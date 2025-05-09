10 мая в Нальчике состоится матч Второй лиги Б между «Спартаком Нальчик» и «Легионом». Обе команды переживают непростой период: хозяева находятся в нижней части таблицы и ищут пути для выхода из кризиса, а гости стараются вернуть стабильность после серии ничьих. Игра ожидается напряжeнной и осторожной, ведь обе команды понимают важность каждого очка в турнирной борьбе.

«Спартак Нальчик»

«Спартак Нальчик» после 8 туров занимает 10-е место с 8 очками. Команда показывает нестабильные результаты: за последние 5 матчей было забито 5 голов и пропущено 6. В атаке коллектив действует достаточно бойко, но серьeзные проблемы в обороне не позволяют добиваться стабильных успехов. На протяжении последних пяти встреч «Спартак» неизменно пропускает, что подчeркивает слабость линии защиты и делает команду уязвимой даже на домашнем поле.

«Легион»

«Легион» после 8 туров располагается на 7-й позиции с 12 очками. Несмотря на отсутствие побед в последних четырeх турах, команда сохраняет неплохую форму и уверенно держится в середине таблицы. За последние 5 матчей «Легион» забил 6 мячей и пропустил 5, демонстрируя сбалансированную игру. Команда надeжно действует в обороне и умеет эффективно использовать голевые моменты, что позволяет ей регулярно набирать очки даже в сложных матчах.

Факты о командах:

«Спартак Нальчик»

Пропускает в последних 5 матчах.

В среднем 1.00 гола за матч в атаке, 1.20 – в защите (последние 5 игр).

8 очков после 8 туров.

«Легион»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

В среднем 1.20 гола за матч в атаке, 1.00 – в защите (последние 5 игр).

12 очков после 8 туров.

Личные встречи 11% (2) 50% (9) 39% (7) 9 Забитых мячей 17 0.5 В среднем за матч 0.94 2:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 2:1 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур Спартак-Нальчик 0 : 1 Легион Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур Легион 2 : 1 Спартак-Нальчик Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур Спартак-Нальчик 1 : 2 Легион Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур Спартак-Нальчик 0 : 3 Легион Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур Легион 1 : 1 Спартак-Нальчик Россия. Вторая лига. Группа 1, 5 тур Легион 2 : 0 Спартак-Нальчик Россия. Вторая лига. Группа 1, 19 тур Спартак-Нальчик 0 : 0 Легион Россия. Вторая лига. Группа 1, 7 тур Легион 0 : 2 Спартак-Нальчик Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 22 тур Легион 2 : 0 Спартак-Нальчик Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 6 тур Спартак-Нальчик 1 : 1 Легион Россия. Кубок, 1/128 финала Легион 0 : 0 Спартак-Нальчик Россия. ПФЛ. Группа 1, 18 тур Легион 0 : 0 Спартак-Нальчик Россия. ПФЛ. Группа 1, 2 тур Спартак-Нальчик 0 : 0 Легион Россия. ПФЛ. Зона Юг, 15 тур Легион 1 : 0 Спартак-Нальчик Россия. ПФЛ. Зона Юг, 16 тур Легион 0 : 0 Спартак-Нальчик Россия. ПФЛ. Зона Юг, 2 тур Спартак-Нальчик 1 : 1 Легион Россия. ПФЛ. Зона Юг, 21 тур Спартак-Нальчик 1 : 0 Легион Россия. ПФЛ. Зона Юг, 5 тур Легион 1 : 1 Спартак-Нальчик

Прогноз на матч «Спартак Нальчик» – «Легион»

«Спартак Нальчик» показывает неплохую атакующую игру, но оборона остаeтся главной слабостью команды. «Легион» подходит к матчу более собранным и организованным, демонстрируя уверенность как в атаке, так и в защите. Исходя из текущей формы и показателей, наиболее вероятным выглядит ничейный результат с минимальным количеством голов. Ожидается упорная борьба без ярко выраженного фаворита, что часто приводит к результату 1:1.

Прогноз на точный счeт: 1:1 ничья.

Рекомендованные ставки: