'
Желтая карточка
М. Гугуев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
22
Николай Цыган
ВР
88
Залим Макоев
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Ангушт
71
Станислав Бучнев
ВР
14
Залим Кишев
ЦЗ
5
Апти Аушев
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
21
Ваха Албаков
ЦП
22
Григорий Гузь
ЦП
10
Абдулхамид Ахильгов
ЦП
9
Азамат Курачинов
ЦФ
12
Ахмед Парчиев
ЦФ
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
7
Ника Чхапелия
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Ангушт
16
Магомед Евлоев
ВР
27
Илез Газдиев
ЦЗ
8
Аслан Дзейтов
ЦП
90
Заур Осмаев
ЦП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
7
Тазир Кариев
ЦФ
4-1-3-1-1
22
Цыган
88
Макоев
91
Суслов
14
Джикия
57
Абазов
5
Рябокобыленко
88
Киреев
92
Чуперка
8
Шаваев
28
Султонов
88
Болов
2-1-4-3
71
Бучнев
14
Кишев
5
Аушев
33
Дышеков
21
Албаков
22
Гузь
10
Ахильгов
14
Каркаев
9
Гугуев
12
Парчиев
9
Курачинов
91
Суслов
3
Костин
3
Костин
91
Суслов
28
Султонов
7
Чхапелия
7
Чхапелия
28
Султонов
88
Киреев
4
Рухаиа
4
Рухаиа
88
Киреев
88
Болов
11
Панюков
11
Панюков
88
Болов
14
Кишев
8
Дзейтов
8
Дзейтов
14
Кишев
33
Дышеков
27
Газдиев
27
Газдиев
33
Дышеков
9
Курачинов
21
Сорочкин
21
Сорочкин
9
Курачинов
21
Албаков
90
Осмаев
90
Осмаев
21
Албаков
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Ангушт
19
Алексей Степанов
ВР
8
Давид Сирадзе
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
16
Магомед Евлоев
ВР
7
Тазир Кариев
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
8
Давид Сирадзе
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
Остались в запасе
16
Магомед Евлоев
ВР
7
Тазир Кариев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Борис Стукалов
Статистика матча Спартак-Нальчик - Ангушт
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Спартак
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