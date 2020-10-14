Шварц назначен главным тренером «Динамо»

Это будет примерно как Тэдеско в Спартаке. Только наверное еще хуже 😀. Сначала пол года безбашенной беготни, куча провалов в обороне, не обязательные потерянные очки, (хотя они и сейчас есть), не оправданные надежды, холодный душ от осознания того, что мы в очередной раз идем не туда, куда хотелось и наконец полное фиаско с очередной заменой тренера через год ... Дай бог, если я ошибаюсь.
Сандро Шварц стал новым главным тренером «Динамо».
Контракт со специалистом подписан до конца сезона-2021/22.
Его помощниками в команде будут экс-игрок москвичей Андрей Воронин и Волкан Булут.
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— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 14, 2020