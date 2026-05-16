Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Спартак-Нальчик - Ангушт: обзор матча 16 мая 2026

Спартак-Нальчик
16.05.2026, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
0 : 0
Завершен
Ангушт
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Спартак-Нальчик - Ангушт
Завершен
90'
Замена
Мухаммад Халибегов ️️️️➡️️ Руслан Тутаев
Замена
Ислам Тлупов ️️️️➡️️ Магомед Ибрагимов
82'
Замена
Amirkhan Selyaev ️️️️➡️️ Ислам Пеков
71'
Замена
Renat Apshatsev ️️️️➡️️ Сослан Лысенко
67'
66'
Замена
Аслан Аушев ️️️️➡️️ Халит Оздоев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
16
Асланбек Кумыков
ВР
98
Тамерлан Гирзишев
ЛЗ
91
Эльдар Блиев
ЛЗ
22
Андемир Гогузоков
ЛЗ
3
Магомед Пириев
ЦЗ
13
Хаким Кадыкоев
ПЗ
6
Ислам Пеков
ПЗ
5
Амур Хацуков
ПЗ
97
Алан Хачиров
ЛП
7
Сослан Лысенко
ПП
10
Магомед Ибрагимов
ЦФ
Главный тренер
Тимур Битоков
Ангушт
1
Гелани Хаштыров
ВР
8
Алисхан Ахилгов
ЛЗ
3
Илья Кириленко
ЛЗ
60
Ахяд Гарисултанов
ЛЗ
4
Аман Бабаханов
ПЗ
7
Рашид Евлоев
ПЗ
95
Ахмед Абубакаров
ПЗ
20
Калимолла Зайнавов
ЛП
10
Шарип Юсупов
ЦП
80
Халит Оздоев
ПП
77
Руслан Тутаев
ЦФ
Главный тренер
Умар Мархиев
Спартак-Нальчик
30
Сослан Дзарасов
ЦЗ
99
Аслан Урусов
ЦЗ
11
Ислам Тлупов
ЦЗ
10
Renat Apshatsev
ЦЗ
40
Тамерлан Дзугулов
ЦЗ
8
Давид Сарбашев
ЦЗ
50
Анзор Кештов
ЦЗ
4
Исмаил Жабоев
ЦЗ
1
Хусей Каркаев
ЦЗ
19
Amirkhan Selyaev
ЦЗ
Ангушт
97
Абдуллах Дорсигов
ЦЗ
5
Матвей Агасян
ЦЗ
88
Мухаммад Халибегов
ЦЗ
7
Тухан Ахильгов
ЦЗ
9
Аслан Аушев
ЦЗ
27
Сулейм Газдиев
ЦЗ
6
Бек Цуроев
ЦЗ
3-2-2-1
16
Кумыков
98
Гирзишев
91
Блиев
3
Пириев
22
Гогузоков
5
Хацуков
97
Хачиров
7
Лысенко
10
Ибрагимов
3-2-3-1
1
Хаштыров
7
Евлоев
8
Ахилгов
3
Кириленко
95
Абубакаров
60
Гарисултанов
80
Оздоев
10
Юсупов
20
Зайнавов
77
Тутаев
10
Ибрагимов
11
Тлупов
11
Тлупов
10
Ибрагимов
7
Лысенко
10
Apshatsev
10
Apshatsev
7
Лысенко
6
Пеков
19
Selyaev
19
Selyaev
6
Пеков
77
Тутаев
88
Халибегов
88
Халибегов
77
Тутаев
80
Оздоев
9
Аушев
9
Аушев
80
Оздоев
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Ангушт
30
Сослан Дзарасов
ЦЗ
99
Аслан Урусов
ЦЗ
40
Тамерлан Дзугулов
ЦЗ
8
Давид Сарбашев
ЦЗ
50
Анзор Кештов
ЦЗ
4
Исмаил Жабоев
ЦЗ
1
Хусей Каркаев
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Битоков
97
Абдуллах Дорсигов
ЦЗ
5
Матвей Агасян
ЦЗ
7
Тухан Ахильгов
ЦЗ
27
Сулейм Газдиев
ЦЗ
6
Бек Цуроев
ЦЗ
Главный тренер
Умар Мархиев
Остались в запасе
30
Сослан Дзарасов
ЦЗ
99
Аслан Урусов
ЦЗ
40
Тамерлан Дзугулов
ЦЗ
8
Давид Сарбашев
ЦЗ
50
Анзор Кештов
ЦЗ
4
Исмаил Жабоев
ЦЗ
1
Хусей Каркаев
ЦЗ
Остались в запасе
97
Абдуллах Дорсигов
ЦЗ
5
Матвей Агасян
ЦЗ
7
Тухан Ахильгов
ЦЗ
27
Сулейм Газдиев
ЦЗ
6
Бек Цуроев
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Битоков
Главный тренер
Умар Мархиев
Статистика матча Спартак-Нальчик - Ангушт
Всего ударов по воротам
7
6
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
9
11
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
1
Информация о матче
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Спартак-Нальчик
Ангушт
«Ангушт» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.93
19 июня
«Заря Луганск» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Ангушт» – «Рубин» Ялта: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 2.4
5 июня
«Рубин» Ялта – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.85
29 мая
«Кызылташ» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.0
29 мая
«Рубин» Ялта – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.85
29 мая
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
«Машук-КМВ» – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.19 10:44
Прогноз на точный счeт матча «Динамо-2 Махачкала» – «Спартак Нальчик»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 09:03
Прогноз на точный счет матча «Спартак-Нальчик» – «Ростов-2»: Вторая лига Б, 7 июня 2025
2025.06.06 10:50
«Ангушт» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.93
19 июня
«Заря Луганск» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Ангушт» – «Рубин» Ялта: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 2.4
5 июня
«Кызылташ» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.0
29 мая
«Ангушт» – «Нарт»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 2.2
7 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Спартак-Нальчик
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
04.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Севастополь
1 : 0
27.06.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Ангушт
1 : 2
20.06.2026
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Ростов-2
1 : 1
13.06.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
04.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Ростов-2
1 : 1
13.06.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
06.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Рубин Я
1 : 1
30.05.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Севастополь
1 : 0
27.06.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Ангушт
1 : 2
20.06.2026
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Заря Луганск РФ
1 : 0
13.06.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Ангушт
0 : 1
06.06.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Кызылташ
5 : 1
30.05.2026
Ангушт
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+