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    Экс-игрок «Спартака» Н несколько месяцев живет в аэропорту Сеула. Он уехал от мобилизации в России

    Бывший футболист «Спартака» из Нальчика Джашар Хубиев несколько месяцев живeт в зале ожидания аэропорта в Южной Корее.

    «Пятеро россиян уехали от мобилизации и уже несколько месяцев живут в аэропорту Сеула. Потому что власти Южной Кореи отказались давать им убежище.

    Мужчины из разных российских регионов покинули страну ещe осенью и с тех пор живут в зале ожидания аэропорта Инчхон. Они планировали получить убежище в Южной Корее, но местный Минюст им отказал – там решили, что уклонение от службы не может считаться уважительной причиной, пишет издание The Korea Times.

    Среди новых жителей аэропорта числятся 23-летний студент из Бурятии Владимир Марактаев, 30-летний красноярец Андрей и 31-летний бывший футболист из Нальчика Джашар Хубиев.

    Джашар, по его словам, не подлежал призыву, но его заставили подписать документ о том, что он будет считаться дезертиром в случае неявки на службу», – сообщает телеграм-канал Baza.

    • Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
    • 31 октября он сообщил о завершении призыва в ВС РФ.

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    Источник: Baza

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