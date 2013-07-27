Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Спартак
Динамо - Спартак: обзор матча 27 июля 2013
Динамо
27.07.2013, суббота, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 4
Завершен
Спартак
80'
А. Воронин (П)
7'
Х. Мануэль Хурадо
12'
П. Яковлев
30'
Э. Эменике
42'
Х. Мануэль Хурадо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Спартак
Желтая карточка
Л. Уилкшир
90'
+2
Замена
В. Соболев
️️️️
Ф. Смолов
82'
81'
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
П. Яковлев
ГОЛ с пенальти! 1:4!
А. Воронин
80'
Желтая карточка
Л. Фернандес
72'
70'
Замена
А. Озбилиз
️️️️
Э. МакГиди
Замена
В. Дядюн
️️️️
П. Соломатин
64'
Желтая карточка
А. Воронин
62'
59'
Замена
Х. Мануэль Инсаурральде
️️️️
Т. Коста
44'
Желтая карточка
С. Боккетти
42'
ГОЛ! 0:4!
Х. Мануэль Хурадо
Пас отдал
П. Яковлев
30'
ГОЛ! 0:3!
Э. Эменике
28'
Желтая карточка
Э. МакГиди
Желтая карточка
М. Ломич
19'
Замена
А. Воронин
️️️️
Р. Зобнин
16'
12'
ГОЛ! 0:2!
П. Яковлев
Пас отдал
Э. МакГиди
Желтая карточка
В. Гранат
9'
7'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мануэль Хурадо
Пас отдал
П. Яковлев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
(К)
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
47
Роман Зобнин
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
31
Павел Соломатин
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
5
Кариока
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
8
Тино Коста
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
19
Владимир Соболев
ЛП
5
Георге Флореску
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
94
Артем Тимофеев
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
4-4-2
1
Шунин
32
Ломич
13
Гранат
6
Фернандес
26
Уилкшир
11
Касаев
4
Юсупов
16
Нобоа
47
Зобнин
90
Смолов
31
Соломатин
4-1-2-2-1
30
Песьяков
18
Паршивлюк
16
Боккетти
5
Кариока
23
Комбаров
8
Коста
14
Хурадо
88
Глушаков
91
Яковлев
46
МакГиди
10
Эменике
90
Смолов
19
Соболев
19
Соболев
90
Смолов
31
Соломатин
17
Дядюн
17
Дядюн
31
Соломатин
47
Зобнин
0
Воронин
0
Воронин
47
Зобнин
8
Коста
2
Инсаурральде
2
Инсаурральде
8
Коста
91
Яковлев
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
91
Яковлев
46
МакГиди
23
Озбилиз
23
Озбилиз
46
МакГиди
Остались в запасе
Динамо
Спартак
21
Роман Березовский
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
5
Георге Флореску
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
57
Вячеслав Кротов
АП
1
Антон Митрюшкин
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
5
Георге Флореску
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
1
Антон Митрюшкин
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Динамо - Спартак
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Тихон Калугин (Москва)
Игорь Писанко (Новосибирск)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая)
Новости команд
Все
Динамо
Спартак
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
00:28
Павлюченко рассказал, почему не вернулся в «Спартак»
Вчера, 22:15
В «Спартаке» приняли важное решение по Максименко
Вчера, 21:05
11
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
Вчера, 20:55
1
Павлюченко выбрал самый красивый гол в карьере
Вчера, 18:59
2
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 16:55
2
Ловчев вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только три команды
13 ноября
10
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
12 ноября
8
Аршавин призвал игроков покидать Россию
12 ноября
55
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
12 ноября
8
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
00:28
Павлюченко рассказал, почему не вернулся в «Спартак»
Вчера, 22:15
В «Спартаке» приняли важное решение по Максименко
Вчера, 21:05
11
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
Вчера, 20:55
1
Павлюченко выбрал самый красивый гол в карьере
Вчера, 18:59
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+