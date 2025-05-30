31 мая в Ялте состоится матч 12-го тура Второй лиги Б между «Рубином Ялта» и «Спартаком Нальчик». Обе команды находятся в разных частях турнирной таблицы и показывают противоположную динамику: хозяева набрали неплохую форму, а гости продолжают искать стабильность. В этом поединке многое будет зависеть от реализации моментов и надeжности обороны.
«Рубин Ялта»
Команда с ЮБК уверенно проводит нынешний отрезок сезона. С 17 очками после 11 туров «Рубин Ялта» занимает 7-е место, имея в активе 2 победы в последних трeх матчах. Особенно стоит отметить уверенную победу над «Сочи-2» со счeтом 1:0 и результативный матч против «Севастополя».
Средняя результативность в последних 5 матчах составляет 1.20 гола за игру, при этом команда пропускает также в среднем 1.20 гола. «Рубин Ялта» играет прагматично, делая ставку на домашние встречи, где чувствует себя гораздо увереннее.
«Спартак Нальчик»
У нальчан откровенно сложный сезон. После 11 туров команда занимает лишь 12-е место с 9 очками. «Спартак» не может выиграть 4 матча подряд, и в последнем туре уступил дома «Астрахани» (0:2), продемонстрировав слабую игру в атаке и нестабильность в обороне.
Тем не менее, положительной чертой является тот факт, что «Спартак» забивает в трeх матчах подряд. В пяти последних играх команда забила 4 гола и пропустила 6 – по 0.80 и 1.20 в среднем соответственно. Статистика показывает, что команда может навязать борьбу, особенно в матчах против соперников среднего уровня.
Факты о командах:
«Рубин Ялта»
- 2 победы в последних 3 матчах
- Средняя результативность – 1.20 гола за игру
- Пропускает в среднем 1.20 гола за матч
«Спартак Нальчик»
- Не выигрывает 4 игры подряд
- Забивает в 3 матчах подряд
- В среднем 0.80 гола за игру, пропускает – 1.20
- Пропускает в 6 из 8 последних матчей
Прогноз на матч «Рубин Ялта» – «Спартак Нальчик»
Учитывая текущую форму и мотивацию «Рубина», а также проблемы «Спартака» в обороне и нестабильную атаку, фаворитом матча видятся хозяева. Они играют организованно, особенно дома, и способны использовать слабости соперника. Тем не менее, гости в состоянии ответить хотя бы одним голом.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Рубина Ялта».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Рубина Ялта» – коэффициент 6.50
- Победа «Рубина Ялта» – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – коэффициент 1.95