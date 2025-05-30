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Прогноз на точный счет матча «Рубин Ялта» – «Спартак Нальчик»: Вторая лига Б, 31 мая 2025

30 мая 2025 13:10
Рубин Я - Спартак-Нальчик
31 мая 2025, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Перейти в онлайн матча
6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Рубина Ялта»
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31 мая в Ялте состоится матч 12-го тура Второй лиги Б между «Рубином Ялта» и «Спартаком Нальчик». Обе команды находятся в разных частях турнирной таблицы и показывают противоположную динамику: хозяева набрали неплохую форму, а гости продолжают искать стабильность. В этом поединке многое будет зависеть от реализации моментов и надeжности обороны.

«Рубин Ялта»

Команда с ЮБК уверенно проводит нынешний отрезок сезона. С 17 очками после 11 туров «Рубин Ялта» занимает 7-е место, имея в активе 2 победы в последних трeх матчах. Особенно стоит отметить уверенную победу над «Сочи-2» со счeтом 1:0 и результативный матч против «Севастополя».

Средняя результативность в последних 5 матчах составляет 1.20 гола за игру, при этом команда пропускает также в среднем 1.20 гола. «Рубин Ялта» играет прагматично, делая ставку на домашние встречи, где чувствует себя гораздо увереннее.

«Спартак Нальчик»

У нальчан откровенно сложный сезон. После 11 туров команда занимает лишь 12-е место с 9 очками. «Спартак» не может выиграть 4 матча подряд, и в последнем туре уступил дома «Астрахани» (0:2), продемонстрировав слабую игру в атаке и нестабильность в обороне.

Тем не менее, положительной чертой является тот факт, что «Спартак» забивает в трeх матчах подряд. В пяти последних играх команда забила 4 гола и пропустила 6 – по 0.80 и 1.20 в среднем соответственно. Статистика показывает, что команда может навязать борьбу, особенно в матчах против соперников среднего уровня.

Факты о командах:

«Рубин Ялта»

  • 2 победы в последних 3 матчах
  • Средняя результативность – 1.20 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за матч

«Спартак Нальчик»

  • Не выигрывает 4 игры подряд
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • В среднем 0.80 гола за игру, пропускает – 1.20
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
3
Забитых мячей
3
1.5
В среднем за матч
1.5
2:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
05.10.2024
Рубин Я
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Рубин Я
2 : 1
06.06.2024
Спартак-Нальчик

Прогноз на матч «Рубин Ялта» – «Спартак Нальчик»

Учитывая текущую форму и мотивацию «Рубина», а также проблемы «Спартака» в обороне и нестабильную атаку, фаворитом матча видятся хозяева. Они играют организованно, особенно дома, и способны использовать слабости соперника. Тем не менее, гости в состоянии ответить хотя бы одним голом.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Рубина Ялта».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Рубина Ялта» – коэффициент 6.50
  • Победа «Рубина Ялта» – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95

6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Рубина Ялта»
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Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Спартак-Нальчик Рубин Я
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