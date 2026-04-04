Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Спартак-Нальчик - Победа: обзор матча 04 апреля 2026

Спартак-Нальчик
04.04.2026, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
4 : 1
Завершен
Победа
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
16
Асланбек Кумыков
ВР
98
Тамерлан Гирзишев
ЛЗ
3
Магомед Пириев
ЛЗ
5
Амур Хацуков
ЛЗ
77
Ренат Балкизов
ПЗ
8
Давид Сарбашев
ПЗ
13
Хаким Кадыкоев
ПЗ
91
Эльдар Блиев
ЛП
10
Магомед Ибрагимов
ЦП
22
Андемир Гогузоков
ПП
97
Алан Хачиров
ЦФ
Главный тренер
Тимур Битоков
Победа
16
Алимсултан Султаналиев
ВР
32
Ильяс Гаибов
ЛЗ
5
Амин Сулебанов
ЛЗ
8
Мутаалим Магомедов
ЛЗ
66
Ахмед Джабраилов
ПЗ
4
Имамутдин Джамалавов
ПЗ
63
Руслан Салимов
ПЗ
10
Темирхан Битаров
ЛП
22
Ахмед Исмаилов
ПП
29
Артур Авагумян
ЦФ
9
Ислам Вагабов
ЦФ
Главный тренер
Леван Гвазава
Спартак-Нальчик
17
Малик Кенжев
ЦЗ
99
Аслан Урусов
ЦЗ
10
Renat Apshatsev
ЦЗ
90
Кантемир Болотоков
ЦЗ
6
Ислам Пеков
ЦЗ
30
Сослан Дзарасов
ЦЗ
4
Исмаил Жабоев
ЦЗ
11
Ислам Тлупов
ЦЗ
17
Адам Черкесов
ЦЗ
1
Хусей Каркаев
ЦЗ
19
Amirkhan Selyaev
ЦЗ
Победа
11
Лабазан Лабазанов
ЦЗ
20
Сергей Капанжи
ЦЗ
74
Абдурахман Сайтиев
ЦЗ
15
Абдурахман Абдулаев
ЦЗ
85
Эдуард Алборов
ЦЗ
19
Самад Курбанов
ЦЗ
7
Рашид Салимов
ЦЗ
35
Уллубий Мурзаев
ЦЗ
3-2-3-1
16
Кумыков
8
Сарбашев
98
Гирзишев
3
Пириев
5
Хацуков
13
Кадыкоев
91
Блиев
10
Ибрагимов
22
Гогузоков
97
Хачиров
3-2-2-2
16
Султаналиев
4
Джамалавов
32
Гаибов
5
Сулебанов
63
Салимов
8
Магомедов
22
Исмаилов
10
Битаров
9
Вагабов
29
Авагумян
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Победа
17
Малик Кенжев
ЦЗ
99
Аслан Урусов
ЦЗ
10
Renat Apshatsev
ЦЗ
90
Кантемир Болотоков
ЦЗ
6
Ислам Пеков
ЦЗ
30
Сослан Дзарасов
ЦЗ
4
Исмаил Жабоев
ЦЗ
11
Ислам Тлупов
ЦЗ
17
Адам Черкесов
ЦЗ
1
Хусей Каркаев
ЦЗ
19
Amirkhan Selyaev
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Битоков
11
Лабазан Лабазанов
ЦЗ
20
Сергей Капанжи
ЦЗ
74
Абдурахман Сайтиев
ЦЗ
15
Абдурахман Абдулаев
ЦЗ
85
Эдуард Алборов
ЦЗ
19
Самад Курбанов
ЦЗ
7
Рашид Салимов
ЦЗ
35
Уллубий Мурзаев
ЦЗ
Главный тренер
Леван Гвазава
Остались в запасе
17
Малик Кенжев
ЦЗ
99
Аслан Урусов
ЦЗ
10
Renat Apshatsev
ЦЗ
90
Кантемир Болотоков
ЦЗ
6
Ислам Пеков
ЦЗ
30
Сослан Дзарасов
ЦЗ
4
Исмаил Жабоев
ЦЗ
11
Ислам Тлупов
ЦЗ
17
Адам Черкесов
ЦЗ
1
Хусей Каркаев
ЦЗ
19
Amirkhan Selyaev
ЦЗ
Остались в запасе
11
Лабазан Лабазанов
ЦЗ
20
Сергей Капанжи
ЦЗ
74
Абдурахман Сайтиев
ЦЗ
15
Абдурахман Абдулаев
ЦЗ
85
Эдуард Алборов
ЦЗ
19
Самад Курбанов
ЦЗ
7
Рашид Салимов
ЦЗ
35
Уллубий Мурзаев
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Битоков
Главный тренер
Леван Гвазава
Статистика матча Спартак-Нальчик - Победа
Всего ударов по воротам
12
2
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
17
Удары мимо ворот
5
1
Информация о матче
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Спартак-Нальчик
Победа
«Победа Хасавюрт» – «ПСК»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.60
19 июня
«Севастополь» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.95
12 июня
«Рубин» Ялта – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.85
29 мая
«Шахтер Донецк» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.90
29 мая
«Победа» – «Динамо-2» Махачкала: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.90
7 мая
«Рубин» Ялта – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.85
29 мая
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
«Машук-КМВ» – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.19 10:44
Прогноз на точный счeт матча «Динамо-2 Махачкала» – «Спартак Нальчик»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 09:03
Прогноз на точный счет матча «Спартак-Нальчик» – «Ростов-2»: Вторая лига Б, 7 июня 2025
2025.06.06 10:50
«Победа Хасавюрт» – «ПСК»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.60
19 июня
«Севастополь» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.95
12 июня
«Шахтер Донецк» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.90
29 мая
«Победа» – «Динамо-2» Махачкала: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.90
7 мая
«Победа» – «Севастополь»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 1.95
2025.11.21 15:42
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Спартак-Нальчик
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
04.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Победа
2 : 2
04.07.2026
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Заря Луганск РФ
1 : 2
27.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Победа
0 : 0
20.06.2026
ПСК
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
04.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Ростов-2
1 : 1
13.06.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
06.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Рубин Я
1 : 1
30.05.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Победа
2 : 2
04.07.2026
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Заря Луганск РФ
1 : 2
27.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Победа
0 : 0
20.06.2026
ПСК
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Севастополь
2 : 1
13.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Победа
4 : 0
06.06.2026
Чайка-М
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+