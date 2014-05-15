Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Андрей Воронин - статистика

Завершил карьеру
21 июля 1979 (47), Одесса
| Нападающий
179 см | 75 кг
Украина
Статистика Новости Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо
17
7
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Спартак
3 : 2
15.05.2014
Динамо
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Зенит
0 : 3
11.05.2014
Динамо
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Ростов
2 : 3
02.05.2014
Динамо
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Ахмат
1 : 0
27.04.2014
Динамо
78' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Локомотив
1 : 0
24.11.2013
Динамо
77' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Крылья Советов
1 : 2
09.11.2013
Динамо
1' - 56'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Динамо
1 : 0
02.11.2013
Томь
1' - 73'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Амкар-Пермь
2 : 1
26.10.2013
Динамо
1' - 84'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Динамо
3 : 1
20.10.2013
Кубань (ЛФЛ)
1' - 88'
58'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
ЦСКА
0 : 2
06.10.2013
Динамо
1' - 76'
57'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Рубин
2 : 2
26.09.2013
Динамо
1' - 45'
43'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Динамо
1 : 3
21.09.2013
Локомотив
1' - 89'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Урал
1 : 4
16.09.2013
Динамо
1' - 76'
19, 35, 43'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Динамо
1 : 1
01.09.2013
Ростов
77' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Динамо
1 : 1
24.08.2013
Зенит
89' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Краснодар
1 : 1
18.08.2013
Динамо
66' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Динамо
1 : 0
03.08.2013
Ахмат
1' - 89'
71'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Динамо
1 : 4
27.07.2013
Спартак
16' - 90'
80'
62'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Динамо
2 : 1
19.07.2013
Анжи
61' - 90'
90'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Динамо
2 : 2
14.07.2013
Волга
1' - 85'
31'
37'
Главные новости
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
1
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
2
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
75
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
Вчера, 22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
Вчера, 21:27
18
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
Вчера, 20:54
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+