13.08.2026, четверг, 17:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
Россия. Кубок, 1/16 финала
3 : 3
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Статистика матча Спартак-Нальчик - Алания
Всего ударов по воротам
22
12
Удары в створ
11
8
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
1
Нарушения
16
16
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак-Нальчик» против «Алании», 2-й раунд Пути регионов Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 августа в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак-Нальчик» – «Алания»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»