Непомнящий рассказал о договорном матче между «Томью» и «Спартаком» из Нальчика

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий признался, что сталкивался с участием его команды в договорном матче.

«По Томску скажу сразу – это самые приятные для меня воспоминания. Я много раз отказывался от их предложений, но звезды сошлись так, что я там все-таки оказался.

Честно говоря, до работы я даже не знал о богатой истории «Томи» с договорняками. На первой встрече с руководством я сказал: «Давайте договоримся так: вы ко мне не обращаетесь ни с какими просьбами, а я никогда не говорю «нет». Они сказали: «Хорошо, договорились».

До меня в том сезоне в «Томи» поработали три тренера. Тот сезон заканчивается, начинается новый. И вдруг выясняется, что нам задолжал «Нальчик». Юра Красножан пришел и говорит: «Мы не можем быть в долгу. Мы играем на выезде и будет ничья».

Я спрашиваю: «Как я ребятам буду говорить?». Он отвечает: «А им не надо ничего говорить, они и так все знают». В «Томи» всегда были очень правильные ребята, но один из игроков сказал мне на это, что все зависит не от нас.

Игра в итоге закончилась 1:1, хотя должно было быть 0:0. Только один из игроков, воспитанник «Спартака», который был не в теме, потом выступил. Ему сказали: «Ну ты че, Дима, совсем?». А он говорит: «Да я же не знал!» – рассказал Непомнящий.

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