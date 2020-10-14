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    Шварц назначен главным тренером «Динамо»

    Сандро Шварц стал новым главным тренером «Динамо».

    Контракт со специалистом подписан до конца сезона-2021/22.

    Его помощниками в команде будут экс-игрок москвичей Андрей Воронин и Волкан Булут.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2087

      neim 37 минут назад

      Это будет примерно как Тэдеско в Спартаке. Только наверное еще хуже 😀. Сначала пол года безбашенной беготни, куча провалов в обороне, не обязательные потерянные очки, (хотя они и сейчас есть), не оправданные надежды, холодный душ от осознания того, что мы в очередной раз идем не туда, куда хотелось и наконец полное фиаско с очередной заменой тренера через год ... Дай бог, если я ошибаюсь.

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      Рейтинг: +6556

      FanatSerj 1 час назад

      не, ну если следующий тренер Динамо Клопп, то я не против его друга потерпеть )))
      Думаю сольют его если будет ерепенится сильно, а так на полгода/годик хватит, вполне обычно для Динамо.

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      Рейтинг: +8606

      alex1951 1 час назад

      ,,Шо нэмцу смерть,то рюскому в радость ,, (Бисмарк)
      Зря,зря.....товарищ Чёрный вы ввязались это дело....эдесь вам это ,не того......

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      Рейтинг: +18565

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Примите соболезнования, динамовцы.

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      Рейтинг: +8606

      alex1951 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      ...принято)))

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