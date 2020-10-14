Шварц назначен главным тренером «Динамо»

Сандро Шварц стал новым главным тренером «Динамо».

Контракт со специалистом подписан до конца сезона-2021/22.

Его помощниками в команде будут экс-игрок москвичей Андрей Воронин и Волкан Булут.

Шварц тренировал «Эшборн» и «Майнц».

«Динамо» идет в РПЛ на шестом месте.