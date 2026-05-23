Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Нарт - Спартак-Нальчик: обзор матча 23 мая 2026

Нарт
23.05.2026, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
1 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
26' М. Ягяев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Нарт - Спартак-Нальчик
Завершен
Желтая карточка
Эльдар Тхакохов
90'
75'
Желтая карточка
Ренат Балкизов
72'
Желтая карточка
Андемир Гогузоков
Замена
Темирлан Кадагазов ️️️️➡️️ Егор Беляев
72'
68'
Замена
Алан Хачиров ️️️️➡️️ Ислам Тлупов
Замена
Александр Оленев ️️️️➡️️ Ратмир Машезов
65'
Замена
Артемий Осицин ️️️️➡️️ Матвей Филиповский
47'
Замена
Аслан Дашаев ️️️️➡️️ Курбан Курбанов
47'
46'
Желтая карточка
Магомед Пириев
Желтая карточка
Анар Панаев
44'
Желтая карточка
Егор Беляев
42'
ГОЛ! 1:0! Магомеднаби Ягяев
Пас отдал Георгий Каргинов
26'
8'
Вторая желтая
Исмаил Жабоев
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нарт
24
Алил Магомедов
ВР
2
Магомеднаби Ягяев
ЛЗ
11
Егор Беляев
ЛЗ
44
Юрий Удунян
ЛЗ
97
Матвей Филиповский
ПЗ
61
Олег Коротков
ПЗ
15
Георгий Каргинов
ПЗ
30
Эльдар Тхакохов
ЛП
12
Анар Панаев
ЦП
8
Курбан Курбанов
ПП
7
Ратмир Машезов
ЦФ
Спартак-Нальчик
16
Асланбек Кумыков
ВР
98
Тамерлан Гирзишев
ЛЗ
4
Исмаил Жабоев
ЛЗ
5
Амур Хацуков
ЛЗ
3
Магомед Пириев
ПЗ
77
Ренат Балкизов
ПЗ
13
Хаким Кадыкоев
ПЗ
91
Эльдар Блиев
ЛП
11
Ислам Тлупов
ЦП
22
Андемир Гогузоков
ПП
10
Магомед Ибрагимов
ЦФ
Главный тренер
Тимур Битоков
Нарт
37
Темирлан Кадагазов
ЦЗ
91
Александр Дьяченко
ЦЗ
23
Максим Печенкин
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
90
Заур Байсуркаев
ЦЗ
10
Амир Джумаев
ЦЗ
95
Артемий Осицин
ЦЗ
70
Александр Оленев
ЦЗ
Спартак-Нальчик
97
Алан Хачиров
ЦЗ
50
Анзор Кештов
ЦЗ
1
Хусей Каркаев
ЦЗ
99
Аслан Урусов
ЦЗ
6
Ислам Пеков
ЦЗ
8
Давид Сарбашев
ЦЗ
19
Amirkhan Selyaev
ЦЗ
90
Кантемир Болотоков
ЦЗ
40
Тамерлан Дзугулов
ЦЗ
10
Renat Apshatsev
ЦЗ
30
Сослан Дзарасов
ЦЗ
3-2-3-1
24
Магомедов
61
Коротков
2
Ягяев
11
Беляев
44
Удунян
15
Каргинов
30
Тхакохов
12
Панаев
8
Курбанов
7
Машезов
3-2-3-1
16
Кумыков
77
Балкизов
98
Гирзишев
4
Жабоев
13
Кадыкоев
5
Хацуков
22
Гогузоков
11
Тлупов
91
Блиев
10
Ибрагимов
11
Беляев
37
Кадагазов
37
Кадагазов
11
Беляев
8
Курбанов
4
Дашаев
4
Дашаев
8
Курбанов
97
Филиповский
95
Осицин
95
Осицин
97
Филиповский
7
Машезов
70
Оленев
70
Оленев
7
Машезов
11
Тлупов
97
Хачиров
97
Хачиров
11
Тлупов
Остались в запасе
Нарт
Спартак-Нальчик
91
Александр Дьяченко
ЦЗ
23
Максим Печенкин
ЦЗ
90
Заур Байсуркаев
ЦЗ
10
Амир Джумаев
ЦЗ
50
Анзор Кештов
ЦЗ
1
Хусей Каркаев
ЦЗ
99
Аслан Урусов
ЦЗ
6
Ислам Пеков
ЦЗ
8
Давид Сарбашев
ЦЗ
19
Amirkhan Selyaev
ЦЗ
90
Кантемир Болотоков
ЦЗ
40
Тамерлан Дзугулов
ЦЗ
10
Renat Apshatsev
ЦЗ
30
Сослан Дзарасов
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Битоков
Остались в запасе
91
Александр Дьяченко
ЦЗ
23
Максим Печенкин
ЦЗ
90
Заур Байсуркаев
ЦЗ
10
Амир Джумаев
ЦЗ
Остались в запасе
50
Анзор Кештов
ЦЗ
1
Хусей Каркаев
ЦЗ
99
Аслан Урусов
ЦЗ
6
Ислам Пеков
ЦЗ
8
Давид Сарбашев
ЦЗ
19
Amirkhan Selyaev
ЦЗ
90
Кантемир Болотоков
ЦЗ
40
Тамерлан Дзугулов
ЦЗ
10
Renat Apshatsev
ЦЗ
30
Сослан Дзарасов
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Битоков
Статистика матча Нарт - Спартак-Нальчик
3
1
3
Всего ударов по воротам
7
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
8
Нарушения
15
12
Офсайды
1
2
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
1
Информация о матче
Стадион:
Нарт
Новости команд
Все
Нарт
Спартак-Нальчик
«Чайка-М» – «Нарт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.63
12 июня
«Нарт» – «Севастополь»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.70
5 июня
«Рубин» Ялта – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.85
29 мая
«ПСК» – «Нарт»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.65
29 мая
«Ангушт» – «Нарт»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 2.2
7 мая
«Чайка-М» – «Нарт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.63
12 июня
«Нарт» – «Севастополь»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.70
5 июня
«ПСК» – «Нарт»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.65
29 мая
«Ангушт» – «Нарт»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 2.2
7 мая
«Ахмат» арендовал еще одного новичка
19 февраля
«Рубин» Ялта – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.85
29 мая
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
«Машук-КМВ» – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.19 10:44
Прогноз на точный счeт матча «Динамо-2 Махачкала» – «Спартак Нальчик»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 09:03
Прогноз на точный счет матча «Спартак-Нальчик» – «Ростов-2»: Вторая лига Б, 7 июня 2025
2025.06.06 10:50
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Нарт
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Нарт
1 : 0
04.07.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
04.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Рубин Я
1 : 2
27.06.2026
Нарт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нарт
1 : 1
20.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Нарт
1 : 0
04.07.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Рубин Я
1 : 2
27.06.2026
Нарт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нарт
1 : 1
20.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Чайка-М
1 : 2
13.06.2026
Нарт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Нарт
0 : 1
06.06.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
04.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Ростов-2
1 : 1
13.06.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
06.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Рубин Я
1 : 1
30.05.2026
Спартак-Нальчик
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+