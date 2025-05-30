31 мая в Ялте состоится матч 12-го тура Второй лиги Б между «Рубином Ялта» и «Спартаком Нальчик». Обе команды находятся в разных частях турнирной таблицы и показывают противоположную динамику: хозяева набрали неплохую форму, а гости продолжают искать стабильность. В этом поединке многое будет зависеть от реализации моментов и надeжности обороны.

«Рубин Ялта»

Команда с ЮБК уверенно проводит нынешний отрезок сезона. С 17 очками после 11 туров «Рубин Ялта» занимает 7-е место, имея в активе 2 победы в последних трeх матчах. Особенно стоит отметить уверенную победу над «Сочи-2» со счeтом 1:0 и результативный матч против «Севастополя».

Средняя результативность в последних 5 матчах составляет 1.20 гола за игру, при этом команда пропускает также в среднем 1.20 гола. «Рубин Ялта» играет прагматично, делая ставку на домашние встречи, где чувствует себя гораздо увереннее.

«Спартак Нальчик»

У нальчан откровенно сложный сезон. После 11 туров команда занимает лишь 12-е место с 9 очками. «Спартак» не может выиграть 4 матча подряд, и в последнем туре уступил дома «Астрахани» (0:2), продемонстрировав слабую игру в атаке и нестабильность в обороне.

Тем не менее, положительной чертой является тот факт, что «Спартак» забивает в трeх матчах подряд. В пяти последних играх команда забила 4 гола и пропустила 6 – по 0.80 и 1.20 в среднем соответственно. Статистика показывает, что команда может навязать борьбу, особенно в матчах против соперников среднего уровня.

Факты о командах:

«Рубин Ялта»

2 победы в последних 3 матчах

Средняя результативность – 1.20 гола за игру

Пропускает в среднем 1.20 гола за матч

«Спартак Нальчик»

Не выигрывает 4 игры подряд

Забивает в 3 матчах подряд

В среднем 0.80 гола за игру, пропускает – 1.20

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Личные встречи 50% (1) 0% (0) 50% (1) 3 Забитых мячей 3 1.5 В среднем за матч 1.5 2:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 2:1 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур Спартак-Нальчик 2 : 1 Рубин Я Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур Рубин Я 2 : 1 Спартак-Нальчик

Прогноз на матч «Рубин Ялта» – «Спартак Нальчик»

Учитывая текущую форму и мотивацию «Рубина», а также проблемы «Спартака» в обороне и нестабильную атаку, фаворитом матча видятся хозяева. Они играют организованно, особенно дома, и способны использовать слабости соперника. Тем не менее, гости в состоянии ответить хотя бы одним голом.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Рубина Ялта».

Рекомендованные ставки: