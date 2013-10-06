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    Андрей Воронин - статистика

    Имя Андрей
    Отчество Викторович
    Фамилия Воронин
    Состав Без клуба
    Родной город Одесса
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 июля 1979 (43 года)
    Рост 179
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 17 7 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2014 Был в запасе Спартак (Москва) 3:2 Динамо (Москва)
    11.05.2014 Был в запасе Зенит (Санкт-Петербург) 0:3 Динамо (Москва)
    02.05.2014 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 2:3 Динамо (Москва)
    27.04.2014 78' -90' Ахмат (Грозный) 1:0 Динамо (Москва)
    24.11.2013 77' -90' Локомотив (Москва) 1:0 Динамо (Москва)
    09.11.2013 1' -56' Крылья Советов (Самара) 1:2 Динамо (Москва)
    02.11.2013 1' -73' Динамо (Москва) 1:0 Томь (Томск)
    26.10.2013 1' -84' Амкар-Пермь (Пермь) 2:1 Динамо (Москва)
    20.10.2013 1' -88' Динамо (Москва) 3:1 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    58'
    06.10.2013 1' -76' ЦСКА (Москва) 0:2 Динамо (Москва)
    57'
    26.09.2013 1' -45' Рубин (Казань) 2:2 Динамо (Москва)
    43'
    21.09.2013 1' -89' Динамо (Москва) 1:3 Локомотив (Москва)
    16.09.2013 1' -76' Урал (Екатеринбург) 1:4 Динамо (Москва)
    19' 35' 43'
    01.09.2013 77' -90' Динамо (Москва) 1:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    24.08.2013 89' -90' Динамо (Москва) 1:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    18.08.2013 66' -90' Краснодар (Краснодар) 1:1 Динамо (Москва)
    03.08.2013 1' -89' Динамо (Москва) 1:0 Ахмат (Грозный)
    71'
    27.07.2013 16' -90' Динамо (Москва) 1:4 Спартак (Москва)
    80' 62'
    19.07.2013 61' -90' Динамо (Москва) 2:1 Анжи (Махачкала)
    90'
    14.07.2013 1' -85' Динамо (Москва) 2:2 Волга (Нижний Новгород)
    31' 37'
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