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«Сочи-2» – «Спартак Нальчик»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

25 апреля 2025 13:30
Сочи-2 - Спартак-Нальчик
26 апр. 2025, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
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1.85
Победа «Сочи-2» – коэффициент 1.85
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26 апреля 2025 года на стадионе Академия ФК Сочи (площадка №6) состоится матч 7-го тура Вторая лига России, в котором «Сочи-2» примет «Спартак Нальчик». Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы, и это встреча двух достаточно атакующих коллективов, что предвещает зрелищный матч. «Сочи-2» постарается вернуть свою форму после поражения в последнем туре, а «Спартак Нальчик» продолжит борьбу за улучшение своей позиции.

«Сочи-2»

После 6 туров «Сочи-2» набрало 11 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. Команда показывает хорошую игру в атаке, забив 9 голов в последних 5 играх, что составляет в среднем 1.8 гола за матч. Однако, несмотря на сильную атаку, команда также имеет проблемы в обороне, пропустив 6 голов в этих играх, что составляет 1.2 гола за матч. «Сочи-2» не проигрывает в 5 из последних 6 матчей, что говорит о стабильности команды. Тем не менее, на выезде в последних матчах они не смогли набрать максимальное количество очков, что дает повод для размышлений.

«Спартак Нальчик»

«Спартак Нальчик» набрал 8 очков после 6 туров и располагается на 9-й позиции в таблице. В последних 5 матчах команда забивает 7 голов, что в среднем составляет 1.4 гола за матч. В обороне у «Спартака Нальчик» также есть проблемы, так как они пропускают в среднем 1 гол за игру. В последних 3 матчах команда не проигрывает, но на выезде их результаты менее стабильны. Команда забивает в 3 последних играх, но также пропускает в каждом из этих матчей, что делает их оборону уязвимой, особенно в игре против атакующих команд.

Факты о командах

«Сочи-2»

  • Набрало 11 очков после 6 туров и занимает 3-е место.
  • В последних 5 играх «Сочи-2» забивает в среднем 1.8 гола за матч и пропускает 1.2 гола.
  • Не проигрывает в 5 из 6 последних матчей.
  • Пропускает в 3 последних матчах.

«Спартак Нальчик»

  • Набрал 8 очков после 6 туров и занимает 9-е место.
  • В последних 5 играх «Спартак Нальчик» забивает в среднем 1.4 гола за матч и пропускает 1 гол.
  • Не проигрывает в 3 последних матчах.
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей.

Прогноз на матч «Сочи-2» – «Спартак Нальчик»

«Сочи-2» является фаворитом матча, учитывая свою более высокую позицию в турнирной таблице и сильную атаку. Однако их защита оставляет желать лучшего, что может дать «Спартаку Нальчик» возможность забить хотя бы один гол. «Спартак Нальчик» не проигрывает в последних 3 матчах, но также допускает пропуски в своей обороне, что открывает для «Сочи-2» шанс на успешную атаку.

Ожидается, что «Сочи-2» будет стремиться к победе и продолжит свою хорошую серию в атаке, но также есть высокая вероятность того, что «Спартак Нальчик» не останется без ответа. Таким образом, наиболее вероятным результатом станет победа «Сочи-2» с вероятностью того, что обе команды смогут забить.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Сочи-2» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Сочи-2» больше 1.5 гола – коэффициент 1.90

1.85
Победа «Сочи-2» – коэффициент 1.85
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Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Спартак-Нальчик Сочи-2
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