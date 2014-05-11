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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Динамо
Зенит - Динамо: онлайн-трансляция 11 мая 2014
Зенит
11.05.2014, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
0 : 3
Тех. поражение
Динамо
7'
Данни
83'
А. Кержаков
35'
А. Юсупов
57'
Л. Фернандес
64'
К. Нобоа
71'
К. Кураньи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Динамо
85'
Замена
Б. Ротенберг
️️️️
Л. Фернандес
ГОЛ! 2:4!
А. Кержаков
83'
82'
Желтая карточка
В. Дядюн
Замена
И. Смольников
️️️️
А. Рязанцев
79'
71'
ГОЛ! 1:4!
К. Кураньи
Пас отдал
Ю. Жирков
70'
Замена
В. Дядюн
️️️️
А. Юсупов
Замена
А. Кержаков
️️️️
Халк
68'
Желтая карточка
Д. Кришито
66'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
О. Шатов
65'
64'
ГОЛ! 1:3!
К. Нобоа
Пас отдал
А. Ионов
63'
Желтая карточка
К. Кураньи
57'
ГОЛ! 1:2!
Л. Фернандес
Пас отдал
К. Нобоа
37'
Желтая карточка
И. Денисов
35'
ГОЛ! 1:1!
А. Юсупов
ГОЛ! 1:0!
Данни
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
28
Аксель Витсель
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
10
Данни
ЦП
7
Халк
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
(К)
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Артем Симонян
АП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
11
Алан Касаев
ЛП
47
Роман Зобнин
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
4-1-4-1
12
Лодыгин
4
Кришито
6
Ломбертс
13
Нету
22
Анюков
28
Витсель
27
Шатов
20
Файзулин
10
Данни
7
Халк
23
Рондон
4-1-2-2-1
30
Габулов
6
Фернандес
13
Гранат
6
Дуглас
32
Ломич
27
Денисов
16
Нобоа
4
Юсупов
11
Ионов
18
Жирков
22
Кураньи
Рязанцев
8
Смольников
8
Смольников
Рязанцев
27
Шатов
7
Рязанцев
7
Рязанцев
27
Шатов
7
Халк
11
Кержаков
11
Кержаков
7
Халк
6
Фернандес
28
Ротенберг
28
Ротенберг
6
Фернандес
4
Юсупов
17
Дядюн
17
Дядюн
4
Юсупов
Остались в запасе
Зенит
Динамо
10
Артем Симонян
АП
16
Вячеслав Малафеев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
11
Алан Касаев
ЛП
47
Роман Зобнин
ЦП
0
Андрей Воронин
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
10
Артем Симонян
АП
16
Вячеслав Малафеев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
11
Алан Касаев
ЛП
47
Роман Зобнин
ЦП
0
Андрей Воронин
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Зенит - Динамо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая)
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