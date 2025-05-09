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Прогноз на точный счет матча «Спартак Нальчик» – «Легион»: Вторая лига Б, 10 мая 2025

09 мая 2025 11:07
Спартак-Нальчик - Легион
10 мая 2025, суббота 15:30 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Перейти в онлайн матча
6.8
Точный счёт 1:1
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10 мая в Нальчике состоится матч Второй лиги Б между «Спартаком Нальчик» и «Легионом». Обе команды переживают непростой период: хозяева находятся в нижней части таблицы и ищут пути для выхода из кризиса, а гости стараются вернуть стабильность после серии ничьих. Игра ожидается напряжeнной и осторожной, ведь обе команды понимают важность каждого очка в турнирной борьбе.

«Спартак Нальчик»

«Спартак Нальчик» после 8 туров занимает 10-е место с 8 очками. Команда показывает нестабильные результаты: за последние 5 матчей было забито 5 голов и пропущено 6. В атаке коллектив действует достаточно бойко, но серьeзные проблемы в обороне не позволяют добиваться стабильных успехов. На протяжении последних пяти встреч «Спартак» неизменно пропускает, что подчeркивает слабость линии защиты и делает команду уязвимой даже на домашнем поле.

«Легион»

«Легион» после 8 туров располагается на 7-й позиции с 12 очками. Несмотря на отсутствие побед в последних четырeх турах, команда сохраняет неплохую форму и уверенно держится в середине таблицы. За последние 5 матчей «Легион» забил 6 мячей и пропустил 5, демонстрируя сбалансированную игру. Команда надeжно действует в обороне и умеет эффективно использовать голевые моменты, что позволяет ей регулярно набирать очки даже в сложных матчах.

Факты о командах:

«Спартак Нальчик»

  • Пропускает в последних 5 матчах.
  • В среднем 1.00 гола за матч в атаке, 1.20 – в защите (последние 5 игр).
  • 8 очков после 8 туров.

«Легион»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.
  • В среднем 1.20 гола за матч в атаке, 1.00 – в защите (последние 5 игр).
  • 12 очков после 8 туров.

Личные встречи
11% (2)
50% (9)
39% (7)
9
Забитых мячей
17
0.5
В среднем за матч
0.94
2:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
10.05.2025
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Легион
2 : 1
01.09.2024
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Спартак-Нальчик
1 : 2
04.05.2024
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Спартак-Нальчик
0 : 3
03.09.2023
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Легион
1 : 1
23.07.2023
Спартак-Нальчик
Россия. Вторая лига. Группа 1, 5 тур
Легион
2 : 0
29.05.2023
Спартак-Нальчик
Россия. Вторая лига. Группа 1, 19 тур
Спартак-Нальчик
0 : 0
11.03.2023
Легион
Россия. Вторая лига. Группа 1, 7 тур
Легион
0 : 2
03.09.2022
Спартак-Нальчик
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 22 тур
Легион
2 : 0
20.03.2022
Спартак-Нальчик
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 6 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
29.08.2021
Легион
Россия. Кубок, 1/128 финала
Легион
0 : 0
28.07.2021
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Россия. ПФЛ. Группа 1, 18 тур
Легион
0 : 0
13.03.2021
Спартак-Нальчик
Россия. ПФЛ. Группа 1, 2 тур
Спартак-Нальчик
0 : 0
15.08.2020
Легион
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 15 тур
Легион
1 : 0
26.10.2019
Спартак-Нальчик
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 16 тур
Легион
0 : 0
04.11.2018
Спартак-Нальчик
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 2 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
03.08.2018
Легион
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 21 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
10.03.2018
Легион
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 5 тур
Легион
1 : 1
19.08.2017
Спартак-Нальчик
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Прогноз на матч «Спартак Нальчик» – «Легион»

«Спартак Нальчик» показывает неплохую атакующую игру, но оборона остаeтся главной слабостью команды. «Легион» подходит к матчу более собранным и организованным, демонстрируя уверенность как в атаке, так и в защите. Исходя из текущей формы и показателей, наиболее вероятным выглядит ничейный результат с минимальным количеством голов. Ожидается упорная борьба без ярко выраженного фаворита, что часто приводит к результату 1:1.

Прогноз на точный счeт: 1:1 ничья.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.75

6.8
Точный счёт 1:1
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Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Легион Спартак-Нальчик
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