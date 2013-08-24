Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Зенит
Динамо - Зенит: обзор матча 24 августа 2013
Динамо
24.08.2013, суббота, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
64'
Б. Джуджак
90+3'
А. Кержаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Зенит
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
А. Кержаков
Пас отдал
Р. Широков
Замена
А. Воронин
️️️️
А. Юсупов
89'
88'
Желтая карточка
К. Зырянов
Замена
В. Дядюн
️️️️
А. Касаев
84'
Замена
А. Кокорин
️️️️
Ф. Смолов
75'
68'
Замена
В. Быстров
️️️️
О. Шатов
65'
Желтая карточка
К. Ансальди
ГОЛ! 1:0!
Б. Джуджак
64'
63'
Желтая карточка
А. Витсель
63'
Замена
К. Зырянов
️️️️
А. Тимощук
Желтая карточка
Л. Уилкшир
55'
46'
Замена
А. Кержаков
️️️️
А. Аршавин
Желтая карточка
А. Юсупов
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
(К)
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
10
Балаж Джуджак
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
15
Роман Широков
(К)
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
28
Андрей Аршавин
ПП
10
Данни
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
1
Антон Шунин
ВР
6
Франку Дуглас
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
5
Георге Флореску
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
78
Александр Васютин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
3
Александар Лукович
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
28
Павел Могилевец
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
4-1-4-1
21
Березовский
32
Ломич
6
Фернандес
13
Гранат
26
Уилкшир
27
Денисов
11
Касаев
16
Нобоа
4
Юсупов
10
Джуджак
90
Смолов
4-1-4-1
12
Лодыгин
8
Смольников
6
Ломбертс
15
Губочан
14
Ансальди
44
Тимощук
28
Аршавин
15
Широков
28
Витсель
27
Шатов
10
Данни
11
Касаев
17
Дядюн
17
Дядюн
11
Касаев
90
Смолов
9
Кокорин
9
Кокорин
90
Смолов
4
Юсупов
0
Воронин
0
Воронин
4
Юсупов
44
Тимощук
18
Зырянов
18
Зырянов
44
Тимощук
27
Шатов
34
Быстров
34
Быстров
27
Шатов
28
Аршавин
11
Кержаков
11
Кержаков
28
Аршавин
Остались в запасе
Динамо
Зенит
39
Евгений Фролов
ВР
1
Антон Шунин
ВР
6
Франку Дуглас
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
5
Георге Флореску
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
23
Егор Бабурин
ВР
78
Александр Васютин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
3
Александар Лукович
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
28
Павел Могилевец
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Антон Шунин
ВР
6
Франку Дуглас
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
5
Георге Флореску
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
78
Александр Васютин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
3
Александар Лукович
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
28
Павел Могилевец
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Динамо - Зенит
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 (прямая) "Наш футбол" 13:10 (прямая)
Новости команд
Все
Динамо
Зенит
Детский тренер Глушенкова отреагировал на скандал в сборной России
Вчера, 23:57
Черданцев сформулировал проблему «Зенита»
Вчера, 21:59
1
Футболист «Зенита» заявил, что Россия может спокойно играть на равных с Испанией
Вчера, 20:31
2
Реакция зенитовца Аугусто на снег в Петербурге
Вчера, 19:51
4
Игрок «Зенита» уже не верит в снятие бана с России
Вчера, 18:49
15
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 16:55
2
Ловчев вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только три команды
13 ноября
10
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
12 ноября
8
Аршавин призвал игроков покидать Россию
12 ноября
55
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
12 ноября
8
Детский тренер Глушенкова отреагировал на скандал в сборной России
Вчера, 23:57
Черданцев сформулировал проблему «Зенита»
Вчера, 21:59
1
Футболист «Зенита» заявил, что Россия может спокойно играть на равных с Испанией
Вчера, 20:31
2
Реакция зенитовца Аугусто на снег в Петербурге
Вчера, 19:51
4
Игрок «Зенита» уже не верит в снятие бана с России
Вчера, 18:49
15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+