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  • Непомнящий рассказал о договорном матче между «Томью» и «Спартаком» из Нальчика

Непомнящий рассказал о договорном матче между «Томью» и «Спартаком» из Нальчика

3 декабря 2021, 15:23
14

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий признался, что сталкивался с участием его команды в договорном матче.

«По Томску скажу сразу – это самые приятные для меня воспоминания. Я много раз отказывался от их предложений, но звезды сошлись так, что я там все-таки оказался.

Честно говоря, до работы я даже не знал о богатой истории «Томи» с договорняками. На первой встрече с руководством я сказал: «Давайте договоримся так: вы ко мне не обращаетесь ни с какими просьбами, а я никогда не говорю «нет». Они сказали: «Хорошо, договорились».

До меня в том сезоне в «Томи» поработали три тренера. Тот сезон заканчивается, начинается новый. И вдруг выясняется, что нам задолжал «Нальчик». Юра Красножан пришел и говорит: «Мы не можем быть в долгу. Мы играем на выезде и будет ничья».

Я спрашиваю: «Как я ребятам буду говорить?». Он отвечает: «А им не надо ничего говорить, они и так все знают». В «Томи» всегда были очень правильные ребята, но один из игроков сказал мне на это, что все зависит не от нас.

Игра в итоге закончилась 1:1, хотя должно было быть 0:0. Только один из игроков, воспитанник «Спартака», который был не в теме, потом выступил. Ему сказали: «Ну ты че, Дима, совсем?». А он говорит: «Да я же не знал!» – рассказал Непомнящий.

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Источник: Ютуб-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский»
Россия. Премьер-лига Томь Спартак-Нальчик Красножан Юрий Непомнящий Валерий
Комментарии (14)
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portero
1638535865
срок давности прошёл? можно теперь и говорить, вот только зачем ? ложка дорога к обеду, исповедь должна быть тайной....
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portero
1638535995
Смородская значит правильно уволила Красножана, там явный слив был, долги отдавал ....
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lordmrv
1638537095
А смысл - в том году ни один из клубов не стоял на вылет (там Химки и Кубань прочно занимали последние места), ни претендовали медали и еврокубки.
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Axe111
1638537252
Пфф Америку открыл прям ! Это же чр помойка
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Garrincha58
1638538378
Непомнящий уважаемый тренер и такое заявлять зачем????
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NewLife
1638538831
Просто надо в заголовке поместить слово "Спартак", и не важно, что из Нальчика, и клики обеспечены))))
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Из Твери Леха
1638539826
Глядишь таким макаром и не о нальчикском спартаке всплывет что-то. Хотя чего там всплывать. Отнятное чемпионство у Алании чего только стоит...
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Блямба
1638540423
И кто пытал заслуженного Деда?(
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semm
1638542247
я бы наказал всех независимо от срока давности и Непомнящего в первых рядах.
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Олег1204
1638543367
Че все на дедулю накинулись? У нас опасно быть принципиальным, можно инфаркт, инсульт, или упасть с балкона случайно. Местные мамкины прводрубы сами язык бы в попу засунули и даже никогда бы не рассказали и через 30 - 40 лет. Единственные ктоб мог повилять на наш чемпионат это УЕФА и ФИФА, но есть ощущения что у них самих не все так честно и законно.
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